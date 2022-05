Aadorf: Tierschutzverein Sirnach feiert 65-Jahr-Jubiläum

Aadorf Der «Jöö-Effekt» per Mausklick – der Tierschutzverein Sirnach blickt zurück Der Tierschutzverein Sirnach und Umgebung feiert sein 65-Jahr-Jubiläum. Dabei werfen die Verantwortlichen einen Blick in die Vergangenheit und erklären, warum man sich nicht vom «Jöö-Effekt» einlullen lassen darf. Francesca Stemer Jetzt kommentieren 27.05.2022, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Elsbeth Tromp, Präsidentin Tierschutzverein Sirnach und Umgebung, mit Hündin Lotte und Larissa Bombelli, Geschäftsstellenleiterin Tierschutzverein Sirnach und Umgebung. Bild: Francesca Stemer

«Sie haben keine Angst vor Hunden, oder?» Neben Elsbeth Tromp, Präsidentin Tierschutzverein Sirnach und Umgebung, sitzen Zwergschnauzer Lotte und Russel Terrier Karli. «nehmen sie doch Platz», meint die Geschäftsstellenleiterin Larissa Bombelli und deutet zum Besprechungstisch im Büro des Tierschutzvereines. Dieser feiert dieses Jahr sein 65. Jubiläum.

Tromp streicht über Lottes Fell als sie sagt, dass sie fünfzehn Jahre als Geschäftsstellenleiterin gearbeitet hat und seit sechs Jahren Präsidentin des TSV ist. «Mit Herzblut», ergänzt sie und die Augen der 73-jährigen Funkeln. Vor einigen Jahren wurde es für sie Zeit, die Geschäftsstelle abzugeben und Bombelli ist in ihre Fussstapfen getreten. Viel habe sich in all den Jahren nicht verändert, meint die Präsidentin. Abgesehen davon, dass die Mitgliederzahl des Vereins auf über 400 gestiegen ist. Sie fährt fort: «Darüber sind wir sehr froh, denn unser Verein, lebt von den Mitgliederbeiträgen und Spendengeldern.»

Die 13 Gemeinden, für die der TSV zuständig ist, leisten teilweise einen freiwilligen Beitrag, doch dieser würde lediglich fünf Prozent der Kosten ausmachen. Ein weiterer Punkt, der sich verändert habe, sei der allgemeine Wohlstand der Menschen. Bombelli sagt:

«Heute kann man sich mit einem Mausklick einen Hund kaufen.»

Und genau das bringe nicht nur für die Besitzer Probleme mit sich, sondern auch für sie und ihr Team.

Stress für Tier und Mensch

«Ich würde mir wünschen, dass sich potenzielle Hundekäuferinnen und Hundekäufer zuvor genauer informieren», sagt Tromp. So bietet der TSV entsprechende Beratungsgespräche an, und die Präsidentin hilft, falls erwünscht, bei der Auswahl von geeigneten Tieren. Denn ihr Herz schlägt nicht nur für die Tiere, sie ist selbst Hundezüchterin. Man dürfe sich als Käuferin oder als Käufer nie vom Jöö-Effekt einlullen lassen. Die Tiere werden nicht für immer klein bleiben und bringen Arbeit und Kosten mit sich. Und dabei seien vor allem Tiere, die Online erworben und irgendwo auf einem Parkplatz abgeholt werden, nicht seriös betreut worden. Dies würde oft zu hohen Kosten beim Tierarzt führen.

Wenn Menschen ihre Tiere beim TSV abgeben möchten, wird immer nach dem Grund gefragt. Verzichttiere werden oft nicht freiwillig abgegeben. Zum Beispiel dann, wenn die Besitzer ins Altersheim umziehen. Bei anderen Fällen ist es unterschiedlich. «Oft kommen die Leute zu uns und behaupten, sie hätten eine Allergie, damit die Abgabekosten geringer ausfallen», so Tromp. Was aber nicht immer stimme. Sie fährt fort:

«Wir sind kein Abfallkübel, den man bei Lust und Laune bestücken kann. Wir klären sorgfältig ab, welche Möglichkeiten für eine gute Neuplatzierung bestehen.»

