Heizpilze, Weihnachtsdörfer und mehr Fläche im Freien: Ostschweizer Gastrobetriebe bereiten sich auf einen schwierigen Winter vor Nach einem erfreulichen Herbst bereitet sich die Gastronomie in der Ostschweiz auf einen schwierigen Winter vor. Lösungsansätze sind vorhanden – trotzdem herrscht Unsicherheit. Stefan Marolf und Elias Hostettler 14.10.2020, 20.07 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Besitzerin Tamara Eisenlohr serviert im «Brotzyt» Weinfelden einen Kaffee. Im Winter will sie die Kunden mit Decken und Heizpilzen anlocken. Bild: Andrea Stalder

Es war ein goldener Herbst für die Thurgauer Restaurants. Nach der Coronazwangspause im Frühling nutzten die Gäste ihre Gelegenheit und konsumierten fleissig. Ruedi Bartel, der Präsident des Verbands Gastro Thurgau, sagt: «Man hat das Verlangen, rauszugehen und einzukehren, bei den Gästen gespürt.»

Ruedi Bartel, Präsident Gastro Thurgau. Bild: Reto Martin

Er habe bei verschiedenen Restaurants nachgefragt. Sie alle hätten von einem überdurchschnittlichen Geschäft im Herbst erzählt. «Das Wetter hat uns gut zugespielt», erklärt Bartel den Restaurant-Boom. Damit ist jetzt Schluss. Die Temperaturen sinken – und gleichzeitig steigt die Zahl der Coronafälle. Mit Blick ins Ausland sagt Bartel:

«Wir sind auf einer Gratwanderung und wissen nicht, wo sie hinführt.»

Dort wurde die Coronaschraube bereits wieder angezogen. In den Niederlanden beispielsweise hat die Regierung am Dienstag die Schliessung aller Restaurants angekündigt.

Warten auf die Regierung

Die Gastronomen sind noch vorsichtig, Massnahmen für den Winter vorzubereiten. Es nütze nichts, jetzt etwas zu veranlassen, wenn die entscheidenden Verfügungen der Regierung noch nicht bekannt seien, sagt Walter Tobler von Gastro St.Gallen. Man warte darum auf die Bestimmungen der Behörden von nächster Woche. Auch für die Betreiber ist es noch zu früh, Massnahmen für den Winter zu treffen. René Rechsteiner, Inhaber des «Bierfalken» in der St.Galler Innenstadt:

«Das ist Kaffeesatzlesen. Wir müssen Tag für Tag schauen, wie sich die Lage entwickelt.»

Trotzdem gibt es Wirte, die nicht nur abwarten. Fabrizio Ribezzi vom Hafenrestaurant Alti Badi in Kreuzlingen ist einer von ihnen. «Ich habe mich mit Decken für die Aussensitzplätze eingedeckt und hoffe, dass das Wetter so lange wie möglich gut bleibt», sagt er. Für die Umsetzung weiterer Ideen wartet auch er auf die behördlichen Bestimmungen.

Ähnliche Pläne hat Tamara Eisenlohr, die in Weinfelden das Café Brotzyt betreibt. Neben den Decken plant sie, für die kältesten Monate Heizpilze einzusetzen.

Baugesuche für überdachte Aussenlösungen

Gespräche mit der Stadt St.Gallen bezüglich der Erweiterung von Gastroflächen im Freien seien jedoch bereits im Gange, sagt er. Um den Platz draussen auch im Winter sinnvoll zu nutzen, brauche es aber überdachte Lösungen, wie beispielsweise Zelte. Dafür kann ein Gesuch bei der Stadtpolizei eingereicht werden. Diese kläre mit den zuständigen Ämtern die Machbarkeit ab, sagt Dionys Widmer von der St.Galler Stadtpolizei.

Für gewöhnlich seien Gastroerweiterungen nie auf öffentlichem Raum angesiedelt, sagt er. Die bekannten Fondue-Beizli oder Restaurant-Zelte befänden sich normalerweise auf privatem Raum. Dieses Jahr bilde wegen des Coronavirus eine Ausnahme. Bislang gingen laut Widmer bei der Stadtpolizei sechs entsprechende Gesuche ein, wovon eines bereits bewilligt sei.

In Frauenfeld sind von Gastrobetrieben bisher mindestens zwei Baugesuche eingegangen. Eines davon stammt vom Restaurant Obstgarten. Die Betreiber planen ein temporäres Weihnachtsdorf mit Marktständen, das sechs Wochen lang betrieben werden soll.

Die härteste Zeit steht noch bevor

René Rechsteiner, Inhaber des Restaurants Bierfalken in St.Gallen. Bild: PD

Laut «Bierfalken»-Wirt Rechsteiner sei es aber für viele Betreiber nicht möglich, die Anforderungen für eine solche Bewilligung zu erfüllen. Der Inhaber des «Bierfalken» ist besorgt. In den letzten Tagen habe er wieder eine leichte Abnahme von Besuchern beobachtet.

Jetzt, wo sich das Virus auf dem Vormarsch befindet, sieht Rechsteiner die nächsten Monate als die grösste Herausforderung für die Gastrobranche in diesem Krisenjahr.

«Den bevorstehenden Winter werden zahlreiche Gastrobetriebe nicht überleben.»

Im Herbst habe man schon fast wieder an der Normalität geschnuppert. Eine erneute Verschärfung der Massnahmen werde aber verheerende Auswirkungen haben. Rechsteiner befürchtet:

«Dann rettet uns auch die Kurzarbeit nicht mehr. Ich habe grosse Bedenken.»

Das vor allem wegen der Privatanlässe, die zumeist nicht gemäss den Schutzmassnahmen durchgeführt würden. Diese seien am Ende entscheidend für Verschärfungen der Massnahmen, die dann auf die Gastrobranche zurückfielen, sagt Rechsteiner.

Um einigermassen für die abgesagten Geschäfts- und Weihnachtsessen aufzukommen, will sowohl der Thurgauer als auch der St.Galler Gastroverband mit Gutscheinen nachhelfen. Ruedi Bartel appelliert an die Firmen: «Sie sollen Gutscheine bei unseren Mitgliederbetrieben kaufen und sie den Angestellten abgeben. So haben alle etwas davon.»