Mehr Buchungen als 2020: Lage der Reisebüros bleibt aber unsicher

Herbstferien «Ich kann keinem garantieren, dass es nächstes Jahr einen Job für ihn gibt»: Trotz der Ferienlust vieler Ostschweizer bleibt die Lage der Reisebüros unsicher Viele Ostschweizer nutzen die Herbstferien für eine Reise ins Warme. Doch ständig ändernde Regelungen und Bestimmungen verunsichern die Reiselustigen. Das ist gut für die Reisebüros, die den Menschen Sicherheit bieten: Im Vergleich zum vorigen Jahr verzeichnen sie einen leichten Anstieg der Buchungen. Doch der Umsatz ist nicht derselbe wie vor der Pandemie – die Kurzarbeit hält viele nach wie vor über Wasser. Saskia Ellinger Jetzt kommentieren 16.09.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ostschweizer Reisebüros sind gefordert: Sie müssen den Überblick über die Coronamassnahmen aller Länder behalten und gleichzeitig in der Kurzarbeit verharren. Bild: Keystone

Regen, Nebel und kältere Temperaturen: Der Herbst kommt. Wer dem entfliehen möchte, nutzt die Ferien für eine Reise ins Warme. So auch viele Ostschweizer: Ägypten, Tansania und Namibia – eine Anfrage bei Reisebüros ergibt, dass der afrikanische Kontinent zu dieser Jahreszeit besonders beliebt ist. Aber auch Spanien und Griechenland ziehen viele Reisewillige an.

Jörg Waldvogel, Geschäftsführer vom Reisebüro Chrisway Travel in St.Gallen. Bild: PD

Das ist gut für die Reisebüros, deren Buchungszahlen im Vergleich zum letzten Jahr wieder anziehen. Jörg Waldvogel, von Chrisway Travel in St.Gallen sagt:

«Es ist klar zu spüren, dass die Leute wieder reisen möchten.»

Flughafen Altenrhein bei den Ostschweizern beliebt

Im Fokus der Ferienplanung stehen bei den Ostschweizern vor allem Länder, die mit sommerlichen Temperaturen locken, sagt Waldvogel. Aber auch die klaren und recht einfachen Einreisebestimmungen verleiten viele zu einer Reise nach Afrika. In manchen Ländern fällt die Testpflicht weg oder es gibt vereinfachte Einreise für geimpfte Personen.

Zudem ist die Reiseroute laut Waldvogel für die Ostschweizer Kundschaft wichtig: Die meisten bevorzugen direkte Flugverbindungen. Zurzeit bevorzugen überdurchschnittlich viele den Flughafen Altenrhein, denn dort ist vieles einfacher als am Flughafen Zürich. Angefangen beim Parkieren, über die Test-Kontrollen bis hin zum Boarden – die Reise zum Ferienort gestalte sich in Altenrhein einfacher und dadurch auch angenehmer.

Kurzarbeit seit über einem Jahr

Trotz des leichten Anstiegs im Vergleich zum vorhergegangen Jahr sind die Buchungszahlen der Reisebüros nach wie vor auf einem tiefen Niveau, sagt Waldvogel. Das vorige Jahr sei nämlich sehr schwach gewesen. Im Gegensatz dazu würden nun mehr als doppelt so viele Buchungen eingehen.

«Die Zahlen sind aber immer noch weitaus niedriger als im Jahr 2019.»

Es fehlen rund 40 Prozent an Buchungen, um die Werte der Zeit vor der Coronapandemie zu erreichen.

Roman Mattle, Geschäftsinhaber Mawi Reisen im Thurgau. Bild: PD

Der geringe Umsatz hat auch Einfluss auf den Personalbestand der Reisebüros: Rund 1700 Vollzeitstellen wurden schweizweit aufgelöst, wie das Nachrichtenportal «nau.ch» kürzlich berichtete. Die befragten Ostschweizer Reisebüros hat die Stelleneinbusse bis jetzt jedoch nicht getroffen, denn die Firmen halten sich mit Kurzarbeit über Wasser. Aber wer weiss, wie lange noch, sagt Roman Mattle von Mawi Reisen im Thurgau:

«Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich niemandem garantieren, dass es nächstes Jahr noch einen Job für ihn gibt.»

