St. Galler Regierung legt das kantonale Corona-Härtefallgesetz vor: Neu werden auch Zulieferbetriebe und Seilbahnen unterstützt

Der Massenandrang am Flumserberg vom Wochenende gab in den sozialen Medien zu reden. In den übrigen Skigebieten lief es gut: Der Kanton St. Gallen sieht daher keinen Anlass, diese zu schliessen.

Christoph Zweili und Regula Weik 19.01.2021, 21.26 Uhr