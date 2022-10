Au-Fischingen Momo ist die böseste Hofhündin der Schweiz Durch den Hof von Bio Bauer Sepp Schuler geht ein Wanderweg. Doch seine Hündin hat Wandernde schon zweimal in die Waden gezwickt. Um Momo behalten zu können, hat der Bauer eine Lösung gefunden: Wasserpistolen. Francesca Stemer Jetzt kommentieren 17.10.2022, 05.30 Uhr

Sepp Schuler mit Momo auf dem Bio-Hof in Au-Fischingen. Bild: PD

Sepp Schulers Hof liegt idyllisch gelegen am Fusse des Aussichtspunkt Allewinden. Auf dem Bio-Hof Hohlenstein auf rund 900 Metern über dem Meer leben nicht nur Angus-Kühe und Burenziegen, sondern auch Hofhündin Momo. Oder wie sie von ihrem Herrchen auch genannt wird: «Der böseste Hofhund der Schweiz».

Momos Lieblingsaufgabe ist es, ihr Revier zu bewachen. Doch an diesem führt ein öffentlicher Wanderweg vorbei. Dieser wird gemäss Schuler vor allem in den Herbst- und Frühlingsferien von zahlreichen Wandernden, die sich in Richtung Grat aufmachen, genutzt. Für den Appenzeller-Mischling ist dabei jede Person, die sie nicht kennt, eine potenzielle Bedrohung – und das bringt die Hündin jeweils lautstark zum Ausdruck. Denn gemäss ihrem Besitzer nimmt sie ihre Aufgabe als Bewacherin sehr ernst.

So kam es, dass Momo in jungen Jahren zwei Wandernden in die Wade zwickte. «Wie es Appenzellerhunde so an sich haben», merkt Schuler an. Er wollte daraufhin eine Lösung für Momos eifrigen Wachinstinkt finden. Denn Schuler wurde von der Gemeinde verwarnt. Wäre es zu weiteren Zwischenfällen gekommen, hätte Momo nicht auf dem Hof bleiben dürfen.

Eine fünf-Sterne-Bewertung für Momo

Anleinen oder in der Zwinger kam für die aufgeweckte Hündin aber nicht in Frage. «Das machte sie nur noch unruhiger», sagt Schuler. Ihm fiel aber schnell auf: Obwohl Momo das Wasser liebt, hat sie Angst vor Schläuchen oder Gegenständen, die Wasser spritzen können. So lag die Lösung nahe: Wasserpistolen. Nach einem Selbstversuch, bei dem sich Schuler verkleidete und Momo mit einer Wasserpistole auf Abstand halten konnte, war klar: Der Plan geht auf.

Hofhund Momo. Bild: PD

Schuler stellte am Wegrand kurz vor dem Hof ein Schild auf, auf dem vor Momo gewarnt wird. Dabei liegen in einem Körbchen Wasserpistolen für die Wandernden bereit. Damit können diese sich vor Momos «Angriff» wappnen. Das Plastikspielzeug kann dann einige Meter nach dem Hof in einem entsprechenden Behälter zurückgelegt werden. Aktuell seien 15 Wasserpistolen im Umlauf. Einige würden nicht mehr funktionieren, doch alleine der Anblick der Pistole genügt Momo, um Abstand zu halten.

«Diese Lösung funktioniert wirklich sehr gut», meint Schuler. So habe er in den vergangenen Jahren nie mehr Reklamationen wegen Momo bekommen, vielmehr positive Feedbacks. Denn Momo sei besonders bei Familien eine kleine Attraktion. So hat die Hofhündin auch auf Google eine Fünf-Sterne-Bewertung. Manche Wandernde seien darum enttäuscht, wenn sie Momo nicht begegnen. Doch das hat seinen Grund:

«Momo ist bereits zehn Jahre alt. Manchmal ist sie etwas zu bequem und rennt nicht mehr gleich zu allen Wandernden hin.»

Das Momo die Wasserpistolen-Kämpfe mit den Wandernden hätten schaden können, das denkt Schuler nicht. Denn sobald sich Personen etwas länger auf dem Hof aufhalten, werden sie von Momo ins Herz geschlossen. Mit einem Augenzwinkern fügt Schuler an: «Denn ganz so böse, wie sie sich im ersten Moment gibt, ist sie nicht.»

