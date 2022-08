Vor 30 Jahren übernahmen Aadorfer Fussballer das Schützenhaus

Aadorf Raus aus der Gefahrenzone: Vor 30 Jahren konnten die Aadorfer Fussballer das Schützenhaus übernehmen Seinem Zweck entfremdet wurde vor 30 Jahren das altehrwürdige Aadorfer Schützenhaus. In der Folge fand darin der SC Aadorf eine neue Heimat. Ein Grund für eine Jubiläumsfeier. Kurt Lichtensteiger 26.08.2022, 04.10 Uhr

Das Clubhaus des SC Aadorf war zuvor ein Schützenhaus. Bild: PD

Rückblick: Es ist im Sommer 1990, an einem lauwarmen Mittwochabend: Die Fussballsenioren des SC Aadorf tragen ein Freundschaftsspiel aus. Umgekleidet hatten sich die Akteure wie gewohnt in den Garderoben der damaligen Doppelturnhalle. Mit deren Benutzung – besonders bei Schlechtwetter - stiessen die Fussballer jedoch nicht immer auf grosse Gegenliebe. Schmutzspuren rund um die Schuhwaschanlage und in den Gängen führten jeweils zu Konflikten mit der Schule. Unberührt von solchen Gedanken nahm das Fussballspiel auf dem Platz 2, dem Nebenplatz, seinen Fortgang.

Doch dann plötzlich hallt ein Schuss durch die Stille. Spieler und die paar wenigen Zuschauer zucken zusammen. Weitere Knallereien folgen. Sie stammen aus dem nahen Schützenhaus. Ein Umstand, der immer wieder zu Beanstandungen geführt hatte. Es war nämlich kein Geheimnis, dass der nördliche Teil des Fussballplatzes in der Gefahrenzone lag. Es hätte nur einer ungeschickten Handhabung eines Schützen bedurft, und eine verirrte Kugel hätte Unheil anrichten können.

Die treibende Kräfte hinter den Umbauten: Charly Meichtry, Emil Weber, Herbert Müller und Hans-Joerg Schaub. Bild: Kurt Lichtensteiger

«Es sind geübte Schützen am Üben, keine, die lediglich die obligatorische Schiesspflicht erfüllen», hiess es jeweils zur Beschwichtigung der aufgebrachten Gemüter. Trotzdem: Eine potenzielle Gefahr für die Spieler blieb bestehen. Der Schiessbetrieb hätte längst eingestellt oder Spiele abgesagt werden müssen. Kam dazu, dass die Erweiterung der Wohnzonen die neuerstellten Gebäude näher an die Lärmquelle heranrücken liess. Lärmklagen häuften sich. Dies veranlasste die Vereinigte Schützengesellschaft Aadorf, eine neue Schiessanlage in der «Steig» zu erstellen.

SCA packte die Gelegenheit

Was lag für den Sportclub Aadorf näher, als den lang gehegten Wunsch nach einem eigenen Clubhaus umzusetzen. Dafür war allerdings ein Kraftakt nötig: Eine Planung musste erstellt und ein Umbau-Budget genehmigt werden. Zudem waren die Mitglieder gefordert. Sie scheuten sich nicht, enorm viel Fronarbeit zu leisten, um einen Nachtragskredit abzuarbeiten. Das gute Einvernehmen mit der Gemeinde und die kompetente Mitsprache des SCA bei den Umbauarbeiten führten schliesslich zu einem erfreulichen Ergebnis. Drei geräumige Garderoben, Duschen und Toiletten sowie ein Clublokal im ersten Stock deckten die damaligen Bedürfnisse.

Am 9. Juli 1992 konnte das Clubhaus Unterwiesen feierlich eingeweiht werden. Zu Gast war kein Geringerer als der Bundesligaverein Wattenscheid 09, der sich mit dem Nationalliga-B Vertreter FC Wil 1900 mass. Klangvolle Namen wie Hannes Bongartz, Thorsten Fink, Souleyman Sané bei den Gästen und Tom Baur, Patrick Tarnutzer und Trainer Christian Gross bei den Wilern dürften bei Fussballkennern heute noch nachklingen.

Etappenweiser Ausbau

Dass Stillstand einem Rückschritt gleichkommt, gilt auch auf Vereinsebene. Eine grosszügige Supportervereinigung sowie ein initiativer Vorstand - seit 26 Jahren mit Präsident Hans-Joerg Schaub an dessen Spitze - setzten sich in den letzten beiden Jahrzehnten für eine massvolle Erweiterung des Sportplatzes Unterwiesen ein. Der neue Kiosk, eine Pergola, eine neue Schuhwaschanlage sowie der Neubau eines Gebäudes mit acht Garderoben und die Umnutzung des Clubhauses zu Material- Tenü- und Waschraum sowie einer Schiedsrichtergarderobe kamen in der Folge dazu. Im Jahr 2014 wurde zudem die Umgebung neugestaltet.

Als letzte Errungenschaft hält eine Anzeigetafel mit Matchuhr die Zuschauer auf dem Laufenden. Alles Annehmlichkeiten, die dem grössten Verein in Aadorf, nämlich mit 105 Aktiven, 210 Junioren, 32 Trainerinnen und Trainern und 80 Nichtaktivmitgliedern, gut anstehen. An der Infrastruktur dürfte es nicht fehlen. Voraussetzungen für sportliche Höhenflüge sind zweifellos gegeben. Bei einer Jubiläumsfeier in einem eigens erstellten Festzelt, wohin die Supporter-Vereinigung und der Sportclub ihre Supporter und Sponsoren zu einem Apéro mit Nachtessen eingeladen hatte, wurde auf die vergangenen 30 geschichtsträchtigen Jahre angestossen.

Marianne und Roswitha Thaler, zwei gute Feen des SCA, an der Jubiläumsfeier. Bild: Kurt Lichtensteiger