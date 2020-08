Reportage «Hier ist es höllisch heiss»: Wo in der Ostschweiz selbst die Sommerhitze zur Erfrischung wird Bilder: Raphael Rohner Während die Hitzewelle vielen zu schaffen macht, wünschen sich einige Männer in Uzwil förmlich in die Sommerhitze treten zu dürfen. Für sie wäre es eine Abkühlung. Eine «Fotoreportage» aus der Hitze des Geschäfts bei der Eisengiesserei Benninger in Uzwil. Raphael Rohner 23.08.2020, 17.57 Uhr Drucken Teilen

Eine Postbotin hält in Uzwil kurz an einem Fussgängerstreifen an und futtert: «Diese verdammte Hitze ist doch nicht auszuhalten, schon wieder so ein heisser Tag», sagt sie, und unter ihren Armen bilden sich schon leicht dunkle Halbmonde vom Schweiss. Es ist kurz vor 8 Uhr, und das Thermometer zeigt schon 25°C. Es werden auch an diesem Tag wieder Temperaturen um die 30°C erwartet.



Während die Postbotin mit ihrem elektrischen Roller in den Morgen davonfährt, steht einige Strassen weiter in einer Halle der Benninger Guss AG der 31-jährige Walter Tworischuk am Ofen der Eisenschmelzerei. Über die Menschen draussen und ihre Probleme mit der Hitze kann der gebürtige Russe nur lachen. Er zieht an seiner Zigarette und bläst den Rauch hastig in die stickige schweflig riechende Luft: «Hier am Ofen ist es schön warm, da könnte man sich stattdessen draussen fast schon erfrischen: Sicher 50°C jeden Tag.»

Tatsächlich erdrückt einen die Hitze des flüssigen Eisens in den Schmelzpfannen schier. Wie eine Klammer umgreift einen die Hitze, und mit jedem Meter näher am flüssigen Metall, wird es heisser. «Höllisch heiss, nicht wahr? Pass nur auf deine Kamera auf! Kam auch schon vor, dass eine Feuer gefangen hat», sagt ein anderer Mitarbeiter der Giesserei beim Vorbeigehen.

Literweise Wasser gegen die erdrückende Hitze

Die enorme Hitze an den zwei Öfen stellt auch den Teamleiter der Abteilung, den 28-jährigen Elzan Babacic, vor besondere Herausforderungen im Alltag: «Dieser Job ist echte Knochenarbeit. Die Leute trinken hier pro Schicht bestimmt vier bis fünf Liter Wasser während der Arbeit.» Dazu wurden Wasserspender und Trinkflaschen in einem kleinen Räumchen angebracht. Dort stehen neben einer Analyseanlage für die Qualität des Eisens überall Flaschen. Eine Klimaanlage bläst vergleichsweise kühle Luft mit rund 25°C in den Raum.

Hier holen sich die Männer literweise Wasser.

Hier steht der 50-jährige Nijaz Samardzic und analysiert eine Probe des Eisens, das gerade geschmolzen wurde und gegossen werden soll. Eisen wird mit einer bestimmten Zusammensetzung über eine Rezeptur hergestellt:

«Wie beim Kochen: fehlt Salz, kippt man etwas nach. Hier fehlt etwas Schwefel.»

Samardzic arbeitet schon sein halbes Leben lang mit flüssigem Metall. Er goss früher riesige Stahlteile für Schiffsmotoren in Deutschland. «Einige gewöhnen sich recht gut an die Hitze am Ofen, andere haben ständig Mühe», sagt er. Aber es gehöre halt dazu und sei irgendwie auch sehr faszinierend. Nicht nur die drückende Hitze macht manchen Mitarbeitern zu schaffen, zusätzlich müssen derzeit alle Mitarbeiter einen Mundschutz tragen: «Corona hat auch uns hier erreicht und es ist nicht gerade angenehm für uns alle noch eine Maske zu tragen – aber die Gesundheit geht nun mal vor», sagt Babacic.

