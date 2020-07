Serie Herrlicher Blick vom Denkmal einer Lästerung auf die Grenzstädte und den See Beim Kirchlein Bernrain ob Kreuzlingen treffen innere Einkehr und Geschichte auf Natur und Fitness. Andreas Ditaranto 28.07.2020, 05.00 Uhr

Das Kirchlein mit Friedhof und Priesterhaus liegt an der Gabelung von Bernrain- und Brunnenstrasse unweit der Autobahnausfahrt Kreuzlingen Süd. Von hier hat man einen herrliche Sicht auf Konstanz und den Bodensee. Bilder: Reto Martin

In Waldesnähe, auf der Anhöhe im Süden des Kreuzlinger Ortsteils Emmishofen, steht mit schöner Sicht auf den Bodensee seit über 600 Jahren die Wallfahrtskapelle Heiligkreuz auf Bernrain. Das schmucke, jedoch schlichte Kirchlein liegt an der Gabelung zweier grosser Strassen (Bernrain- und Brunnenstrasse), unweit der Autobahnausfahrt Kreuzlingen Süd. Es wurde 1388 am Jakobsweg von Konstanz nach Einsiedeln – auch Schwabenweg genannt – als Wallfahrtskirche erbaut, gehörte bis 1818 zur Konstanzer Pfarrei St. Stephan und war von 1831 bis 1903 katholische Pfarrkirche von Emmishofen.

«Herrgott, lass dich schnäuzen, dann küss ich dich umso lieber!»

Die Wallfahrtskapelle Heiligkreuz auf Bernrain wurde 1388 am Jakobsweg von Konstanz nach Einsiedeln erbaut.

Mit der Entstehung der Kapelle ist eine Legende verbunden. So soll ein Konstanzer Junge namens Schappeler im Jahre 1384 zusammen mit Kameraden in den Wald nach Bernrain gegangen sein, wo ein altes Kreuz stand. Der übermütige Schappeler fasste der Christus-Figur an die Nase und sagte: «Herrgott, lass dich schnäuzen, dann küss ich dich umso lieber!» Da blieb ihm die Hand an der Nase hängen. Erst seine Mutter konnte ihn befreien, als sie der Muttergottes sieben Wallfahrten nach Einsiedeln gelobt hatte. An der Stelle, wo das Kreuz stand, wurde eine Kapelle errichtet. Sie wurde zum Wallfahrtsort – alljährlich führte zweimal eine Prozession von St. Stephan in Konstanz nach Bernrain.

Die Geschichte wird in Sagenbüchern auch unter dem Titel «Die Hand an Christi Nase» oder «Denkmal einer Lästerung» erzählt. Die Warnung, die dem jungen Schappeler widerfahren war, besserte ihn nicht. Zwei Jahre später liess ihm der Konstanzer Stadtrat wegen Messerstecherei die Zunge herausschneiden und verbannte ihn auf Lebzeit.

Die Stadtpatrone von Konstanz und ein unproportionaler Jesus

Blick ins Innere des Kirchleins Bernrain.

Die enge Verbindung zu Konstanz zeigt sich im Inneren des Kirchleins, das gerade an heissen Sommertagen den Besuchern Gelegenheit zu Abkühlung und innerer Einkehr bietet. Pfarrer Josef Gander, der seit 1994 im Priesterhaus neben der Pilgerkapelle wohnt, zeigt auf den Hochaltar: Dort sind die Stadtpatrone des ehemaligen Bistums Konstanz, Pelagius und Konrad, abgebildet und ganz oben ist das Konstanzer Wappen zu sehen. Beim Eingang zur Kapelle ist die Schappeler-Geschichte nachzulesen. Dem Kirchlein wurden verschiedene Namen gegeben: Kapelle ad sanctam crucem thaumaturgicam (zum wundertätigen Kreuz), Filialkirche von St. Stephan Konstanz, Schlachten­kapelle Schwaderloh, St. Konradskirchlein oder Kreuzlinger Hochzeits- und Friedhofkapelle.

Detailansicht des Hochaltars: Die Arme der Jesus-Figur scheinen zu lang und die Beine zu kurz geraten. Links und rechts sind die Stadtpatrone des ehemaligen Bistums Konstanz abgebildet: Konrad und Pelagius. Bild: Reto Martin

Dass die Jesus-Figur zwischen den Konstanzer Stadtpatronen unproportional wirkt – die Arme scheinen zu lang und die Beine zu kurz geraten –, quittiert Pfarrer Gander mit einem milden Lächeln: «An diesen Anblick habe ich mich gewöhnt.» Genauso wie an den Strassenlärm, der die Friedhofsruhe vor allem in der Hauptverkehrszeit stört. Überhaupt scheint den früheren Kreuzlinger Vikar, der vor seiner Rückkehr in die Grenzstadt als Gefängnisseelsorger in Bern Schwerverbrecher begleitete, kaum etwas aus der Ruhe zu bringen – nicht einmal die ungewisse Zukunft «seines» Priesterhauses. Die polnischen Patres, die seit 2017 ebenfalls dort lebten, verlassen Kreuzlingen nach einem Richtungsstreit mit Bischof Gmür per Ende Juli. Klar ist, dass die Kapelle einer Reinigung bedarf: Russ und Staub an den Wänden bilden einen Nährboden für Pilze. Diese drohen Schäden an den Mauern zu verursachen.

Wildsauenhütte und Vitaparcours im geschützten Waldreservat

Bei der Wildsauenhütte hat es nebst Grill- und Feuerstellen einen modernen Unterstand sowie einen Trinkbrunnen. Bild: Andrea Stalder

Frische Luft bekommt man dafür bei einem Spaziergang im angrenzenden geschützten Waldreservat Bernrainhau mit seinen 36 Hektaren. Für eine kürzere oder auch längere Rast empfiehlt sich ein Zwischenstopp bei der «Wildsauenhütte»: Grillstellen, ein moderner Unterstand und ein Trinkbrunnen laden zum Verweilen ein.

Oder man nimmt den Vitaparcours in Angriff – so bleibt man bekanntlich fit und gesund. Übrigens eine Schweizer Erfindung: Die ersten Vitaparcours entstanden vor gut 50 Jahren in einer Zeit, als Oberturner Jack Günthard mit seinem «Fit mit Jack» und Bernhard Russi mit seinem Hocke-Training beim «Skiturnen» das Publikum vor dem Fernseher zum Schwitzen brachten. Als man noch rannte oder zumindest lief und noch niemand von Jogging sprach – geschweige denn von Zumba, Work-out, Crossfit, Gym oder Bootcamp. Schweizweit gibt es rund 500 Vitaparcours – jener mit Start beim Kirchlein Bernrain trägt die Nummer 322.

Adresse: Kapelle/Kirchlein Bernrain, Bernrainstrasse 71, 8280 Kreuzlingen