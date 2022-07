Frauenfeld: Abschluss und besondere Ehrung für Aadorf

Abschluss Den Übergang ins Hochschulstudium geschafft – mit einer besonderen Ehrung für Aadorf Nach einem vierjährigen Reifungsprozess haben 95 Maturandinnen und Maturanden der Kantonsschule Frauenfeld ihr Maturazeugnis erhalten. Darunter auch 15 Schülerinnen und Schüler aus Aadorf. Kurt Lichtensteiger 15.07.2022, 14.51 Uhr

Kantonsschule Frauenfeld Bild: PD/ Chris Mansfield

Erwartungsvoll sehnten sich die Absolventinnen und Absolventen des Gymnasiums Frauenfeld ihrem letzten Schultag entgegen. Höhepunkt war natürlich die Übergabe des Maturazeugnisses aus den Händen der Rektorin Chantal Roth. 95 Anwärterinnen und Anwärter waren zuvor zu den schriftlichen und mündlichen Prüfungen angetreten. Alle Prüflinge bewältigten die Hürde, darunter nicht weniger als 15 aus der politischen Gemeinde Aadorf. Das stellt auch den Schulen Aadorf ein gutes Zeugnis aus, hatten sie im Vorfeld doch die Grundlage zum Erfolg geleistet.

Zwei Ausreisser

Mehr als das: Zwei Vertretungen aus Aadorf wurde eine besondere Ehre zuteil, vermochten doch Silvan Zünd und Anja Kündig mit besonderen Leistungen auf sich aufmerksam zu machen:

Silvan Zünd ist nicht nur ein guter Schüler, sondern auch ein begnadeter Perkussionist. Bild: Kurt Lichtensteiger

Der 18-jährige Aadorfer Silvan Zünd erreichte mit einem Notendurchschnitt von 5,77 das zweitbeste Resultat und wurde dafür mit dem «Jimmy-Bauer-Preis», einer Urkunde sowie einem Preisgeld von 600 Franken ausgezeichnet. «Ich habe in der Kanti anfangs recht seriös gearbeitet, an Mathe und Physik immer mehr Freude und Interesse, ja sogar Spass gehabt. Dazu trugen auch motivierende Lehrpersonen bei. Nach zwei Jahren Sekundarschule und vier Jahren Kanti freue ich mich auf den nächsten Schritt, nämlich das Mathestudium an der ETH Zürich. Als Nahziel strebe ich den Bachelor in drei Jahren an.»

Es ist nicht etwa so, dass der Aadorfer nur auf einer Hochzeit tanzen würde. Auch am Schlagzeug sorgte der sympathische junge Mann schon für Aufsehen. Sei es als Perkussionist bei Auftritten mit der «Musikgesellschaft Aadorf» oder in der «Liberty Brassband Junior». Damit scheint sich einmal mehr zu bewahrheiten, dass Mathematik und Musik korrelieren, will heissen positiv gegenseitig beeinflussen.

Anja Kündig darf nicht nur auf ihre schulischen Leistungen stolz sein. Bild: Kurt Lichtensteiger

Die Kantonsschule Frauenfeld zeichnet indessen nicht nur höchste Zeugnisnoten aus, sondern honoriert auch andere reife Leistungen. So erhielt Anja Kündig aus Ettenhausen vor vollen Rängen den «Jimmy-Bauer-Sonderpreis» für ihr ausserordentliches Engagement im Rahmen der Schulabschluss-Aktivitäten und ihre dabei gezeigten Führungsqualitäten. Sie stand massgebend im Dienst der Schulgemeinschaft.

Das neue Konzept machte aus dem verpönten einstigen «Lölitag» einen feierlichen und sinnvollen «Last Schoolday» für alle Schulabgängerinnen und Schulabgänger. Die Faustballtrainerin beim FBV Ettenhausen sagt:

«Wie ich das Preisgeld von 600 Franken verwenden werde, ist noch offen. Jedenfalls sinnvoll.»

Die Ettenhauserin, die an der Kanti Spanisch als Schwerpunktfach besucht hatte, sagt weiter: «Ab 1. September gilt es wieder ernst, denn dann mache ich ein sechsmonatiges Praktikum bei der ‹Thurgauer-Zeitung›.»