Hauseigentümer-Studie Präsident des St.Galler Hauseigentümerverbandes: «Es gibt Regionen in der Schweiz, da geht die Post ab – wir aber sind eine wirtschaftliche Randregion» Schlechte Erschliessung auf Strasse und Schiene, zu kleine Siedlungsreserven und daher nicht verfügbare Arbeitsplatz-Flächen sowie ungünstige steuerliche Rahmenbedingungen: Der Hauseigentümer-Verband weist in einer Studie nach, dass der Kanton St.Gallen gegenüber anderen Landesteilen an Terrain verloren hat. Christoph Zweili Aktualisiert 14.04.2021, 17.17 Uhr

Die Studie weist auf Strasse wie auf Schiene – im Bild die Frauenfeld-Wil Bahn entlang der Autobahn A1 zwischen Wil und Münchwilen – grosse Defizite aus. Urs Bucher

«Es gibt Regionen in der Schweiz, da geht die Post ab», sagt Walter Locher, Präsident des kantonalen Hauseigentümer-Verbandes und FDP-Kantonsrat. «Aber nicht in St.Gallen.» Zu lange sei hier eine starre innerkantonale Binnensicht verfolgt worden. «Hier boomt vor allem die Planung, aber es fehlt der Blick aufs Ganze.» Der Kanton sei in den letzten Jahren als Wohn- und Arbeitsstandort stark ins Hintertreffen geraten – dies trotz guten Abschneidens bei den technologieintensiven Branchen.

HEV-Präsident und FDP-Kantonsrat Walter Locher. Bild: Benjamin Manser

Der HEV, der die kantonalen Leitplanken punkto Raumentwicklung und Verkehrspolitik schon länger anzweifelt, wollte es genau wissen: Anfang 2020 beauftragte er das Büro Fahrländer Partner AG, Zürich, mit einer Studie zum Wohnstandort Kanton St.Gallen. Anfang 2021 wurde sie den Regierungsräten der Departemente Bau, Finanzen und Volkswirtschaft sowie dem kantonalen Gewerbeverband und der Industrie- und Handelskammer St.Gallen zugestellt.

Trotz des Vorwurfs, die kantonale Raumplanung versage bei der Bereitstellung von Wirtschaftsflächen sowohl im Hightech-Bereich wie auch bei wissensbasierten Arbeitsplätzen, «gab es seitens des Kantons bisher keine Reaktion», sagt Locher, der für die Aprilsession nächster Woche zwei konkrete Vorstösse dazu ankündigt.

Die wichtigsten Ergebnisse der Studie

– Die Praxis zeigt: Gemeinden und Städte mit guter Erreichbarkeit zu umliegenden Zentren sind als Wohn- und Arbeitsstandorte attraktiv. Sie entwickeln sich überdurchschnittlich, insbesondere im Bereich der wissensbasierten Unternehmensdienstleistungen. Der Kanton St.Gallen weist hier im Vergleich mit anderen Regionen erhebliche Defizite auf, sowohl beim motorisierten Individualverkehr wie auch beim öffentlichen Verkehr.

Karl Güntzel, SVP-Kantonsrat, HEV-Vorstand und Geschäftsleitungsmitglied. Bild: Urs Bucher

– Das durchschnittliche Reineinkommen liegt im Kanton St.Gallen mit rund 78'000 Franken deutlich unter dem Schweizer Mittel von 87'700 Franken. Dieser Unterschied hat sich seit 2009 vergrössert. Damit rutscht der Kanton St.Gallen ins hintere Mittelfeld ab. Dazu sagt SVP-Kantonsrat Karl Güntzel, HEV-Vorstand und Geschäftsleitungsmitglied:

«Wir sind eine Randregion – nicht nur geografisch, sondern auch wirtschaftlich. Leider.»

– Die mittlere Steuerbelastung ist im Kanton St.Gallen über alle Einkommensklassen hinweg hoch – sowohl bei den Familien wie bei den Ledigen, höher als in den Nachbarkantonen Thurgau und beiden Appenzell. Im Rahmen der Steuerreform und AHV-Finanzierung wurde der Gewinnsteuersatz von 3,75 auf 2,8 Prozent gesenkt, was zu einer effektiven Steuerbelastung von 14,5 Prozent führt; damit rutscht der Kanton auf den 19. Platz ab. Er zählt auch im Unternehmensbereich künftig zu den unattraktiven Kantonen.

– Die überwiegende Mehrheit der St.Galler Gemeinden weist zu kleine Siedlungsreserven auf, dies insbesondere in den Wahlkreisen Wil, St.Gallen, Rorschach sowie in einzelnen Gemeinden in den Wahlkreisen Sarganserland, Werdenberg und Rheintal. Die grössten absoluten Bauzonen für Geschäftsnutzungen weist der Wahlkreis Toggenburg auf. Mit Ausnahme des Toggenburgs liegt der Anteil an unbebauten Bauzonen für Geschäftsnutzungen tiefer als in der Gesamtschweiz. Laut Studie betragen die sofort verfügbaren und auch als marktfähig geltenden Flächen lediglich sechs Prozent aller möglichen Flächen. Ausgerechnet jene, die für die Wirtschaft attraktiv sind, haben sich seit 2011 mehr als halbiert.

Der Kanton St.Gallen müsse als Wohn- und Wirtschaftsstandort, «insbesondere mit Blick auf die Folgen der anhaltenden Covid-19-Pandemie», wieder auf eine Erfolgsspur geführt werden. Lochers Fazit:

«Jetzt müssen rasch Massnahmen eingeleitet werden. «Die kantonale Raumplanungspolitik hat versagt. Mit Planen ist es nicht getan.»