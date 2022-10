Aadorf: Steger AG führt Viertagewoche ein

Arbeit Ab November gilt die Viertagewoche in der Aadorfer Steger AG – für die Mitarbeitenden eine Chance, aber auch eine Herausforderung Ab 1. November 2022 stellt die Haustechnikfirma auf eine Viertagewoche um. Dies soll bei uneingeschränkter Leistung und ohne Lohneinbusse möglich sein. Kurt Lichtensteiger Jetzt kommentieren 05.10.2022, 05.30 Uhr

Die Steger AG in Aadorf. Bild: PD

Es ist ein innovativer Schritt, worüber die Firma Steger AG in Aadorf mit CEO Jürg Widerin alle 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an einer eigens einberufenen Informationsversammlung informiert hat. Die aussergewöhnliche Neuigkeit wurde von den Mitarbeitenden mit grossem Interesse aufgenommen und wird ab dem 1. November 2022 umgesetzt. Damit übernimmt die Steger AG eine Führungsrolle in der Umsetzung eines neuen Arbeitszeitmodells in der Baubranche.

Richtungsweisender Versuch

Die Steger AG konnte in den vergangenen Jahren den Umsatz stetig steigern. Den Schritt zum Wechsel von der Fünf- zur Viertagewoche begründete Geschäftsführer Jürg Widerin mit: «Wir sehen den Wechsel zur Viertagewoche als vorteilhaft für alle Beteiligten. Unsere internen Abklärungen haben ergeben, dass wir die gleiche Leistung, die bisher in fünf Tagen erbracht worden ist, zukünftig in vier Tagen erbringen können, wobei sich das Tagespensum von achteinhalb auf neuneinhalb Stunden erhöht.» Die wöchentliche Arbeitszeit reduziere sich demnach von 40 auf 38 Stunden, und dies ohne Lohneinbusse. Die neuen Arbeitszeiten gelte gemäss Widerin dabei für alle Mitarbeitenden. Nachteile für Kunden sehe er keine. Der Geschäftsführer ist sich sicher, das neue Zeitmodell werde den Arbeitsplatz bei der Steger AG noch attraktiver machen.

Jürg Widerin, CEO Bild: PD

Er fährt fort: «Günstig wird sich dieses nicht nur auf das Freizeitverhalten auswirken, sondern auch auf das Arbeitsethos. Nicht zuletzt sind auch ökologische Vorteile zu erwähnen, wozu die Montagemitarbeitenden im Bereich Heizung, Lüftung, Sanitär und Kälte beitragen.»

Dabei wies er darauf hin, dass das innovative Projekt erst in einem Jahr definitiv umgesetzt werde. Nach einer zwölfmonatigen Versuchsphase könne das neue Zeitmodell allenfalls wieder rückgängig gemacht werden. Doch das scheine eher unwahrscheinlich zu sein, entspreche der Trend doch richtungsweisenden Versuchen, die national und international ebenfalls im Gange seien. Die Geschäftsleitung habe sich seit mehr als vier Monaten auf diesen Schritt vorbereitet und in diesem Zeitraum alle Vor- und Nachteile abgewogen. Die Schlussbilanz sei dabei positiv ausgefallen.

Überraschte Mitarbeiter

Antonio Roberto, seit Februar als Magaziner in der Firma tätig, arbeitete am frühen Nachmittag daran, herbeigeschaffte Bänke und Festtische in der Werkstatt aufzustellen. Eine Mitarbeiterinfo und eine Kioskeinweihung mit anschliessendem Barbecue seien auf 15 Uhr angesagt. Mehr wisse er nicht. Zwei Stunden später stimmte er bei einer konsultativen Abstimmung dem neuen Arbeitszeitmodell mit erhobener Hand zu. Ihm gleich taten es mit grossem Mehr die über 100 Arbeitskollegen. Servicemonteur Sandro Garieri sagte dazu: «Das ist ein guter Vorschlag. Drei Tage frei ist sicher verheissungsvoll. Es ist aber gleichzeitig eine Herausforderung, in vier Tagen das Maximum herauszuholen.» Und Projektleiter Josef Peterer meint:

«In der Tat ein zukunftsträchtiges Modell, das auch als Vorbild für andere Unternehmen sein kann.»

