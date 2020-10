Die Chorprobe ist das «Highlight» der Woche für viele Sängerinnen und Sänger - die Absage der Proben und Konzerte fällt schwer Singen macht glücklich und gesund – doch zurzeit wird im W&O-Gebiet der Gesundheit halber darauf verzichtet. Katharina Rutz 26.10.2020, 16.52 Uhr

Am 29. Februar dieses Jahres war die Welt für die Sänger der Bergfinkli Grabs noch in Ordnung. Kurz vor dem Lockdown konnten sie ihre Unterhaltung noch durchführen. Bild: PD

Singen ist gesund und zwar für Körper und Geist. Wissenschafter aus ganz Europa haben sich diesem Thema schon gewidmet und herausgefunden: Singen stärkt die Abwehrkräfte und die Psyche. Singen ist auch gut für die Fitness. Nach 30 Minuten Singen produziert unser Gehirn stimmungsaufhellende Hormone. Doch mit Singen ist nun wieder Schluss.

Chöre und Musikgesellschaften der Region haben aufgrund der aktuellen Coronasituation ihre Proben und Konzerte abgesagt. «Gerade für unsere älteren, oft alleinstehenden, Mitglieder ist diese Situation sehr schwierig», sagt beispielsweise Bianca Junkermann vom Vorstand des Sarganser Gospelchors On The Move. «Sie sagen, die Chorprobe sei ihr Highlight der Woche.»

Auch bei allen anderen vom W&O für diesen Artikel angefragten Chöre ist die Stimmung gedämpft. Neben der Trauer über die abgesagten Konzerte fürchten die Sänger um ihre Stimmen, wenn sie nicht proben können. Und nicht zuletzt drängen sich, je länger die Krise dauert, auch finanzielle Fragen für die Vereine in den Vordergrund.

Viele Betagte blieben den Proben seit März fern

Die meisten Chöre haben im Juni nach dem Lockdown wieder mit ihren Proben begonnen. Doch viele ältere Menschen sind weiterhin den Proben aus Risikogründen ferngeblieben. So auch beim ökumenischen Kirchenchor in Wartau. Die Situation sei immer angespannt geblieben, sagt Albert Frehner vom Wartauer Kirchenchor. Das Konzert am Bettag konnte dann zwar stattfinden, doch es seien nur etwa die Hälfte der Sängerinnen und Sänger gekommen. Seit den Herbstferien probt der Kirchenchor nun nicht mehr. Das traditionelle Konzert zu Allerheiligen am 1. November fällt aus. «Wir nehmen an, auch an Weihnachten werden wir nicht singen», so Albert Frehner. Die Entscheidung zur Absage war für den gesamten Kirchenchor klar.

Etwas schwerer damit tut sich der Jodlerklub Bergfinkli in Grabs. Letzte Woche fand noch eine Probe statt unter Einhaltung der neuen Vorschriften. «Wir trugen eine Maske bis zu unseren Sitzplätzen, hielten den Abstand ein und zogen dann lediglich zum Singen im Stehen die Maske aus», erläutert der Präsident Thomas Vetsch. Um die Abstände einzuhalten, hat der Verein extra einen grösseren Raum organisiert.

Die nächsten zwei Wochen sind die Proben allerdings auch abgesagt, danach wird der Jodlerklub der Situation angepasst entscheiden. «Wir wollen grundsätzlich Proben, auch unter erschwerten Bedingungen», so Vetsch. «Wenn wir nicht Proben, geht die Substanz der Stimme verloren und es wäre ein Schritt rückwärts», zeigt er sich besorgt. Auch bei den Bergfinkli-Sängern bleiben aber einige Mitglieder zu Hause. «Einige können sich eine Quarantäne wegen ihres Arbeitgebers nicht leisten», erklärt Vetsch.

«Mit Masken proben wir vorläufig nicht»

Sehr gerne proben würde auch der Gospelchor Gospel im Werdenberg, wie Irene Stähli gegenüber dem W&O sagt. Mit 150 Sängerinnen und Sängern genügend Abstand einzuhalten, sei allerdings fast unmöglich. «Wir müssten direkt in eine Dreifachturnhalle», sagt sie. «Und solange wir Masken tragen müssten, proben wir vorläufig nicht.» Der Chor tüftelt aber gerade an einer App, über das sich die Chorgemeinschaft trotzdem austauschen kann. Und auch ein weiterer virtueller Song über Videoaufnahmen ist geplant. Bereits im Lockdown ist ein solcher entstanden:

Ein Entscheid der Vernunft

Auch die Musikgesellschaft Sevelen hat alle Proben und Konzerte abgesagt. «Es ist uns allen sehr schwer gefallen, diesen freiwilligen Schritt zu gehen, aber es war ein Entscheid der Vernunft», sagt Präsident Hansjürg Castelberg.

«Die Verunsicherung war bei sehr vielen Musikanten spürbar.»

Inzwischen seien in der reformierten Kirche Sevelen gar keine Konzerte mehr möglich, was den Entscheid der Musikgesellschaft bestätigt. «Wir hatten ein Kirchenkonzert geplant», so Castelberg.

Langsam aber sicher kommen die Vereine auch in Geldsorgen. Urs Scherrer vom Gemischt-Chor Grabs macht klar: «Die Dirigentin ist unsere Angestellte und wir zahlen ihren Lohn.» Somit ist der Chor auf die Mitgliederbeiträge angewiesen, auch wenn nicht gesungen wird. Der Jodlerklub Bergfinkli verfügt zwar noch über Reserven. «Doch es wäre für uns sehr wichtig, die Unterhaltung im Februar 2021 durchführen zu können», sagt Thomas Vetsch.

