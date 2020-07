Happy End für baufällige Ruine Ramschwag in Häggenschwil: Die Finanzierung ist gesichert Überraschende Wende in Sachen Ruine Ramschwag: Bund und Kanton sprechen höhere Beiträge als ursprünglich zugesagt, um den Verfall des Wahrzeichens von nationaler Bedeutung zu stoppen. Die Sanierung für 600'000 Franken kann 2021 starten. Ausserdem plant die Gemeinde Häggenschwil eine Plattform im Turm, die es ermöglicht, ins Verliess und auf die Turmkrone zu steigen. Melissa Müller 09.07.2020, 10.22 Uhr

Die über 800-jährige Ruine Ramschwag thront auf einem Felssporn über der Sitter.

Benjamin Manser (12. Juli 2018)

Die alte Burg bröckelt auf einem Fels über der Sitter vor sich hin. Aber nicht mehr lang: Inzwischen hat der Gemeinderat von der Denkmalpflege die Mitteilung erhalten, dass nun doch höhere Beiträge von Bund und Kanton zugesichert wurden als provisorisch angekündigt. Dies hat dazu geführt, dass für die Sanierung mit Beiträgen von Bund und Kanton in der Höhe von rund 370'000 Franken gerechnet werden kann. Bisher hatte man mit 300'000 Franken gerechnet. «Auch der Einsatz von Freiwilligen und das Lehrlingsprojekt sollen honoriert werden», heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde.

Nebst dem Zustupf von Bund und Kanton von 370'000 Franken werden von Stiftungen sowie durch Spenden und ein Crowdfunding rund 130'000 Franken erwartet. Hier liegen die entsprechenden Zusicherungen bis auf wenige Franken bereits vor. Zudem wurden in den letzten Jahren für die Sanierung der Ruine Rückstellungen in der Höhe von 100'000 Franken getätigt.

Damit werden die Kosten von rund 600'000 Franken wie folgt aufgeteilt:

Subventionen von Bund und Kanton Fr. 370'000.-

Beiträge von Stiftungen, Spenden und Crowdfunding Fr. 130'000.-

Auflösung der Rückstellungen Fr. 100'000.-

Der Gemeinderat hat die neue Ausgangslage erfreut zur Kenntnis genommen. Die dringend notwendige Sanierung der unter Bundesschutz stehenden Ruine könne im Jahre 2021 gestartet werden.

Von der Denkmalpflege hat der Gemeinderat eine weitere erfreuliche Mitteilung erhalten: An die bisherigen Aufwendungen für Unterhalt, Berichte und Abklärungen wurden nachträglich Beiträge von Bund und Kanton von rund 31'000 Franken ausbezahlt.

Bau einer Plattform im Turm

Die Gemeinde hat auch schon Ideen für eine Attraktivitätssteigerung der Ruine Ramschwag ausgebrütet. Eine davon ist der Bau einer Plattform im Turm, welche es ermöglicht, sowohl ins Verliess, als auch auf die Turmkrone zu steigen. Diese Idee soll weiterverfolgt werden. Für die Umsetzung seien bereits Abklärungen in Gang. «Auch für die Finanzierung liegen bereits interessante Ansätze vor, so dass dafür kaum mit einer grossen Belastung der Gemeindekasse gerechnet werden muss», heisst es in der Mitteilung.

Die Ramschwag soll attraktiver in Szene gesetzt und zum Ziel von Schulreisen werden.



Benjamin Manser (12. Juli 2018)

Ziel für Schulreisen und Firmenanlässe

Gemeindepräsident Hans-Peter Eisenring. Benjamin Manser

Führungen auf der Ramschwag mit Raubrittergeschichten sollen zu einem festen Bestandteil werden. «Und wer weiss, vielleicht wird dann sogar der Burggeist ab und zu in Erscheinung treten», meint Gemeindepräsident Hans-Peter Eisenring. «Unser Ziel ist es, dass der Besuch der Ruine für Schulreisen, Klassentreffen oder Firmenanlässe zum Erlebnis wird.»