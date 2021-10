Herbstmesse Olma wegen Zertifikatspflicht mit weniger Besuchern, Stimmung ist trotzdem gut Die diesjährige Olma hat spürbar weniger Gäste. Die Besucher fühlen sich allerdings wohl und sicher aufgrund der 3G-Regelung und schätzen, dass sie mehr Platz zur Verfügung haben als in vergangenen Olma-Jahren. Alain Rutishauser 4 Kommentare 08.10.2021, 18.48 Uhr

Eine Besucherin hält das Ferkel Jessica, das am Donnerstag Bundesrat Guy Parmelin kennenlernte. Bild: Michel Canonica

Das neun Tage alte Ferkel Jessica, das am Donnerstag in den Armen von Bundesrat Guy Parmelin kurzzeitig Berühmtheit erlangte, hat sich mittlerweile zu seinen Geschwistern ins Gehege der Halle 7 gesellt. Ihre Mutter liegt neben den 25 Ferkeln im Heu und ruht sich aus. Vereinzelt trennt sich ein Ferkel von der Gruppe und löscht seinen Durst an einer der Zitzen der Mutter.

Als Besitzer Stefan Hardegger das kleine Ferkel Jessica aus dem Gehege nimmt und einer Besucherin übergibt, beginnt es fürchterlich zu quieken. Zurück in den Armen ihres Besitzers, beruhigt sich Jessica sofort wieder.

Keine Berührungsängste bei den Besuchern

Es ist Freitag, der zweite Olma-Tag, kurz vor 11 Uhr. Das Gelände füllt sich allmählich. Im Ring trottet der junge Stier Ferdinand mit seiner Mutter unter den Augen einiger Zuschauer umher. In einem der Gehege neben dem Ring sind die Rennschweine untergebracht. Die meisten von ihnen schlafen derzeit in kleinen Hüttchen, um 16 Uhr müssen sie wieder fit sein für das anstehende Säulirennen.

Eine Besucherin lässt sich vor einer Wand mit verschiedenen Apfelsorten, Tomaten, Kartoffeln, Lauch und weiterem Gemüse ablichten. Bild: Michel Canonica

Gegen Mittag zieht es die Leute zu den Verpflegungsständen. Die grössten Schlangen bilden sich vor den beiden Bratwurst-Buden von Gemperli. Berührungsängste bestehen keine. «Warum auch? Ich bin geimpft. Ausserdem bin ich jung und gesund, also habe ich keine Bedenken, mich unters Volk zu mischen», sagt eine junge Besucherin, die für die Hallen 4/5 ansteht. Ohne 3G hätte sie es sich nochmals überlegt, ob sie an die Olma gekommen wäre.

Auch Reto Gut aus Zürich fühlt sich sicher mit Zertifikat und ist froh, dass wieder etwas läuft. Er ist das dritte Mal an der Olma. «Bis jetzt ist die Stimmung gut, vielleicht kippt sie später mit dem Alkohol aber noch», vermutet er. Voraussichtlich wird er noch rund drei Stunden bleiben. «Oder bis die Scheichen wehtun», fügt er an und lacht.

Ebenfalls von weiter her an die Olma gekommen, sind Patrick Villiger und Martin Enzler, zwei junge Kollegen aus dem Aargau, die in der Landwirtschaft tätig sind. Sie sind zum vierten Mal an der Olma, schätzen die bodenständige Atmosphäre. Villiger sagt:

«Von Corona spüren wir hier nichts. Wir sind beide geimpft, machen uns deshalb keinen Kopf.»

Stimmungsmässig sei es wie in anderen Jahren. «Die Leute an den Ständen sind gleich motiviert wie immer und auch immer für ein Schwätzchen zu haben», fügt Enzler an.

Ein Junge versucht sich am Farming Simulator in der Halle 3 im Traktorfahren. Bild: Michel Canonica

Cutting-Show und Livemusik in der Vieharena

Währenddessen findet in der Vieharena eine Cutting-Show statt. Cutting ist eine Disziplin im Westernreiten, dessen Ziel es ist, mit Hilfe eines Pferdes ein Rind aus der Herde zu trennen, um es beispielsweise in Ruhe pflegen zu können. Nicht immer gelingt das gleich gut. Mal schafft es das Rind, im Galopp dem Ross zu entwischen, oder es läuft an den Rand der Arena und beobachtet interessiert, was auf den Zuschauerrängen passiert.

Als die Show um kurz nach halb Zwölf zu Ende ist, haben sich die Ränge um die Arena ordentlich gefüllt. Nun spielt die Live-Band SBB, ein Orchester bestehend aus Mitarbeitern der Schweizerischen Bundesbahnen. Sie spielen Klassiker wie «Bohemian Rhapsody» oder«Thriller»,die mit lautstarkem Applaus von den Rängen quittiert werden.

Auffallend wenige Leute an der diesjährigen Olma

Trotzdem fällt auf, dass sich merklich weniger Leute auf dem Olma-Gelände befinden. «Es wird bestimmt einige Leute geben, die nicht geimpft sind oder sich dem Gedränge entziehen wollen», vermutet Michael Federer, der soeben angekommen ist. Trotzdem findet er es schön, dass die Olma wieder stattfindet.

Vor dem Säulirennen um 16 Uhr lassen sich die Säuli vom Publikum verwöhnen. Bild: Michel Canonica

Iris und Ruth Stöcklin, Mutter und Tochter, sind zusammen an die Olma gereist. «Uns ist es gerade recht, dass das Gedränge aus früheren Jahren ausbleibt», sagt Iris Stöcklin. Bisher haben die beiden degustiert und ausprobiert, und vorhin einen Hamburger gegessen. Am Nachmittag gebe es vermutlich noch ein Gläschen Wein. «Und sonst?», fragt Iris Stöcklin und schlägt den Olma-Führer auf. Die beiden beraten sich, wo es als nächstes hingehen soll.

Beispielsweise zur Arena, wo der nächste Event begonnen hat, eine Fleischrinder-Auktion. Den Start machen die Rinder Thea und Tanja, die für 3800 respektive 4100 Franken an neue Besitzer gehen. Bei den zwei Angusrindern Vicky und Cindy hat der Auktionator weniger Glück, für keines der beiden lässt sich ein Käufer finden. Aufgrund der wenigen Interessenten kann er sich einen Spruch nicht verkneifen:

«Ich vermute, die Impfquote bei den Bauern ist nicht sonderlich hoch.»