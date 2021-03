Tipps für den Heimweg «Frauen-Ratgeber» der St.Galler Kantonspolizei löst Shitstorm aus Um sich vor Übergriffen zu schützen, sollen Frauen nicht zu tief ins Glas schauen und nachts auf dem Heimweg nicht «huschen»: Ein Ratgeber der St.Galler Kantonspolizei stiess am Wochenende in den sozialen Medien auf massive Kritik. Inzwischen hat ihn die Polizei gelöscht und sich entschuldigt. Raphael Rohner 14.03.2021, 20.24 Uhr

Ein Ratgeber über das Verhalten von Frauen sorgt für Ärger im Netz. Bild: Raphael Rohner

«Es liegt auf der Hand, dass Sie ein leichteres Opfer sind, wenn Sie nicht bei klarem Verstand sind. Trinken Sie deshalb Alkohol nur in Massen, so, dass Sie noch klar denken können»: Das rät die St.Galler Kantonspolizei Frauen in einem Ratgeber darüber, wie sie sich in der Öffentlichkeit verhalten sollen, um Belästigungen und Übergriffen vorzubeugen. Der Online-Ratgeber wurde schon vor zwei Jahren aufgeschaltet und stösst nun im Netz auf massive Kritik. Nebst dem Tipp, dass Frauen nicht zu viel trinken sollen, wird auch geraten, sie sollten nicht alleine heimlaufen. «Frauen, die Selbstbewusstsein ausstrahlen, werden weniger belästigt als verschreckte Frauen, die unsicher nach Hause huschen», heisst es im Ratgeber weiter.