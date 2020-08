Heisser Sommer für Wölfe: Nach dem Angriff im St.Galler Schilstal ist der Abstimmungskampf um das Jagdgesetz neu entfacht Auf einer Alp in Flums hat der Wolf 19 Schafe gerissen. Befürworter des neuen Jagdgesetzes sehen sich bestätigt: Die geplante Lockerung des Wolfsschutzes sei notwendig. Naturschützer widersprechen. Adrian Vögele 05.08.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das revidierte Jagdgesetz sieht vor, dass die Kantone Wolfsrudel dezimieren dürfen, um beispielsweise Schäden in der Landwirtschaft zu verhindern. Benjamin Manser

Den Wölfen in der Schweiz kommt das Coronavirus ungelegen. Nicht, weil sie daran erkranken würden. Sondern weil die Abstimmung über das revidierte Jagdgesetz – samt gelockerten Vorschriften für Wolfsabschüsse – vom Mai auf den September verschoben wurde. Das bedeutet, dass der Abstimmungskampf just während des Alpsommers in die heisse Phase geht. Jedes gerissene Schaf fällt nun politisch doppelt ins Gewicht. Das gilt erst recht, wenn innert Kürze gleich 19 Schafe getötet wurden, wie dies vergangene Woche auf einer Alp im Schilstal oberhalb von Flums passiert ist. «Schreckensmeldung aus dem Kanton St.Gallen», titelt das Ja-Komitee zum Jagdgesetz auf Facebook. «Schon wieder hat der Wolf brutal zugeschlagen! Obwohl die Tiere durch eine elektrifizierte Weide geschützt gewesen sind.» Die Befürworter sehen sich bestätigt: Das neue Gesetz sei notwendig.

Alles anzeigen

Abschuss kommt rechtlich nicht in Frage

Was ist passiert? Die Wildhut bestätigt, dass hier der Wolf angegriffen hat – möglicherweise waren es auch zwei, das wird nun die DNA-Analyse zeigen. In den vergangenen Monaten waren im Gebiet mehrmals ein Männchen und ein Weibchen beobachtet worden. Die betroffene Weide auf der Alp Fursch war zwar mit einem Elektrozaun geschützt, allerdings nicht vollständig, da sie teilweise von Felsen umgeben ist. Der Wolf dürfte deshalb über diese Seite in die Weide gedrungen sein, wie Arno Puorger vom St.Galler Amt für Natur, Jagd und Fischerei sagt. Von einem problematischen Verhalten könne man in diesem Fall nicht sprechen. Und ein Abschuss komme derzeit nur schon aus rechtlichen Gründen nicht in Frage. Erstens muss eine Mindestanzahl an gerissenen Nutztieren erreicht sein, damit ein Abschuss erlaubt ist: 25 Tiere innert eines Monats, 35 Tiere innert vier Monaten oder 15 Tiere, falls im Vorjahr im selben Gebiet bereits Schäden auftraten. Die 19 erwähnten Schafe auf der Alp Fursch würden aber für eine solche Rechnung nicht zählen, weil die Weide nicht komplett eingezäunt gewesen sei, wie Puorger sagt.

Genug Platz für ein zweites Rudel im Sarganserland

Auch falls das Volk dem revidierten Jagdgesetz zustimmt, wäre es nicht ohne weiteres möglich, Wölfe nach einem Vorfall wie im Schilstal zu schiessen. Der Bund sieht für Einzelwölfe künftig ähnliche Schwellenwerte bezüglich der Anzahl gerissener Tiere vor wie heute. Anders ist es bei Wolfsrudeln: Neu sollen die Kantone die Grösse der Rudel mit Abschüssen regulieren dürfen, etwa um landwirtschaftlichen Schäden vorzubeugen.

Ein Rudel gibt es im Schilstal nicht – bis jetzt. Ob es sich bei den beiden Wölfen, die in der Region beobachtet wurden, immer um dasselbe Männchen und Weibchen handelte, ist laut Arno Puorger nicht sicher. Es sei aber möglich, dass es ein Pärchen sei, das in diesem Gebiet sesshaft werde und früher oder später auch Nachwuchs bekomme. Dies wäre das zweite Wolfsrudel auf St. Galler Kantonsgebiet. Das erste Rudel befindet sich nicht allzu weit entfernt – ein paar Täler weiter südlich, am Calanda. Geografisch betrachtet reiche der Platz gut aus für zwei Rudel, sagt Puorger. «Die Streifgebiete überlappen sich kaum.» Im Taminatal am Fuss des Calanda gebe es immer wieder Wolfsnachweise, die Situation sei aber relativ ruhig. «Dies auch deshalb, weil die Wölfe zurzeit eher auf der Bündner Seite unterwegs sind.» Abgesehen vom Sarganserland wurden bisher im Kanton St.Gallen nur Einzelwölfe nachgewiesen, ebenso in den beiden Appenzell und im Thurgau.

Bauernverband: «Irgendwann reicht der Wald nicht mehr»

Andreas Widmer, Geschäftsführer des St.Galler Bauernverbands.

Dennoch: Die Situation spitze sich zu, sagt Andreas Widmer, Geschäftsführer des St.Galler Bauernverbands, der das regionale Ja-Komitee leitet. «Für die Bauern hat sich das Problem mit dem Wolf in den letzten Jahren verschärft.» Wenn die Zahl der Raubtiere ständig zunehme, «dann reicht der Wald irgendwann nicht mehr». Herdenschutzmassnahmen seien sehr aufwendig und könnten dazu führen, dass manche Alpen ganz aufgegeben würden. Die meisten Landwirte seien zwar nicht grundsätzlich gegen den Wolf – «aber sie wollen, dass der Bestand besser reguliert werden kann».

