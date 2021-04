Hauseigentümerverband Schwache Erschliessung, hohe Steuerbelastung und fehlendes Arbeitsplatzpotenzial: Kanton St.Gallen schneidet bei Studie schlecht ab Der Hauseigentümerverband (HEV) Kanton St.Gallen wedelt in seinem Communiqué vom Mittwochvormittag mit erhobenem Zeigefinger. In Sachen Standortattraktivität hinke der Kanton St.Gallen im schweizweiten Vergleich in vielerlei Hinsicht hinterher. Dies sei nun aufgrund einer aktuellen Studie evident. 14.04.2021, 14.30 Uhr

Flugaufnahme der Stadt St.Gallen.

Symbolbild: Sandro Büchler

(pd/mlb) Die Kritik, welche der Hauseigentümerverband (HEV) Kanton St.Gallen im Rahmen der Vernehmlassung zum Richtplan (2016) und zur Gesamtverkehrsstrategie (2017) geäussert hatte, ist und war – im Lichte der nun vorliegenden Studienergebnisse – begründet. Das schreibt der HEV in einem Communiqué vom Mittwochvormittag.

Zusammenfassend hat der Kanton St.Gallen im Bereich Erschliessung/Erreichbarkeit gegenüber anderen Landesteilen klar an Terrain verloren. Das Reineinkommen liegt deutlich unter dem Schweizer Durchschnitt, der Abstand zu anderen Schweizer Regionen in Sachen Attraktivität ist grösser geworden. Die hohe Steuerbelastung mindert die Attraktivität für Familien. Gleichzeitig fehlt es in den Gemeinden an erforderlichen Siedlungs- und Arbeitsplatzreserven, welche Voraussetzung für eine aktive Wohnstandort- und Ansiedlungspolitik sind.

Erhebliche Defizite bei Erreichbarkeit

In puncto Erreichbarkeit zeigen sich im gesamten Kanton St.Gallen erhebliche Defizite. Fahrzeiten beim motorisierten Individualverkehr (MIV) legen die teils starke Überlastung der Verkehrsinfrastruktur offen (Umfahrung Winterthur, Brüttisellerkreuz, Stadtautobahn St.Gallen, Agglomerationszentren Rapperswil-Jona und Wil, verschiedene Ortsdurchfahrten). Auch bei der Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr fallen die Unterschiede in Bezug auf Fahrzeiten im Vergleich zu anderen Schweizer Regionen deutlich schlechter aus.

Gute Verbindungen wären ein wesentlicher Faktor, insbesondere etwa um wissensbasierte Unternehmensdienstleistungen anzuziehen. Lichtblicke sind neue Bahnverbindungen nach Zürich und München. Es zeigt sich, dass das Bewertungssystem für die kantonale Gesamtverkehrsstrategie (GVS) klare Fehlentwicklungen fördert, da die Erreichbarkeit viel zu tief und ökologische und soziale Aspekte viel zu hoch gewertet werden.

Unterdurchschnittliche Reineinkommen, hohe Steuerbelastung für Familien

Das durchschnittliche Reineinkommen liegt im Kanton St.Gallen mit rund 78'000 Franken deutlich unter dem Schweizer Mittel von rund 87'700 Franken. Zudem hat sich dieser Unterschied seit 2009 vergrössert. Während in den meisten Gemeinden der Nachbarkantone die Steuerbelastung für einen Referenzhaushalt «verheirateter Alleinverdiener mit zwei Kindern» zwischen 2010 und 2018 gesunken ist, hat sich die Steuerbelastung in praktisch allen St.Galler Gemeinden erhöht. Insgesamt präsentiert sich die mittlere Steuerbelastung über alle Einkommensklassen hinweg, sowohl bei Familien wie bei Ledigen, im Kanton St.Gallen als vergleichsweise hoch.

Zu kleine Siedlungsreserven, Arbeitsplatzpotenziale nicht verfügbar

Die überwiegende Mehrheit der St.Galler Gemeinden weist zu kleine und teils deutlich zu kleine Siedlungsreserven auf. Dies trifft insbesondere auf Gemeinden in den Wahlkreisen Wil, St.Gallen, Rorschach zu sowie auf einzelne Gemeinden in den Wahlkreisen Sarganserland, Werdenberg und Rheintal. Die kantonale Raumplanung versagt aber auch bei der Bereitstellung von Wirtschaftsflächen sowohl im Hightech-Bereich wie auch bei wissensbasierten Arbeitsplätzen. Eine kantonale Flächenpotenzialanalyse hat ergeben, dass die sofort verfügbaren und auch als marktfähig geltenden Flächen lediglich 6 Prozent aller Arbeitsplatzpotenziale ausmachen. Ausgerechnet diese Flächen, die für die Wirtschaft attraktiv sind, haben sich seit 2011 mehr als halbiert.

Nur geringe Anteile der vorhandenen Arbeitsplatzpotenziale erfüllen die notwendigen Qualitäten, um den Standortanforderung für wissensintensive Dienstleistungsunternehmen oder technologieintensive Produktion/Präzisionstechnologien gerecht zu werden. Ebenso knapp sind die passenden Arbeitsplatzpotenziale für die industrielle Massenproduktion oder grössere Dienstleistungsunternehmen beziehungsweise Verwaltungs− und Hauptsitze. Berücksichtigt man zusätzlich die zeitliche Verfügbarkeit wird klar, dass im Bereich des Flächenbedarfs für Arbeitsplatzpotenziale grosser Handlungsbedarf besteht.

Massnahmen rasch einleiten

Entsprechend sind umfassende Massnahmen zu ergreifen, damit die zahlreichen Handlungsfelder adressiert werden können, schreibt der HEV in der Medienmitteilung weiter. Der Wohn- und Wirtschaftsstandort Kanton St.Gallen muss – insbesondere auch im Hinblick auf die Folgen der anhaltenden Covid-19-Pandemie – wieder auf seine Erfolgsspur geführt werden.

Im Rahmen der April-Session 2021 werden deshalb zwei parlamentarische Vorstösse eingereicht, welche die Themen Erreichbarkeit sowie Siedlungsreserven gezielt adressieren. Verschiedene Sektionen führen derzeit zudem regionale Vertiefungen der kantonalen Studie durch, damit die Umsetzung des neuen kantonalen Planungs- und Baugesetzes im Rahmen der kommunalen Revisionen von Bau- und Zonenordnungen eng begleitet werden können.