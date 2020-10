Video «Guet gsieh chaame gad mit em Heez»: Die weltberühmte Geschichte des «Kleinen Prinzen» gibt es jetzt auch im Innerrhoder Dialekt zu lesen Der «Kleine Prinz» wurde bislang in über 430 Sprachen und Dialekte übersetzt – darunter Klingonisch, Altpreussisch und Mittelhochdeutsch. Nun gibt es den Klassiker des französischen Schriftstellers Antoine de Saint-Exupéry auch im Innerrhoder Dialekt. Übersetzt hat es der Ur-Appenzeller und Mundartforscher Joe Manser. Claudio Weder 03.10.2020, 05.00 Uhr

Der kleine Prinz hat durch den Innerrhoder Dialekt ein völlig neues Wesen bekommen, findet Joe Manser. Bild: Claudio Weder

Die Geschichte ist weltberühmt: Ein Pilot macht, nachdem er seine Maschine in der Wüste notlanden musste, Bekanntschaft mit dem wundersamen kleinen Prinzen. Dieser hat seine Heimat, den Asteroiden B612, verlassen, um neue Freunde zu finden. Nach einer Reise durch das All wird er auf der Erde fündig: Hier freundet er sich nicht nur mit dem Piloten an, sondern auch mit einem Fuchs, der ihn lehrt, mit dem Herzen zu sehen.



«Der kleine Prinz» von Antoine de Saint-Exupéry verkaufte sich millionenfach und wurde schon in über 430 Sprachen und Dialekte übersetzt: Das 1943 erstmals in New York erschienene Kunstmärchen gibt es in Färöisch, Indonesisch und Malagasy, Altpreussisch, Klingonisch und Mittelhochdeutsch – und seit neustem auch im Innerrhoder Dialekt. Die Übersetzung stammt von Ur-Appenzeller Mundartforscher Joe Manser und wurde vergangene Woche vorgestellt.

220 Stunden investiert

Entstanden ist «De chlin Prinz» im Winter 2019/2020 in Zusammenarbeit mit der «Fondation Jean-Marc Probst pour le Petit Prince», einer Lausanner Stiftung, die zum Ziel hat, die Sammlung an unterschiedlichen Ausgaben des «Kleinen Prinzen» zu erhalten und zu erweitern. Rund 220 Arbeitsstunden hat Manser in die Übersetzung investiert. Der 75-Jährige sagt:

«Ich musste den Text mehrmals überarbeiten und laut lesen, bis alles rund tönte.»



So tönt der «Kleine Prinz» auf Innerrhodisch:

An der Geschichte hat sich aber nichts geändert. Da ist zunächst der Erzähler, der sich bei den «Goofe» entschuldigt, weil er das Buch einem «Gwachsne» gewidmet hat. Und da ist jene Szene, in der sich der Erzähler in einer Rückblende über genau jene «Gwachsne» aufregt:

«Die Gwachsne vestönd halt nie nebes ganz vome sölb, ond fö d Goofe isches eebe veläädelig, wemme-n-e alewile alls eklääre mos.»

Ebenso wenig fehlt der Fuchs, der jenen berühmten Satz sagt, den selbst jene zitieren können, die das Buch nie gelesen haben:

«Guet gsieh chaame gad mit em Heez. Seb, wos am meeschte druffaa choont, seb gsiend ebe t Auge nüüd.»

Kein so liebes Kerlchen mehr

Die Hauptfigur jedoch hat – und dies sieht auch der Übersetzer so – mit dem Innerrhoder Dialekt ein völlig neues Wesen bekommen. Der Prinz ist kein so liebes Kerlchen mehr, wie er es im Original ist, sondern tritt energischer, klarer und selbstsicherer auf. Unsympathisch wirkt er deswegen aber nicht. Im Gegenteil. Man muss schmunzeln, wenn sich das kleine «Mandli» über das Fluggefährt des Piloten lustig macht: «Aha, da isch etz abe gspässig» – zum Ärger des Piloten:

«Ond de chlin Prinz het de loschtegeweg aagfange lache, ond seb het mi rääss gfuxed.»

Man schmunzelt auch, wenn der Protagonist flucht: «Steenehagl, wa söll da gee?» Oder wenn er im breitesten Innerrhoder Dialekt ausruft: «Wa hescht denn du fö Gischple!». Und trotz aller Bestimmtheit und «Chechheit», mit der «de chlin Prinz» auftritt, fühlt man mit, wenn er auch mal melancholisch wird:

«Wääscht, weme halt asewegede truurig ischt, denn het me de Sonneondegang meh as geen.»

4000 Dialektwörter gesammelt

Mit Joe Manser wurde freilich ein Übersetzer gefunden, der sich mit dem Innerrhoder Dialekt bestens auskennt. Der ehemalige Seklehrer und Mitinitiant des Zentrums für Appenzellische Volksmusik in Gonten befasst sich seit Jahrzehnten mit der Innerrhoder Mundart. In seinem 2001 erschienenen Wörterbuch, das auch gern als «Innerrhoder Duden» bezeichnet wird, hat er über 4000 Dialektwörter und 3500 Anwendungsbeispiele dokumentiert.

Für sein Schaffen zur Mundart wie auch zur heimischen Musik wurde er 2019 mit dem Innerrhoder Kulturpreis geehrt. Sein nächstes Projekt wird eine Sammlung von «Wortgeschichten» sein – selbstverständlich auch im Innerrhoder Dialekt.

Hinweis: «De chlin Prinz – mit de Zeichnege vom Vefasse», übersetzt von Joe Manser, Éditions Favre (Lausanne), 98 Seiten, ISBN: 978-2-8289-1855-2.