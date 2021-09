Heerbrugg: Nach zwei Absagen fand Orientierungslauf wieder statt

Heerbrugg Nach zwei Absagen wegen Corona: Beliebter Dorflauf fand wieder statt Organisatoren und Athleten sind zufrieden: Endlich fand in Heerbrugg nach zwei Absagen letztes Jahr und diesen Frühling wieder ein «Orientierungslauf für alle» statt. Remo Zollinger 02.09.2021, 05.00 Uhr

Der Dorf-OL ist immer auch ein familiärer Plauschanlass: Sie haben es gemeinsam ins Ziel geschafft, wo sie beim letzten Posten einchecken. Bild: Remo Zollinger

Wer am frühen Mittwochabend im Dorf unterwegs war, hätte meinen können, Heerbrugg sei eine Touristenmetropole vor der Smartphone-Revolution. An jeder Ecke suchten Mädchen, Buben, Frauen und Männer mithilfe einer Landkarte den richtigen Weg. Sie waren allerdings keine Touristen, sondern Orientierungsläuferinnen und -läufer. Und sie hatten Freude daran, dass nach zwei Jahren Unterbruch wieder ein «OL für alle» stattfinden konnte. Letztes Jahr und in diesem Frühling wurden alle Anlässe der beliebten Reihe abgesagt.