Naturschützer wehren sich

Genau diese Regulierungspläne werden scharf kritisiert. Ein «Abschussgesetz» sei das geworden, schreibt das st.gallisch-appenzellische Nein-Komitee. Es sei inakzeptabel, dass geschützte Tierarten geschossen werden könnten, bevor Schaden entstanden sei. Christian Meienberger, Geschäftsführer von Pro Natura St. Gallen-Appenzell und Co-Präsident des Komitees, sagt:

«Die Erfahrung mit dem Wolf zeigt: Auf gut geschützten Weiden passiert praktisch nichts.»

Christian Meienberger, Geschäftsführer Pro Natura St.Gallen-Appenzell Mareycke Frehner

Eine Weide, die nicht komplett umzäunt sei, könne nicht als geschützt gelten – wenn hier ein Wolf eindringe, sei das kein problematisches Verhalten. Anders sehe es bei jenen wenigen Wölfen aus, die gelernt hätten, Schutzmassnahmen gezielt zu umgehen und beispielsweise über hohe elektrische Zäune zu springen, um an Nutztiere heranzukommen. So musste im vergangenen Winter ein Wolf geschossen werden, der an einer Krankheit litt und im Grenzgebiet der Kantone Thurgau und St.Gallen in offene Laufställe eindrang. «Aus unserer Sicht wäre es gut gewesen, man hätte diesen Wolf schon früher erlegen können. Eine neue Abschussregelung für solche Fälle unterstützen wir», sagt Meienberger. Die Abschussregelung im revidierten Jagdgesetz gehe nun aber weit darüber hinaus.

Jagdpräsident Peter Weigelt warnt vor falschen Hoffnungen

Meienberger gibt zudem zu bedenken, dass gerade im Kanton St.Gallen die hohe Zahl der Rothirsche ein Problem für die Wälder darstelle. Wolf und Luchs als natürliche Feinde des Rotwilds würden dabei helfen, dass Wälder eher wieder nachwachsen könnten, schreibt das Nein-Komitee.

Peter Weigelt, Präsident Revierjagd St.Gallen Urs Bucher

Die Wirkung der Wölfe auf die Wälder ist allerdings umstritten. Peter Weigelt, Präsident der Revierjagd St.Gallen, sagt, der Verbiss an den Bäumen könne sogar zunehmen, wenn Grossraubtiere in der Gegend seien. Etwa wenn das Rotwild im Winter in Schutzwälder zurückgedrängt wird und sich dort in hoher Zahl aufhält. Weigelt seinerseits befürwortet das revidierte Jagdgesetz. Dass Wolfsabschüsse «auf Vorrat» ermöglich würden, sei eine unfaire Unterstellung. Auch künftig müssten die Behörden jeden Abschuss genaustens prüfen und einzeln bewilligen. Was die 19 gerissenen Schafe im Schilstal betrifft, so sagt Weigelt:

«Ich denke nicht, dass das neue Jagdgesetz solche Vorfälle

verhindern wird.»

Der Wolfsbestand werde trotz des neuen Gesetzes weiter ansteigen. «Das ist durchaus zu begrüssen, da der Wolf unbestritten Teil unserer natürlichen Schweiz ist.» Damit diese Ausbreitung aber möglichst konfliktfrei bleibe, «müssen Regulierungen gesetzlich möglich sein».

Jagdgesetzrevision: Darum geht es Die Kantone sollen mehr Spielraum bekommen im Umgang mit dem Wolf: Das ist der Kern des revidierten Jagdgesetzes. Die Umweltverbände haben das Referendum gegen die Vorlage ergriffen – am 27. September stimmt das Volk darüber ab.

Das revidierte Gesetz erlaubt den Kantonen unter gewissen Bedingungen, den Wolfsbestand «vorausschauend zu regulieren. Durch das gezielte Dezimieren von Wolfsrudeln soll verhindert werden, dass Wölfe Nutztiere reissen. Auch sollen die Raubtiere so die Scheu vor Menschen behalten, wie es in der Abstimmungsbroschüre heisst. Einzelwölfe solle neu nicht mehr nur geschossen werden können, wenn sie eine bestimmte Anzahl Nutztiere gerissen haben, sondern auch, wenn sie sich auffällig verhalten und beispielsweise in Ställe eindringen. Anders als bislang ist für Abschüsse keine Bewilligung des Bundes mehr nötig – die Kantone sind zuständig. Der Bund kann allerdings Beschwerde gegen eine Abschussverfügung einlegen. Insgesamt soll mit dem neuen Gesetz die Artenvielfalt gefördert werden. So beteiligt sich der Bund neu an den Kosten für die Aufwertung von Schutzgebieten. Für manche Arten ist ein besserer Schutz vorgesehen – so sollen etwa die meisten Wildentenarten künftig nicht mehr gejagt werden dürfen.

Die Gegner des Gesetzes kritisieren nicht nur die Abschussregelung für die Wölfe: Sie bemängeln auch, dass diverse bedrohte Arten wie der Feldhase oder das Schneehuhn weiterhin gejagt werden dürfen. Ausserdem könne der Bundesrat jederzeit geschützte Tierarten auf die Liste der «regulierbaren Arten» setzen, ohne dass sich Volk und Parlament dazu äussert könnten. (av)