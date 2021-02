Härtefall-Debatte «Die Corona-Ausgaben steigen ungebremst und die volkswirtschaftlichen Konsequenzen werden kaum hinterfragt»: Das kritisiert die FDP vor der Härtefall-Debatte im St.Galler Kantonsparlament Die Finanzen dominieren die anstehende Februarsession des St.Galler Kantonsparlaments. Darunter fällt auch die Unterstützung jener Branchen, welche von der Pandemie besonders stark betroffen sind. Diese Härtefallhilfe wird von den Fraktionen nicht bestritten – grundsätzlich. Doch es gibt einige Mahner. Regula Weik 08.02.2021, 17.00 Uhr

Aufgestuhlt – seit der Bundesrat die Restaurants schloss. Bild: Chris Iseli

Die Gastronomie gehört zweifellos zu den am härtesten von Corona betroffenen Branchen. Erst durften weniger Gäste bedient werden, dann musste die Bedienung die Gäste abends früher aus dem Lokal treiben, schliesslich sperrte der Bundesrat die Restaurants ganz zu. Derzeit deutet wenig darauf hin, dass sich dies rasch ändern wird.

Beat Tinner, St.Galler Regierungsrat und Volkswirtschaftschef. Bild: Ralph Ribi

Die Restaurantschliessung treffe ihn persönlich von den aktuellen Massnahmen am härtesten, hatte der St.Galler Regierungsrat und Volkwirtschaftschef Beat Tinner im Interview mit dieser Zeitung gesagt. Er dürfte nicht der einzige sein. Aber der einzige, der ein Härtefallprogramm ausarbeiten kann. Nicht allein, versteht sich. Und schon gar nicht in abschliessender Kompetenz. Das Kantonsparlament redet ein Wörtchen mit. Es tut dies nächste Woche in der Februarsession.

Und wie selten in Finanzfragen sind sich die Fraktionen einig: Den am härtesten betroffenen Branchen muss geholfen werden, die Unterstützung der Härtefälle tut Not. 95 Millionen Franken soll der Kanton zur Verfügung stellen. Mit dem Geld, welches zusätzlich aus Bern versprochen ist, werden es insgesamt voraussichtlich 261 Millionen Franken sein. Diese Beträge sind noch nicht allzu lange definiert; Bund und Kanton habe ihre finanzielle Unterstützung laufend angepasst und ausgebaut. Das ist den Freisinnigen nicht entgangen.

Vergabekriterien geben zu reden

«Wir nehmen mit Sorge zur Kenntnis, dass die Ausgaben zur Bewältigung der Coronakrise ungebremst steigen und die volkswirtschaftlichen Konsequenzen kaum hinterfragt werden», hält die Fraktion fest. Die FDP sei der klaren Auffassung, dass in Härtefällen rasch und unbürokratisch geholfen werden muss.

«Gleichzeitig braucht es aber auch ein Bewusstsein, dass der Staat nicht unbegrenzt Mittel zur Verfügung hat.»

Aktuell werde Geld ausgegeben, das künftige Generationen erst noch erwirtschaften müssten. Raphael Frei, Parteipräsident und Kantonsrat sagt denn auch:

«Wir sind daher nicht bereit, die Vergabekriterien zu lockern oder den Anspruchskreis auszuweiten.»

Auch die Fraktion von CVP und EVP steht hinter der kantonalen Unterstützung. Doch sie merkt an:

«Wir zählen darauf, dass nur jene Unternehmen zum Zug kommen, die von den Coronarestriktionen direkt betroffen wurden.»

Die Hilfe müsse «fair, gerecht und ohne willkürliche Ungleichbehandlung» erfolgen.

«Unser Hilfsprogramm ist kein Betriebsoptimierungskonzept», hatte Volkswirtschaftschef Tinner schon früh festgehalten. So hat der Kanton – anders als andere – seine Unterstützung denn auch an Auflagen geknüpft. Ein Unternehmen muss profitabel gearbeitet haben, es darf kein strukturelles Defizit ausweisen, und es muss die Sozialversicherungsbeiträge bezahlt haben. Die Fraktion von CVP und EVP hält fest:

«Es sollen prioritär jene KMU profitieren, die vor der Krise gesund waren und deren Geschäftsmodell nach der Pandemie weiterhin zukunftsfähig ist.»

Anders die Grünliberalen. Ihnen missfällt, dass der Kanton strengere Regeln für die Ausschüttung von Härtefallgeldern definiert als der Bund.

«St.Galler Unternehmen sollen nicht schlechter gestellt werden als Unternehmen in andern Kantonen.»

SVP fordert «ein Ende dieser Politik der Bevormundung»

Die SVP-Fraktion tut sich grundsätzlich schwer mit der aktuellen Coronapolitik. Sie fordert, wie die SVP Schweiz, «Stopp Lockdown» und damit «ein Ende dieser Politik der Bevormundung». So schreibt die Fraktion:

«Finanzielle Hilfen mögen zwar das wirtschaftliche Überleben sichern, die psychischen Schäden der aktuellen Perspektivlosigkeit vermögen sie jedoch nicht zu beheben.»

Der Bevölkerung müssten dringend wieder Perspektiven aufgezeigt werden. Und weiter: Die finanziellen Folgen der Coronapolitik seien «verheerend», vor allem für die junge Generation.

«Diese Holzhammer-Politik führt zu Milliardendefiziten – Schulden, die dereinst die junge Generation mit höheren Steuern wird bezahlen müssen.»

Nichtsdestotrotz unterstützt die SVP-Fraktion die Härtefallhilfe des Kantons.