Wieder draussen am Ofen, Walter Tworschuk muss die Schlacke, die sich auf dem flüssigen Eisen sammelt entfernen. Er öffnet den Deckel des Schmelzofens und nähert sich dem glimmenden Eisen und nimmt mit einer Art Dreizack, der Schlackegabel, die Rückstände von der Oberfläche. Es sieht aus als würde man die Haut von kochender Milch abziehen, mit dem Unterschied, dass es sich um über tausend Grad heisse Schlacke handelt. Es fliegen einige Funken herum und Tworschuk steckt eine Messsonde in das flüssige Eisen: 1544°C steht da. Die Spitze der Messsonde brennt, als er sie aus dem Eisen herauszieht.

Feuerfeste Kleidung und ein Knochenjob

Unten vor den Schmelzöfen stehen zwei Männer bereit mit einer Giespfanne: Darin wird das flüssige Eisen zur Giesserei gefahren und daraus werden die Teile gegossen. Einer davon ist der 52-jährige Erdal Bozkurt. Er arbeitet seit 18 Jahren hier in der Giesserei und hat keine Probleme mit der Wärme: «Es ist alles eine Gewöhnungssache. Zwischendurch machen wir Pause, gehen raus eine rauchen und dann machen wir weiter. Es ist hart, aber schön.»

Eine Gusspfanne.

Der Umgang mit den tonnenschweren Pfannen voller flüssigem Eisen sei eine gewisse Kunst. Man müsse besonders aufpassen, da alles sehr heiss ist. Alle einsatzbereiten Gusspfannen sind heiss: «Wir müssen die Pfannen jeweils mit Gasbrennern auf einige hundert Grad erhitzen, bevor wir sie einsetzen können», erklärt Babacic, der Teamleiter.

Innen drin sind die Pfannen mit feuerfester Auskleidung ausgefüllt, damit das flüssige Metall nicht in Berührung mit der Hülle kommt. Während Babacic die Brenner erklärt, wird hinter ihm eine Pfanne umgeleert. Wie bei einem Feuerwerk fliegen Funken durch die Halle und kleine Spritzer fliegen herum. Für Babacic, den gelernten Gussformer, der hier im Betreib schon die Lehre gemacht hat, ist jeder einzelne Schmelzvorgang etwas einzigartiges:

«Es ist irgendwie magisch flüssiges Eisen zu verarbeiten.»

Ist die Transportpfanne gefüllt, wird sie mit einem Gabelstapler ganz vorsichtig durch die Halle gefahren zu einem Kran. Dort zieht sich der 41-jährige Milan Maric feuerfeste Schutzkleidung an. Er sieht aus wie ein Astronaut: Silberne Gamaschen, einen silbernen Umhang und dicke Handschuhe, dazu einen Helm mit goldenem Visier.

Marics Aufgabe besteht darin, die rund fünf Tonnen Eisen sauber in Form zu bringen. «Ich stehe gleich zwischen der Gussform und einem riesigen Topf voller sehr heissem Eisen, wenn wir hier Fehler machen, endet es fatal – aber Angst habe ich nicht.» Alle Arbeitssicherheitsmassnahmen müssen bei diesem Prozessschritt strikte eingehalten werden.

Maric schreitet zur Form, die sich mitten in der Halle auftürmt. Der Boden in der Halle ist mit Sand ausgelegt, damit auslaufendes Eisen nicht irgendwo hin fliessen könnte. Maric klettert auf eine andere Form und macht sich bereit, die per Kran herüber schwebende Pfanne in Position zu bringen. Die Hitze der Pfanne strahlt in die ganze Halle. Zwei andere Mitarbeiter bedienen den Kran und achten minutiös auf jede Anweisung ihres Kollegen vorne bei der Form:

«Bitzeli rauf. Noch mehr rechts, jetzt kommt es gut!»

Milan Maric dreht am Rad der Pfanne und das flüssige Eisen quillt langsam in die Gussform hinein. Während er allein vorne bei der Pfanne ist, stehen seine Kollegen in einigen Metern Abstand und beobachten, wie Flammen oben an der Gussform herauszüngeln und der Qualm an die Decke wandert.

Kaum ist die Form gegossen, geht Maric um die Ecke und zieht seine Schutzkleidung wieder aus. Sein T-Shirt ist durchgeschwitzt und Schweissperlen zieren seine Stirn:

«Man glaubt gar nicht, wie heiss das ist und wie viel man schwitzen kann in so kurzer Zeit.»

Maric will jetzt nur noch eins: Kurz etwas trinken und rasch hinaus. Sich draussen bei 30°C heissem Sommerwetter kurz abkühlen.