Die Zukunft der Reisebranche sei für ihn ungewiss. Abhängig ist diese unter anderem davon, wie lange die Schweiz die Reisebüros noch mit der Kurzarbeit unterstützt, sagt Mattle. Man müsse nun abwarten, wie sich die Buchungszahlen für den kommenden Sommer entwickeln. «Das hängt auch davon ab, wie andere Länder künftig ihre Einreisebestimmungen handhaben.»

Reisebüros sorgen sich wegen Quarantänepflicht

Sabine Nyffeler, stellvertretende Geschäftsführerin Müllener Touristik Herisau. Bild: PD

PCR-Tests, Ein- und Ausreisebestimmungen sowie diverse Formulare – all das verunsichere viele Ostschweizer, sagt Sabine Nyffeler von Müllener Touristik in Herisau. «Deswegen buchen viele Ostschweizer die Ferien wieder im Reisebüro, anstatt sie selbst im Internet zu organisieren.»

Die Beratung und Begleitung durch Fachpersonen gebe vielen Sicherheit – vor allem wegen der sich ständig ändernden Regelungen, sagt Nyffeler. Das bedeutet jedoch auch einen grösseren Arbeitsaufwand für die Reisebüros. Sie müssen ständig den Überblick über geltende Massnahmen in allen Reisedestinationen haben.

Auch die Tatsache, dass für Reiserückkehrer aktuelle keine Quarantänepflicht gilt, führt laut Waldvogel von Chrisway Travel zu einem Aufschwung in der Reisebranche. Diese könnte allerdings bald wieder eingeführt werden – der Bundesrat entscheidet dies voraussichtlich am Freitag. Dazu sagt Waldvogel:

«Wenn die Quarantänepflicht für Reiserückkehrer wieder eingeführt wird, wäre das wirklich ganz schlecht für uns.»

Testungen für Ungeimpfte bei der Einreise sowie nach weiteren fünf Tagen, das genügt laut Waldvogel – und auch die anderen befragten Reisebüros stimmen dem zu. Denn die Einführung einer Quarantäne würde negative Konsequenzen für die Reisebranche mit sich ziehen, sagt Sabine Nyffeler:

«Sollte wieder eine Reisequarantäne gelten, würden wir sehr viele Kunden verlieren.»

Reisende via Auto und Zug bringen das Virus

Viele Ostschweizer könnten sich den Ausfall bei der Arbeit nicht leisten und wollen ihr Ferienpensum dafür nicht aufbrauchen. Lediglich Personen, die ihre Arbeit im Falle einer Reisequarantäne von zu Hause aus im Homeoffice machen könnten, würden somit als potenzielle Kundschaft bleiben.

Zudem sind nicht die Flugreisenden das Problem, sondern diejenigen, die via Auto oder Zug über die Grenze kommen, sagt Mattle, vom Reisebüro Mawi. Steige man in ein Flugzeug, so müsse man sich davor zumindest immer testen lassen. Diejenigen, die über den Landweg die Grenzen überqueren, seien jedoch grösstenteils ungetestet.

Die grosse Hoffnung der Reisebüros für eine Besserung ihrer Lage sind offene Grenzen und wenige – oder zumindest recht gleichbleibende – Massnahmen. Ihre Hoffnung liegt aber laut Waldvogel vor allem auf den Geimpften. Diese machen nämlich momentan den Grossteil der Kundschaft aus. Und:

«Umso mehr sich impfen lassen, umso schneller kehren wir in der Reisebranche wieder zurück zur Normalität.»