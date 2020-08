Hart und smart kommt an — Das sagen Ostschweizer SVP-Grössen zu Marco Chiesa, der Parteichef werden soll

Sein Name ist erst seit wenigen Tagen in vieler Munde. Aber er dürfte es länger bleiben. Marco Chiesa, Tessiner Ständerat, soll neuer Präsident der SVP Schweiz werden. Seine Nähe zu Blocher ist in der Ostschweiz kein Thema, seine Grenzerfahrung schon.

Regula Weik 06.08.2020, 05.00 Uhr