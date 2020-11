Coronavirus «Gute Besserung, Bruno» Der St. Galler Regierungschef Bruno Damann ist am Coronavirus erkrankt. Er hat nur leichte Symptome. Die Regierung bleibt handlungsfähig. Janina Gehrig 26.11.2020, 19.09 Uhr

Statt an Sitzungen und Pressekonferenzen teilzunehmen, befindet sich Gesundheitschef Bruno Damann derzeit in Isolation. Bild: Arthur Gamsa

Trump, Johnson, Bolsonaro. Damann. Genauso verantwortungslos, wie die St. Galler Regierung mit dem Coronavirus umgegangen sei, genauso ignorant verhalte sich Gesundheitschef Bruno Damann. «Damit steht er jetzt in einer Reihe mit anderen Coronapatienten, welche die Gefahr durch das Virus ignorieren», kommentiert ein Mann auf Facebook die neueste Meldung des Kantons. Nämlich jene, dass sich Bruno Damann mit dem Coronavirus angesteckt hat und sich nun in Isolation befindet.

Er fühle sich soweit gut, abgesehen von leichten Kopfschmerzen und ein bisschen Husten, lässt Damann ausrichten. Er wisse nicht, wo er sich angesteckt habe, zumal er die Vorsichtsmassnahmen wie das Maskentragen und Abstand halten eingehalten habe. Zwar würde er auf digitalem Weg die meisten seiner Verpflichtungen weiterhin wahrnehmen können, weitere Fragen delegiert der Patient aber an den Staatssekretär des Kantons, Benedikt van Spyk.

Alle anderen Regierungsräte und Mitarbeiter sind negativ getestet worden

Dieser sagt, es gebe derzeit keine Hinweise auf eine Ansteckung anderer Personen im beruflichen Umfeld von Regierungspräsident Bruno Damann. Alle anderen Regierungsmitglieder sowie enge Mitarbeiter aus dem Generalsekretariat seien am Mittwochabend und Donnerstagvormittag getestet worden und hätten negative Resultate aufgewiesen, sagt van Spyk. «Allenfalls werden wir die Tests nächste Woche zur Sicherheit wiederholen.»

Was, wenn weitere Mitglieder der Regierung nun auch noch krank würden? Beschlussfähig bleibt die Regierung, wenn mindestens vier von sieben Mitgliedern plus der Staatssekretär oder sein Stellvertreter anwesend seien, sagt van Spyk. Dafür könnten die Personen auch vom Homeoffice zugeschaltet werden, wie dies bereits im Frühling der wegen seiner 65 Jahre als Risikoperson geltende Martin Klöti getan habe. Erst wenn mehr als drei Mitglieder der Regierung nicht mehr ansprechbar wären, wäre die Regierung nicht mehr ordentlich beschlussfähig. Handlungsfähig hingegen bleibe diese auch, wenn nur noch der Regierungspräsident oder ein anderes Mitglied der Regierung anwesend wäre. «Über die Präsidialverfügung könnte der Präsident oder seine Vertretung auch alleine Entscheide fällen, sofern gewisse Geschäfte unter keinen Umständen aufgeschoben werden könnten», sagt der Staatssekretär.

Die Regierung setze alles daran, Vertretungen sicherzustellen. Anders sieht es im Parlament aus. Da sich Mitglieder des Kantonsrates nicht vertreten lassen können, müsse sichergestellt werden, dass die politische Meinungsbildung noch gewährleistet sei. Dies wäre in Frage gestellt, wenn beispielsweise ganze Fraktionen krankheitshalber ausfallen würden. Dafür gebe es derzeit aber keine Anzeichen. Die Session soll wie geplant vom kommenden Montag bis Mittwoch stattfinden.

«Gute Besserung, Bruno», wünscht ein anderer Nutzer auf Facebook. Dass die Nachricht über Damanns Erkranken neben wohlwollenden auch gewisse hämische Reaktionen auslösen würde, sei zu erwarten gewesen, sagt van Spyk. Der 63-jährige Gesundheitschef hatte den verschärften Massnahmen des Bundes zur Einschränkung des öffentlichen und privaten Lebens immer wieder eine Absage erteilt. Der Bundesrat könne uns nicht dauernd sagen, was wir zu tun hätten, sagte er vor einem Monat gegenüber dieser Zeitung, weshalb ihm auch ein Hauch von Revolutionsgeist beschieden wurde.

St. Gallen, der «absolute Ansteckungshotspot»

Das führte immer wieder zu Kritik. Zuletzt fragte der «Blick» vor zwei Tagen, warum St. Gallen – «der absolute Ansteckungshotspot in der Deutschschweiz» – trotz Rekordzahlen tatenlos bleibe. Der Halbkanton Basel-Stadt etwa, der innerhalb der Deutschschweiz mit 764 Fällen pro 100'000 Einwohnern niedrigere Zahlen als St. Gallen (771) aufweist, hat seit Montag einen Mini-Lockdown beschlossen. Restaurants, Fitnesscenter, Erotikbetriebe und Casinos bleiben für drei Wochen geschlossen.

Die Regierung versucht weiterhin einen «risikobasierten» Kurs zu fahren, der von der Bevölkerung auch mitgetragen würde, sagt van Spyk. Grundsätzlich, so hielt die Regierung Ende Oktober fest, sollen alle Tätigkeiten, die sicher und unter Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln möglich sind, erlaubt bleiben. Natürlich habe die Erkrankung von Damann Einfluss aufs Gremium, sagt van Spyk. Auch beobachte die Regierung aufmerksam, wie sich die Lage in anderen Kantonen entwickle. «Wir nehmen die Situation ernst. Doch ihr ist mit überstürzten Reaktionen nicht beizukommen.» Die Regierung handle bedacht, aber konsequent.

Die Zahl der Neuinfektionen, der Hospitalisationen und der Todesfälle sind im Kanton St. Gallen leicht rückläufig, wenn auch nicht so stark, wie sich die Regierung erhofft hatte. Der R-Wert, der angibt, wie stark sich das Coronavirus weiterverbreitet, liegt im nationalen Durchschnitt bei 0,78. In St. Gallen liegt der Wert bei 0,9. Das bedeutet, dass 100 neu Infizierte 90 weitere Menschen anstecken. Die Zahl der Covid-19-Patienten auf der Akutabteilung ist leicht rückläufig und liegt derzeit bei 164. Nach wie vor müssen jedoch relativ viele Patienten intensivmedizinisch behandelt werden. 30 Personen lagen am Mittwoch auf der Intensivstation, 20 davon werden beatmet. Am Donnerstag sind im Kanton St. Gallen 369 Neuinfektionen gezählt worden, drei weitere Personen sind an oder mit Covid-19 gestorben.