Für die abgegebenen Tiere sorgt der TSV dann für Unterkunft, Kost und Betreuung. Dabei werden die Tiere vom Tierarzt untersucht und später in ein Tierheim gebracht, von wo aus sie weitervermittelt werden. Für die Tiere bedeutet das Stress, der meistens vermeidbar gewesen wäre. Was sich in all den Jahren jedoch nicht verändert habe, sei das Katzenproblem.

Die Katzenfängerinnen

Denn vor allem im Herbst würde es von herrenlosen Katzen nur so wimmeln. Das Problem: zu wenig Besitzer, die ihre Katzen kastrieren lassen. «Gerne hätten wir, dass Landwirte ihre Zurückhaltung betreffend Kastration aufgeben, vor allem, da wir die Landwirte finanziell durch den Schweizer Tierschutz unterstützen können», merkt Bombelli an. Dennoch wäre es aus ihrer Sicht das Beste für die Katzen. «Zumal Katzenmamis sonst praktisch nur als Gebärmaschinen fungieren. Das kann ja wohl auch nicht der Sinn und Zweck sein.»

«Sobald wir einen Anruf von Anwohnenden erhalten, die unbekannte Katzen in ihrer Nachbarschaft entdecken, raten wir dazu abzuwarten, vor allem wenn Ferien sind», sagt Tromp. Denn sollten die Besitzer einer Katze in den Ferien sein, könne es öfter vorkommen das sich Katzen in dieser Zeit fremd füttern lassen. Nach drei vier Tagen werden die Katzen entweder vom Finder oder vom TSV zum Transport zum Tierarzt bereitgestellt. Können die Tiere nicht angefasst werden, wird eine Katzenfalle gestellt.«Katzenfalle, das hört sich krasser an als es ist», winkt Tromp ab.

«Dem Tier passiert nichts. Zumal die Falle zuerst aufgestellt wird, ohne sich zu verschliessen. Erst nach einigen Tagen, schliessen die Klappen.»

Danach geht es für das Tier weiter zum Tierarzt zwecks Voruntersuch, bevor das Tier in die Pension gebracht wird. Wenn nach der offiziellen Wartefrist von acht Wochen keine Besitzer ausfindig gemacht werden können, beziehungsweise, wenn sich niemand meldet, wird die Katze zur Weitervermittlung ausgeschrieben.

Tromps Blick schweift zu den beiden Hunden. Diese spielen mit einem pinken Plüschtier Tauziehen. Sie erklärt, dass der TSV immer viel zu tun habe, aber: «Wir mussten lernen, dass wir nicht die ganze Welt retten können. Gesunder Menschenverstand mit Herzeinsatz und seriösem Handeln sind gefragt.» Und manchmal müsse man auch der Natur seinen Lauf lassen.

Nicht überall eingreifen

«Jetzt ist Vögeliziit», führt Bombelli aus. Das bedeutet: viele Anrufe, von besorgten Anwohnenden, die kleine Küken auf dem Boden sitzen sehen. «Wir können schlicht nicht überall eingreifen, denn wir wissen nicht, ob die Mutter ihr kleines beispielsweise verstossen hat. Und Vögel, die auf der Wiese umherflattern sind dabei das Fliegen zu erlernen, die Mutter ist oft irgendwo in der Nähe», so die Geschäftsstellenleiterin.

In solche Probleme können und sollten sie schlicht nicht eingreifen. Generell sei es oft ein Abwägen des machbaren. Zumal viele Probleme, an denen die Tiere leiden «Menschengemacht» sind. «Zum Beispiel: Viele verletze Igel, weil immer mehr von ihrem ursprünglichen Lebensraum verbaut wird, sie angefahren werden oder sich an Gartenzäunen verletzen.» Aus Sicht der beiden Tierfreundinnen müsste sich vieles wieder naturnaher ändern. Wünsche kann man ja haben. «Darum versuchen wir jeden Tag, so vielen Tieren wie möglich zu helfen», schliesst Bombelli. Tromp streicht über Lottes Fell und ergänzt:

«Ich weiss, der Jöö-Effekt zieht im ersten Moment immer. Doch man darf nicht egoistisch sein, und sollte sich überlegen, ob dem Tier wirklich ein gutes zu Hause ermöglicht werden kann.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen