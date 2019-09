Keine Toggenburger, keine Sarganserländer, keine Mittelthurgauer: Verschiedene Ostschweizer Regionen sind in Bern gar nicht vertreten.

Hier wohnen die Ostschweizer Parlamentarierinnen und Parlamentarier Andri Rostetter

Wil war über Jahre ein Hotspot der Bundespolitik: Bis 2015 wohnten in der Stadt zwei Nationalrätinnen, ein Nationalrat und eine Ständerätin. Mittlerweile ist eine davon Bundesrätin (Karin Keller-Sutter) und eine wurde abgewählt (Yvonne Gilli). Gemessen an der Einwohnerzahl ist Wil damit nach wie vor jene Ostschweizer Gemeinde, die am besten im Bundeshaus vertreten ist.

Dagegen gibt es zwischen Walensee und Bodensee mehrere Regionen, die gar keine Vertreter nach Bern schicken. Zum Beispiel das Toggenburg: Seit dem Rücktritt von Toni Brunner hat das Tal keinen eidgenössischen Parlamentarier mehr, nachdem es jahrzehntelang mindestens mit einer Person vertreten war (vor Brunner mit FDP-Nationalrätin Milli Wittenwiler). Überhaupt ist der ländliche Teil des Kantons St.Gallen bundespolitisch unterversorgt: Abgesehen vom Rheintal ist die Parlamentarier-Landkarte blank.

Neben dem Toggenburg sind auch das Werdenberg und das Sarganserland derzeit ohne Vertretung im Bundeshaus. Im Thurgau ist die Verteilung ähnlich ungleich. Der Kantonshauptort Frauenfeld ist mit zwei Parlamentarierinnen gerade so stark vertreten wie der Hinterthurgau; im Dreieck Kreuzlingen-Amriswil-Frauenfeld herrscht gähnende Leere.