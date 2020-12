Häusliche Gewalt «Wir sind seit Mitte Oktober fast durchgehend ausgelastet»: Voll, teilweise übervoll ist das Frauenhaus St.Gallen in der zweiten Coronawelle Immer mehr Frauen mit Kindern suchen Zuflucht im einzigen Ostschweizer Frauenhaus in St.Gallen. Wie die Coronapandemie von Gewalt betroffene Mütter zunehmend in die Enge treibt. Viola Priss 02.12.2020, 05.00 Uhr

Wenig Platz, Zukunftsängste und dann auch noch nörgelnde Kinder: Corona verschärft die Situation gewaltbetroffener Mütter. Bild: Getty Images

Teilweise geben sich hier die Frauen die Klinke in die Hand. Und ihre Kinder trennen sich nur schweren Herzens wieder vom mittlerweile liebgewonnenen Stofftier. Im Frauenhaus St.Gallen sind die Folgen der Coronapandemie in Form von häuslicher Gewalt sichtbar, spürbar, zählbar. Silvia Vetsch, Leiterin des Frauenhauses St.Gallen, sagt:

«Bei den Kindern haben wir teilweise eine Überbelegung. So etwas gab es wirklich selten. Und besonders nicht so lange.»

Silvia Vetsch, Leiterin Frauenhaus St.Gallen. Bild: Regina Kühne

Wenn der Ehemann oder Partner von Arbeitslosigkeit bedroht, betroffen oder ohne seine haltgebenden Gewohnheiten mit dem Alltag überfordert ist, könne Corona der entscheidende Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen und damit die Situation zum Eskalieren bringe, beschreibt Vetsch das Szenario vieler Frauen, die sich an das Frauenhaus St.Gallen wenden.

«Es dürfte derzeit schwer werden, Frauenhäuser in der Umgebung zu erreichen», sagt sie im Gespräch, für das sie im eng getakteten Terminplan erst Freiraum erkämpfen musste. Denn auch in den nächstgelegenen Häusern in Winterthur und Zürich sehe die Lage ähnlich aus: Die Beratungstelefone stünden kaum still, alle verfügbaren Plätze seien belegt, das Personal habe alle Hände voll zu tun.

Frauen müssen teilweise ausserkantonal untergebracht werden

Eine einzige kurze Verschnaufpause habe es gegeben, im September dieses Jahres. Verschnaufpause, das hiess: Die Zahlen seien nicht kontinuierlich erhöht gewesen, wie in den Monaten zuvor. Inzwischen gehe die Nachfrage aber wieder hoch, und eines falle immer mehr auf: Die Frauen kommen zunehmend mit ihren Kindern. «Neun Frauen, bei neun Plätzen, und elf Kinder betreuen wir im Moment, teilweise waren es in diesem Jahr auch 13 Kinder.» Beachtenswerte Zahlen, befanden sich im Vergleichsmonat 2019 durchschnittlich nur vier Kinder im Frauenhaus St.Gallen. Dabei ist der Schritt für betroffene Frauen mit Kindern ein noch mal grösserer als für Alleinstehende, bestätigt Vetsch.

Mütter kämpfen um die Familie, bis wirklich nichts mehr geht

Bis betroffene Mütter sich an sie wenden, sei es häufig ein langer Weg, sagt Vetsch. Familie, das sei immer noch etwas so Heiliges, Schützenswertes, dass die Schmerzgrenze oft überstiegen oder verschoben werde. Oft auch dann, wenn vom Heiligen nur noch ein Schein übrig sei, oft auch dann, wenn nur noch durch die Mutter das ganze Gefüge zusammengehalten werde:

«Wer den Schritt wagt, mit Kindern das gewohnte Umfeld zu verlassen und irgendwo ganz neu anzufangen, hinter dem muss eine lange Leidensgeschichte liegen.»

Umso besorgniserregender sei der anhaltende Ansturm auf die Frauenhäuser, umso mehr hoffe sie, die durch Corona zugespitzte Krise beruhige sich so schnell wie möglich.

