Hauseigentümer-Studie «Diese Studie ist völlig aus der Zeit gefallen» – SP, Grüne und Mieterverband kritisieren die Erkenntnisse des Hauseigentümerverbands zur Situation St.Gallens als Wohn- und Arbeitskanton St.Gallen müsse nicht mit sechsspurigen Autobahnen und neuen Bauzonen für Einfamilienhäusern glänzen, sagt Thomas Schwager, Geschäftsleiter des Mieterverbands Ostschweiz. Er reagiert damit auf den St.Galler Hauseigentümerverband. Dieser kritisiert in einer Studie ungenügende Erreichbarkeit und zu kleine Siedlungsreserven im Kanton. Regula Weik 14.04.2021, 18.00 Uhr

Braucht es mehr attraktive Wohnlagen für Hauseigentümer?

Bild: Benjamin Manser

Wie kommt die Studie des St. Galler Hauseigentümerverbands bei seinem Gegenpart, dem Mieterverband Ostschweiz, an? Dessen Geschäftsleiter Thomas Schwager findet keine guten Worte dafür: Die HEV-Studie gebe nicht nur die falschen Antworten.

«Sie stellt auch völlig falsche Fragen zur falschen Zeit. Sie scheint total aus der Zeit gefallen.»

Gerade die Erfahrungen der Pandemie zeigten: Dank Homeoffice und Videokonferenzen gebe es zumindest im Dienstleistungsbereich Alternativen zum Arbeitspendeln.

«St.Gallen muss nicht mit sechsspurigen Autobahnen und neuen Bauzonen für Einfamilienhäusern glänzen.»

Thomas Schwager, Geschäftsleiter Mieterverband Ostschweiz. Bild: Benjamin Manser

Ein Ausbau der Infrastruktur für den Individualverkehr würde die Mobilität von den Zentren in die Randregionen und damit das Verkehrsaufkommen nur noch weiter anheizen, sagt Schwager.

«Leidtragende wäre die grosse Mehrheit der Durchschnitts- und Wenigverdienenden an den Hauptverkehrsachsen.»

Für den Mieterverband seien eine Optimierung des öffentlichen Verkehrs, ein Ausbau der Veloinfrastruktur sowie die Möglichkeit für Elektromobilität bei Mietwohnungen weit drängender. «Dazu zählen auch autoarme Überbauungen. Denn: Der beste und billigste Verkehr ist jener, der sich vermeiden lässt», so Schwager. Für den Mieterverband stehe deshalb das Verdichten nach innen ganz klar vor weiteren Einfamilienhausquartieren im ländlichen Raum.



Auf die Steuerattraktivität angesprochen, antwortet Schwager:

«Die Höhe der Steuern mag für Topverdiener interessant sein.»

Für Normalverdiener seien bei der Wohnortwahl andere Überlegungen entscheidender, etwa das Bildungs- oder Freizeitangebot oder auch Kindertagesstätten.

Schwager spricht von einem «dünnen HEV-Papierchen». Es sei nun wirklich nicht neu, dass die Ostschweiz generell nicht mit Städten wie Zürich mithalten könne - «und es auch in Zukunft nie können wird». Wenn der Hauseigentümerverband schon Vergleiche mit Zürich ziehe, so wäre er gut beraten gewesen, sich auch bei der Debatte über die Geschäftsmieten an Zürich zu orientieren. «Das wäre echte und relevante Standortunterstützung gewesen.»

Grüne: Das Rad der Zeit zurückzudrehen, ist alles andere als nachhaltig

Meinrad Gschwend, Fraktionspräsident der Grünen im St.Galler Kantonsparlament. Bild: Benjamin Manser

Die Studie des Hauseigentümerverbands wurde in St.Gallen von drei bürgerlichen Kantonsräten Walter Locher (FDP), Patrick Dürr (CVP) und Karl Güntzel (SVP) vorgestellt. Wie reagieren SP und Grüne darauf? Die Forderung des Hauseigentümerverbands übersehe mindestens zwei Tatsachen, sagt Meinrad Gschwend, Fraktionschef der Grünen.

«Die notwendigen Flächen für Arbeits- und Wohnzonen sind über den ganzen Kanton gesehen vorhanden.»

Und dies in weit grösserem Umfang als überhaupt Bedarf vorhanden sei.

«Zugegeben teils sind die Flächen am falschen Ort. Aber ein Abtausch ist bereits heute möglich.»

«Zum zweiten ist es ein Gebot der Stunde, dass verdichtet werden muss», so Gschwend. Die bauliche Entwicklung müsse und solle – wenn überhaupt - nach innen passieren.

«Die Forderung des Hauseigentümerverbands entspricht dem raumplanerischen Denken von gestern und vorgestern».

Dafür gebe es heute keine Berechtigung mehr. Als Beispiel nennt Geschwend einstöckige Neubauten auf der grünen Wiese mit asphaltierten Riesenparkplätzen. «Das lässt sich heute weder ökonomisch noch ökologisch rechtfertigen.» Wenn nun der HEV das Rad der Zeit nun zurückdrehen wolle, sei das alles andere als nachhaltig. Die Grünen würden auf jeden Fall Gegensteuer geben.

SP: Der Fokus der Studie ist viel zu einseitig

Bettina Surber, Fraktionspräsidentin der SP im St.Galler Kantonsparlament. Bild: Regina Kühne

Auch für SP-Fraktionspräsidentin Bettina Surber stimmt die Stossrichtung nicht. Für ihre Partei sei der Ausbau des öffentlichen Verkehrs und die bessere Erreichbarkeit des Kantons und der einzelnen Gemeinden zentrales Anliegen.

«In der Vergangenheit hat der Kanton vieles verschlafen.»

Nach den schnellen Verbindungen nach Zürich brauche es weitere Verbesserungen bei der S-Bahn-Erschliessung. Es sei zwingend, eine klimaverträglichere Mobilität zu schaffen. Es brauche den Umstieg auf den öffentlichen Verkehr und den Langsamverkehr.

«Einen Ausbau des Individualverkehrs lehnen wir konsequent ab. Das ist nicht die Mobilität der Zukunft.»

Auf die Vorschläge des Hauseigentümerverbands zur Siedlungspolitik angesprochen, antwortet Surber:

«Es gibt klare Aufträge der Bevölkerung, das Siedlungsgebiet nicht ständig weiter auszudehnen. Es soll vielmehr verdichteter gebaut werden.»

Abschliessend meint Surber: Wenn effektiv die Standortattraktivität untersucht werden solle, dann fehlten ganz wesentliche Aspekte: etwa der Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung oder der Kultur.

«Der Fokus der Studie ist viel zu einseitig.»