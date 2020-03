Halterinnen abgeblitzt: Der bissige Bernhardiner aus Rheineck ist eingeschläfert worden Bernhardiner Michael, der mehrere Menschen angegriffen hat, ist tot. Das Gesundheitsdepartement des Kantons St.Gallen hat den Rekurs gegen die Einschläferung des Tieres vollumfänglich abgewiesen. Daniel Walt 04.03.2020, 17.37 Uhr

Sie gelten als sanftmütig – ein Rheinecker Exemplar biss aber mehrfach zu: Bernhardiner. Symbolbild: Keystone

«Stellen Sie sich einmal vor, ein Kindergarten-Kind wird durch einen Biss schwer verletzt oder sogar getötet!» Das sagte der Rheinecker Stadtpräsident Urs Müller Anfang November vergangenen Jahres. Er bezog seine Aussage auf zwei Bernhardinerhunde, welche mehrfach für Angst und Schrecken in Rheineck und Umgebung gesorgt hatten. Die eigentlich in Deutschland lebenden Tiere hatten sich trotz eines Verbots weiterhin in Rheineck aufgehalten. Bernhardiner Michael wurden schliesslich mehrere Beissattacken, darunter eine beim China-Schiff in Gaissau, zur Last gelegt.