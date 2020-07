Halb leere Hörsäle – und eine allgemeine Maskenpflicht? Das sind die Szenarien der St.Galler Hochschulen für das Herbstsemester Die St.Galler Hochschulen wollen im Herbstsemester so viel Präsenzunterricht wie möglich abhalten. Sie bereiten sich aber auch auf einen zweiten Lockdown vor. Adrian Vögele 16.07.2020, 17.50 Uhr

Die HSG empfiehlt das Tragen von Schutzmasken in ihren Gebäuden und auf dem Campus. Ob ab dem Herbstsemester eine generelle Maskenpflicht gelten wird, ist noch offen. Getty

Präsenzunterricht nur noch mit Maske? Diese Frage müssen die Kantone und die Schulbehörden in den kommenden Wochen vor dem Schulstart klären (Ausgabe vom Mittwoch). Noch etwas mehr Zeit haben die Hochschulen: Ihr Semester beginnt erst Mitte September. Bis dahin kann sich die Coronasituation zwar wieder komplett ändern. Dennoch: Die St. Galler Hochschulen planen jetzt schon für den Studienbetrieb im Herbst. Die Universität St.Gallen (HSG), die Fachhochschule Ost und die Pädagogische Hochschule St. Gallen haben alle dasselbe Ziel: Zurück zum Präsenzunterricht ­– so gut es eben geht.

Die HSG empfiehlt Studentinnen und Studenten, Dozenten und Angestellten schon seit Anfang Juli das Tragen von Masken, wie die Kommunikationsstelle auf Anfrage mitteilt. Ob für das Herbstsemester eine generelle Maskenpflicht auf dem Campus und in den Vorlesungen gelten werde, sei noch offen. Die aktuelle Regelung sieht vor, dass Masken im Präsenzunterricht zum Einsatz kommen, falls die Abstandsregeln nicht jederzeit eingehalten werden können. Einstweilen rechnet die Universität damit, dass Präsenzveranstaltungen mit reduzierter Teilnehmerzahl vor Ort stattfinden. Damit der Mindestabstand von eineinhalb Metern eingehalten werde, könnten die Hörsäle höchstens zur Hälfte besetzt werden. Die HSG trifft darum Vorbereitungen, um die Präsenzveranstaltungen des Herbstsemesters auch digital anzubieten.

PHSG plant mit drei Szenarien

Die Pädagogische Hochschule (PHSG) stellt sich auf verschiedene Entwicklungen der Lage ein. Damit der Unterricht wieder möglichst im Präsenzformat stattfinden könne, müssten sich die Coronafallzahlen auf tiefem Niveau stabilisieren, «was momentan kritisch scheint», wie Markus Seitz sagt. Der Verwaltungsdirektor und Leiter des Pandemieteams der PHSG nennt drei Szenarien, auf die sich die Hochschule vorbereite: erstens die Rückkehr zur Normalität, zweitens einen Präsenzbetrieb mit diversen Schutzmassnahmen ­– und drittens eine weitere Pandemiewelle mit einer erneuten Umstellung auf Distance Learning. Momentan rechnet die PHSG mit dem zweiten Szenario.

Hochschulen wollen ihr Vorgehen absprechen

In ihrem Schutzkonzept für den Präsenzbetrieb setzt auch die PHSG primär auf die Abstandsregel. «Da die Raumkapazitäten reduziert wurden, ist das grösstenteils möglich», sagt Seitz. Wo dies nicht möglich sei, komme in einer zweiten Stufe das Tragen von Gesichtsmasken und in einer dritten Stufe Contact-Tracing zum Zug.

Eine allfällige Maskenpflicht werde die PHSG nicht im Alleingang einführen, sondern in Absprache mit der HSG, der Fachhochschule Ost und dem kantonalen Amt für Hochschulen. Seitz sagt:

«Die PHSG verfolgt die Entwicklung der Fallzahlen aufmerksam.»

Auch die Fachhochschule Ost betont, sie koordiniere ihr Vorgehen mit den anderen Hochschulen im Kanton. «Wenn kein vollständiger Präsenzbetrieb möglich ist, werden wir in zweiter Priorität einen Mischbetrieb vorsehen», sagt Verwaltungsdirektor Carlo Höhener. Reiner Fernunterricht komme erst wieder in Frage, wenn die Pandemiebedingungen den Präsenzunterricht weitgehend verhindern würden. Für einen Entscheid über eine generelle Maskenpflicht sei es noch zu früh.

NTB: Studienanfänger sollen im Präsenzbetrieb starten können

Zur Fachhochschule Ost gehören die Fachhochschule St.Gallen, die Hochschule für Technik Rapperswil und die Hochschule für Technik Buchs (NTB). Auch die NTB will so viel Präsenzunterricht wie möglich abhalten – vor allem für Studienanfänger sei dies wichtig, sagt Michael Wilhelm, Mitglied der NTB-Leitung. Allerdings bereitet sich die Hochschule zugleich auch auf einen möglichen zweiten Lockdown vor. «Lerne schwimmen, bevor du ins Wasser fällst», sagt Wilhelm dazu. Die NTB würde in diesem Fall kurzfristig auf Fernunterricht umstellen. Immerhin habe man entsprechende Erfahrung aus dem Frühlingssemester.