Zu Gast am Mittagstisch im katholischen Pfarreizentrum Aadorf

Aadorf «Gemeinsam schmeckt es besser»: Zu Gast am Mittagstisch im katholischen Pfarreizentrum An unterschiedlichen Wochentagen findet in Aadorf im katholischen Pfarreizentrum einmal monatlich ein Mittagstisch statt. Dort verwöhnt ein gelernter Koch und ehemaliger Hotelier die Gäste. Kurt Lichtensteiger 18.08.2022, 17.41 Uhr

Alberto Amstutz und Gertrud Ulrich sind Meister ihres Fachs. Bild: Kurt Lichtensteiger

Rund 50 Personen, eher ältere Frauen und Männer, mehrere Alleinstehende – hie und da kommen auch vereinzelt Familien mit Kindern - sitzen an den liebevoll mit Muscheln und Blumen geschmückten Tischen. Sie alle sind da, um gesellige Stunden, soziale Kontakte und ein schönes Zusammensein zu erleben. Beim Genuss eines feinen Menüs ist das Erlebnis bekanntlich noch nachhaltiger, ja sozusagen das Tüpfchen aufs I.

Mittagstisch-Organisatorin Gertrud Ulrich begrüsst die illustre Gästeschar und stimmt das «Kufsteiner Lied» an. Auf spirituelle Gedankensworte wird diesmal verzichtet. Auf einem Beistelltisch lockt als Hingucker bereits der «Insalata Caprese». Die vorliegende Menükarte offenbart noch weitere Köstlichkeiten. Nach dem verlockenden Einstieg lassen sich die munteren Gäste mit Geschnetzeltem nach Zürcher Art, Eiernudeln und gedämpften Bohnen verwöhnen. Zum Dessert wird dann frischer Fruchtsalat aufgetischt.

Eine geschätzte Möglichkeit

Seit einem Jahr - nach einem pandemiebedingten Unterbruch von fast zwei Jahren - ist es der gelernte Koch und ehemalige Hotelier Alberto Amstutz, der in der Küche das Zepter übernommen hat. Die Vorgängerinnen Trudi und Dorli Künzli - inzwischen in «Pension» gegangen - hatten den kulinarischen Massstab mit gut bürgerlicher Kochkunst hoch angesetzt. «Sie haben das trotz beschränkter Infrastruktur super gemacht und einen Riesenaufwand geleistet. Für so viele Leute zu kochen, ist schliesslich kein Pappenstiel», sagt Nachfolger Amstutz.

Einen Vergleich anzustellen, ist obsolet. «Jetzt ist es einfach eine etwas andere Kochkunst», sagt eine langjährige Besucherin. Zu den Gästen gehört auch Ruth Gattenbauer: «Von Freunden bin ich auf den Mittagstisch aufmerksam gemacht geworden. Ich schätze die gebotene Möglichkeit, die für alle offensteht. Zudem freue ich mich, gleichzeitig, etwas Sinnvolles unterstützen zu dürfen», sagt die Gesundheitsberaterin, die gleich in der Nähe ihre Praxis hat.