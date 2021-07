Restaurant in Herisau wegen fehlender Hygiene geschlossen

Herisau Verschimmelter Broccoli, verdorbener Mozzarella: Ausserrhoder Restaurant wegen fehlender Hygiene sofort geschlossen Im Rahmen einer Routinekontrolle stiess die Lebensmittelkontrolle auf gravierende Hygienemängel. Wegen weiterer Auffälligkeiten wurde das Arbeitsinspektorat und die Zollfahndung beigezogen. Dabei wurden auch Verstösse gegen das Arbeitsrecht festgestellt. Aufgrund der hygienischen Missstände wurde die sofortige Betriebsschliessung verfügt. 20.07.2021, 08.39 Uhr

In einem Gastronomiebetrieb in Herisau wurden mehrere verdorbene Lebensmittel aufgefunden, hier zum Beispiel verschimmelter Broccoli. Bild: Kantonspolizei AR

(kapo/alr) In den Kantonen Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden und Schaffhausen überwacht das Interkantonale Labor (IKL) die Lebensmittelbetriebe auf Einhaltung der lebensmittelrechtlichen Hygienebestimmungen. Am Donnerstag, 15. Juli 2021, führte das IKL eine routinemässige Kontrolle in einem Gastronomiebetrieb in Appenzell Ausserrhoden durch.