Das Frauenhaus St.Gallen nimmt bedürftige, gewaltbetroffene Frauen und deren Kinder aus dem Kanton St.Gallen und beiden Appenzell auf. Normalerweise arbeite man mit dem Frauenhaus in Liechtenstein zusammen, sagt Vetsch – das ist wegen Corona und der Einreisebestimmungen derzeit nicht möglich. Kürzlich konnte eine Frau im benachbarten Winterthur unterkommen: «Nachdem wir den ganzen Tag nach einem Platz für sie gesucht hatten», berichtet Vetsch. Auch Zürich greife mit seinen Kapazitäten unter die Arme.

Oft ist die Geburt der Beginn von Gewalt

Brigitte Huber, Geschäftsleitung Opferhilfe St.Gallen. Bild: Firma Alltag

Dass es mit der Geburt eines Kindes zu Gewalt in Paarbeziehungen komme, sei nichts Aussergewöhnliches, sagt Brigitte Huber, Geschäftsleiterin der Opferhilfe St.Gallen und Appenzell. «Die Gewalt fängt häufig mit der Schwangerschaft an oder nimmt dann zu. Plötzlich ist alles anders, es fehlt Schlaf, Zeit, auch Zuneigung.» Dieser Situation sind wohl alle Familien hin und wieder ausgesetzt. Wenn der Ausgleich draussen mit Arbeitskollegen und Kontakten aber komplett wegfalle, wie jetzt, werde das manchen Familien zum Verhängnis.

«Je länger die Krise umso grösser das Ausmass an häuslicher Gewalt»

Anna-Béatrice Schmaltz, Leiterin der Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» des Christlichen Friedensdienstes Schweiz (cfd). Bild: PD

Schon vor Corona beschloss der Christliche Friedensdienst Schweiz (cfd), Mütter in den Mittelpunkt der jährlich stattfindenden Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» zu rücken. Dieser Themenschwerpunkt spiegelt sich nun auf traurige Weise in den Frauenhäusern wider: Es suchen immer mehr Mütter mit ihren Kindern Schutz vor Gewalt. Anna-Béatrice Schmaltz, Leiterin der schweizweiten Kampagne, sagt, das Risiko, häuslicher Gewalt ausgesetzt zu sein, habe sich durch das vermehrte Zuhausebleiben seit Ausbruch der Coronapandemie verschärft.

Die landesweite Aktion des Christlichen Friedensdienstes Schweiz «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» hat den diesjährigen Themenschwerpunkt Mütter. Bild: Peter Klaunzer,

Was die Frauen, in ihrer Rolle zwischen Mutter und Partnerin, als Prellbock nicht abfangen können, entlädt sich häufig an den wehrlosesten Gliedern in der Familienkette: den Kindern. Insbesondere quälend sei die Frage:

«Wann hört das endlich auf?»

Eskalationen ausweichen im Homeoffice – nahezu unmöglich. Unmöglich ist es vielen betroffenen Frauen aber auch, überhaupt Hilfe aufzusuchen, sprich: zum Hörer zu greifen. Es müsse von einer massiven Anzahl an Fällen im Dunkelfeld ausgegangen werden, sagt Schmaltz. Fälle also, die sich nicht bei der Polizei melden und so auch auf keiner Statistik erscheinen:

«Wer durch Corona die Kontrolle über die Zukunft verliert, will sie sich unbedingt zurückholen. In Missbrauchsbeziehungen zur Not auch mit Gewalt.»

Wenn bis zum 10. Dezember im gesamten Grossraum St.Gallen, Thurgau und Appenzell orange Transparente im öffentlichen Verkehr zu einem Weg «Aus der Gewalt in die Freiheit» aufrufen, tun sie dies stellvertretend für die Frauen. Wenn auf der Grossratsitzung in Frauenfeld Grossrätinnen und Grossräte über die Frage: «Was muss politisch unternommen werden, damit Mütter keine Gewalt erleben?», diskutieren, diskutieren sie für die Mütter. Wenn in der St.Galler Linsebühlstrasse eine Schaufensterausstellung auf die Kampagne aufmerksam macht, dann machen sie aufmerksam auf das Schicksal dieser betroffenen Ostschweizerinnen. Und wenn der Kanton St.Gallen Experten, ehemalige Betroffene und Anna-Béatrice Schmaltz einen wöchentlichen Podcast zum Thema «Häusliche Gewalt» schaffen, dann um das Thema aus dem Verborgenen an die Oberfläche zu holen, unübersehbar, unüberhörbar, 16 Tage lang.