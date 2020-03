Das Spital Herisau wird Corona-Spital fürs ganze Appenzellerland Die Ausserrhoder Regierung holt Privatkliniken ins Boot. Alle Corona-Patienten sollen zentral behandelt werden. Regula Weik 18.03.2020, 19.34 Uhr

Am Spital Herisau sollen Corona-Patienten aus Ausser- und Innerrhoden behandelt werden. Bild: Michel Canonica (18. März 2020)

«Das Spital Herisau wird für das gesamte Appenzellerland Corona-Spital», sagt der Ausserrhoder Gesundheitschef Yves Noël Balmer. Auch Patientinnen und Patienten aus Appenzell Innerrhoden sollen in Herisau hospitalisiert werden.

Klar ist: Die Kapazitäten der beiden Ausserrhoder Akutspitäler in Heiden und Herisau reichen nicht, um neben dem ordentlichen Betrieb auch die Versorgung der Corona-Patienten sicherzustellen. Die Ausserrhoder Regierung hat deshalb zusätzlich die Privatspitäler und Privatkliniken mit ins Boot geholt – so die Berit-Klinik in Speicher, die Hirslanden-Klinik in Heiden, aber auch die Reha-Klinik in Gais und die Reha-Klinik in Walzenhausen.

Yves Noël Balmer, Ausserrhoder Gesundheitschef

Die Regierung hat dazu eine Verordnung in Kraft gesetzt, mit welcher sie ihrem Gesundheitschef weitreichende Kompetenzen gibt. Dies hat Yves Noël Balmer erlaubt, rasch eine Lösung mit den Privatkliniken zu treffen – mit dem Ziel, dass sie dem Kanton Infrastruktur und Materialen zur Verfügung stellen. Und Personal. Dieses muss innert 24 Stunden für den Kanton abrufbar sein; es untersteht einem Reisestopp. Wie haben die privaten Kliniken reagiert? Balmer sagt:

«Wir mussten sie nicht dazu zwingen.

Sie sind die Profis an der Front-»

Und: Sie seien mit ihnen in regem Austausch gestanden.

«Das ist eine Frage der Solidarität»

Peder Koch, CEO der Berit-Klink, bestätigt auf Anfrage: «Wir haben die Klinik praktisch komplett runtergefahren.» Ausgenommen von Notfällen. «Wir werden unsere Ressourcen und unser Personal zur Bewältigung der Krise voll zur Verfügung stellen.» Dies sei keine Frage und habe intern auch zu keinen Diskussionen geführt. CEO Koch sagt:

«Das ist eine Frage der Solidarität.

Die Wirtschaftlichkeit hat

in einer solchen Situation null Priorität.»

Um alle Erkrankten adäquat behandeln zu können, müssten jetzt sämtliche im Kanton verfügbaren Bettenkapazitäten und Personalressourcen verfügbar gemacht werden, sagt Balmer.

Klopft St.Gallen auch bei den Privatkliniken an?

Heidi Hanselmann, St.Galler Gesundheitschefin



Michel Canonica

Sie hätten vergangene Woche alle öffentlichen und privaten Spitäler zu einer Sitzung zusammengerufen, sagt die St.Galler Gesundheitschefin Heidi Hanselmann. Sie hätten die Spitäler angewiesen, ihre möglichen Kapazitäten auszuweisen. Dazu gehören laut Heidi Hanselmann verfügbare Betten, Intensiv- und Beatmungsplätze. Das Kantonsarztamt bereite sich seit einigen Wochen mit den Spitälern auf die Zeit vor, in der Ressourcen knapp werden könnten. Für das kantonale Dispositiv sei «die gesamte Angebotspalette wichtig, von der regulären bis zu den Intensiv- und Beatmungsbetten», so die St.Galler Gesundheitschefin.

Bei den Hirslanden Kliniken Stephanshorn und Rosenberg heisst es denn auch auf Anfrage:

«Wir sind in engem Austausch mit den beiden Gesundheitsdepartementen.»

Patienten mit planbaren Eingriffen würden nicht mehr aufgenommen; die Eingriffe seien abgesagt worden. Auf die Frage, welche Kapazitäten sie zur Verfügung stellen könnten, antwortet Christina Bärtsch, Leiterin Marketing und Kommunikation: «Sechs Intensivplätze, davon drei Beatmungsplätze, Betten Ärzte, medizinisches Fachpersonal und Material.»

Container für Triage aufgestellt

Vor den Spitälern in Heiden und Herisau sind am Mittwoch Container für die Triage der Patienten aufgestellt worden. Der Ausserrhoder Gesundheitschef Balmer sagt:

«Es soll kein Corona-Patient

auf dem normalen Notfall landen.»