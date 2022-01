Gemeinde Mels erhält Auszeichnung des Heimatschutzes

heimatschutz SG/AI Gemeinde Mels erhält Auszeichnung «Goldener Schemel» 2021 für die Neugestaltung des Dorfzentrums Alljährlich verleiht der Heimatschutz der Kantone St.Gallen und Appenzell Innerrhoden die Auszeichnung «Goldener Schemel» für eine herausragende Leistung im Bereich der Baukultur. Der Award 2021 wurde der Gemeinde Mels überreicht für deren Gemeinde- und Kulturzentrum «Verrucano». 10.01.2022, 10.44 Uhr

Heimatschutzpräsidentin Kathrin Hilber übergibt den «Goldenen Schemel» an Guido Fischer. Bild: pd

Die Auszeichnung «Goldener Schemel» ehrt den langen Atem und den visionären Mut des Gemeinderats Mels unter ihrem Präsidenten Guido Fischer für die Zentrumsentwicklung. Aber auch alle Beteiligten an Planung, architektonischer Gestaltung, Ausführung, Produktion und Handwerk können sich geehrt fühlen, heisst es in einer Medienmitteilung des Heimatschutz SG/AI.

Das vom Rapperswiler Architektenteam raumfindung mit Gesamtleitung von Beat Loosli gestaltete Ensemble von «Verrucano», Rathauserweiterung und Platzanlage, mitten im geschützten Ortsbild, besteche als architektonische Glanzleistung wie als Impuls und Wertschöpfung einer Gemeinde. Die dadurch gelungene kulturelle Ortung am grossen Transit der A3 in Zeiten umfassender Transformationen sei für die Ostschweiz einmalig.

Im Vergleich zu glamourösen Auszeichnungen auf dem roten Teppich verleiht der Heimatschutz SG/AI einen alltagsnahen «Goldenen Schemel», nur Schuhschachtel-gross, aber aus starker Bronze. Entworfen und im Sitterwerk in St.Gallen gegossen wird die Baukultur-Trophäe von der Bildhauerin und Fotografin Katalin Deér.

Langer Atem bis zum Ziel

Der Dorfkern von Mels habe sich seit Jahren in einer Abwärtsspirale bewegt, hiess es an der Feier mit festlichen Rahmen und Galakonzert. Eine positive Dorfkernentwicklung mit Platz, Zentrum und der nötigen Rathauserweiterung setzte den Kauf von fünf Grundstücken voraus. Dem langen Atem und visionären Mut, aber auch der klugen Bündelung anstehender Fragen und Argumente führten 2010 zur erfolgreichen Urnenabstimmung. Der weitere Weg zu «Verrucano» seit ein Vorzeigestück, wie örtliche Befindlichkeit qualitativ gestärkt werden können. Identität könne man nicht verordnen, aber man könne sie optimal begünstigen. Genau dies sei in Mels gelungen.

«Goldener Schemel» ehrt alles in einem

Das Siegerprojekt ging nach der Machbarkeitsstudie der Benz Engeler Architekten, St.Gallen, aus einem öffentlich ausgeschriebenen Wettbewerb 2013 hervor. Die architektonische Qualität des 2020 vollendeten «Verrucano» besteche durch die sensible Setzung eines Grossvolumens mitten im geschützten Ortsbild. Der neue Freiraum zwischen Dorfplatz, Rathausplatz und dem «Verrucano» stehe für vielerlei Nutzungen des Dorflebens im Freien. Mit einer geschickten Kombination von Giebel- und Pultdach fasse das Kulturhaus die östliche Platzseite. Die Fassaden, mit sägeroher Weisstanne verkleidet, sind in der Farbe des weinroten Melser «Verrucano» gehalten. Das Erdgeschoss in Sichtbeton und hellem Holz sowie das gebäudebreite Vordach schafften einen fliessenden Übergang in das wegführende, winkelförmige Foyer mit Bistro. Hauptsaal und Vereinssaal sowie kleinere Proberäume erlauben Doppelnutzungen und getrennte Betriebsabläufe.

Das sehr grosse Volumen des «Löwensaals» mit seiner Konzertbestuhlung mit bis zu 744 Sitzplätzen misst ihre grösste Raumbreite präzis vor der immensen Bühne. Dadurch erreiche der Saal eine räumliche, akustische wie lichttechnische Zentrierung.

Ziel der Heimatschutz-Präsidentin Kathrin Hilber und des Vorstandes sei es, den Heimatschutz als unabhängigen Partner in komplexen Fragen in die Debatte rund um Baukultur einzubinden. Damit dies in der ganzen Sektion St.Gallen und Appnzell Innerrhoden möglich sei, äussere sich der Heimatschutz auch zu Fragen der Neugestaltung in Architektur und Siedlungsräumen.

Zur Jury gehören Kathrin Hilber, Präsidentin Heimatschutz SG / AI, Natalia Bezzola, Werner Binotto, Architekt BSA/SIA, Altstätten SG, Daniel Cavelti, Architekt ETH/SIA, St.Gallen, Dr. Christa Koeppel, Gemeindepräsidentin Widnau SG und Historikerin, Carlos Martinez, Architekt FH/SWB/SIA, Berneck SG, Agatha Nisple, Kulturvermittlerin, Appenzell AI, und Peter Röllin, Dr. phil. Kultur- und Kunstwissenschaftler, Rapperswil SG. (pd/red)

Bisherige Verleihungen des «Goldenen Schemels»: 2015 Berneck SG: Umbau und der Renovation Wohnhauses Husen 7, Familie Denise + Rony Kolb-Ziegler

2016 St. Gallen: Stadtplanung Bahnhof Nord, partizipatives Verfahren

2017 Bruno Bossart und Paul Knill, BSA-Architekten, Anwälte für Baukultur

2018 keine Vergabe

2019 St.Gallen: Bischof Textil AG. Pflege und Umnutzung Industriebauten

2020 Gontenbad AI: GOBA AG, Mineralquelle und Manufaktur, Unternehmenskultur Gabriela Manser

2021 Mels SG: Gemeinde für Zentrumsentwicklung mit «Verrucano», Platz und Rathauserweiterung