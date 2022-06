Aadorf Erst die Strasse, dann der Platz: Um den Aadorfer Bahnhof stehen Bauarbeiten an Am 20. Juni starten auf der Aadorfer Bahnhofstrasse Bauarbeiten. Dem Bahnhofplatz soll es dann im Januar 2023 an den Kragen gehen. 07.06.2022, 16.25 Uhr

Während der Bauarbeiten werden Ampeln den Verkehr auf der Aadorfer Bahnhofstrasse regeln. Archivbild: Olaf Kühne

Die Gegend rund um den Aadorfer Bahnhof wird auf absehbare Zeit von Bauarbeiten geprägt sein. Wie die Gemeinde mitteilt, starten am 20. Juni die Technischen Bertriebe Wil mit dem Bau einer neuen Gasleitung in der Bahnhofstrasse.

Der Ausbaubereich geht von der Sirnacherstrasse bis zum Lindenkreisel. Die Arbeiten werden in Etappen mit einer Lichtsignalanlage ausgeführt und müssen während der Deckbelagsarbeiten in der Schützenstrasse unterbrochen werden. Für den Zusammenschluss der Gasleitung im Lindenkreisel müssen verschiedene Einfahrten in den Kreisel gesperrt werden.

Laut der Mitteilung werde versucht, die Arbeiten möglichst in die verkehrsärmere Sommerferienzeit zu legen. Je nach Wetter sei aber mit einer Bauzeit bis Ende August zu rechnen.

Visualisierung des Bahnhofplatzes nach dem 2023 startenden Umbau. Bild: PD

Die grosse Baustelle steht dann ab Januar 2023 an. Planmässig soll dann die Neugestaltung des Bahnhofplatzes starten. Nachdem die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger im vergangenen November den 2,9-Millionen-Kredit an der Urne abgesegnet hatten, trieb der Gemeinderat die Vorbereitungs- und Planerarbeiten voran. So konnte er jüngst den Auftrag für die Submission und die Bauleitung für 147'000 Franken an die Aadorfer ITK Planungen GmbH vergeben. «Die strategische Planung und die Projektierung sind soweit abgeschlossen und befinden sich in den letzten Zügen», schreibt die Behörde denn auch in ihrer Mitteilung. (red/kuo)