Interview Grünliberaler Fraktionschef Meinrad Gschwend kritisiert die kantonale Finanzpolitik: «St.Gallen fällt immer wieder als Obersparfuchs auf» Die St.Galler Finanzpolitik sei von rigorosem Sparen und betriebswirtschaftlicher Mutlosigkeit geprägt, hält Meinrad Gschwend, Fraktionschef der Grünen im St.Galler Kantonsparlament fest. Weiter äussert sich der Rheintaler über das Verhältnis zur SP, unselige Allianzen und Naturschutz im Rheintal. Marcel Elsener und Regula Weik 27.05.2020, 05.00 Uhr

«Naturschutz darf nicht zu einer Scheinheiligkeit verkommen», sagt Meinrad Gschwend. Bild: Ralph Ribi (St.Gallen, 25. Mai 2020)

Die St.Galler Grünen politisieren ab nächster Woche als eigene Fraktion im Kantonsparlament. Waren Sie Ihrer bisherigen Partnerin, der SP, überdrüssig?

Meinrad Gschwend: Überhaupt nicht. Das war eine vernünftige Notlösung, denn bislang hatten wir aufgrund unserer Sitzzahl gar nicht die Möglichkeit einer eigenen Fraktion. Wir sind der SP nahe, aber wir sind nicht die SP.

Gab es inhaltliche Dispute?

Selbstverständlich gab es Differenzen. Das zeigte sich etwa bei meinen Vorstoss zu den Helikopterflügen des Präsidiums. Da gab es doch einige SP-Stimme, die das nicht so schlimm fanden – mit dem Argument, die Armee würde wegen der notwendigen Flugstunden ohnehin fliegen.

Für Sie sind die Flüge ein No-Go?

Darüber müssen wir gar nicht erst diskutieren. Das geht in der heutigen Zeit schlicht nicht mehr.

Werden die Grünen nun pointierter und fordernder auftreten?

Ja. Die Abstimmung unserer Anliegen mit jenen der SP fällt nun weg. Unsere Forderungen wurden dadurch oft etwas abgeschwächt. Es tönt jetzt plakativ, aber die Arbeitsplätze interessieren mich weit weniger wie der Artenschutz.

Was wollen Sie in den nächsten Jahren unbedingt durchbringen?

«Wir wollen auf jeden Fall verhindern, dass der Kanton St.Gallen in vier Jahren schlechter dasteht als heute», sagt Meinrad Gschwend. Ralph Ribi

Die Hauptthemen bleiben dieselben, Umwelt, Klima, Energie, Biodiversität. Wir wollen auf jeden Fall verhindern, dass der Kanton in vier Jahren schlechter dasteht als heute. Nehmen wir den aktuellen Bericht zu den Perspektiven der Landwirtschaft. Da wird nichts in Frage gestellt, man redet das Wort den grossen Betrieben, Bio auf keinen Fall – das ist ein Rückschritt. In solchen Fragen werden wir stärker Druck machen.

Sie kritisieren schon länger, dass es mit der Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft nicht weit her ist.

Davon ist nichts spürbar. Man fragt sich mit Recht, wie das Landwirtschaftsamt aufgestellt ist, wie sich die Departementsleitung verhält und welche Beziehung sie zu den Vertretern der Landwirtschaft hat. Da darf man nicht erstaunt sein, dass so wenig passiert.

Sie kritisieren Bruno Damann und insinuieren einen CVP-Klüngel in der Landwirtschaftspolitik. Bessert dies mit dem neuen Departementschef Beat Tinner?

Es sind grosse Erwartungen da. Ob er sie erfüllen kann...man kann es nur hoffen. Was mir viel wichtiger ist: Die Departemente und Ämter dürfen sich nicht länger an die kurze Leine des Finanzdepartements nehmen lassen.

Nach all den Coronaausgaben sind die Finanzen knapper. Das dürfte schwieriger sein als heute.

Natürlich. Und auch der neue Finanzchef Marc Mächler wird nicht über seinen Schatten springen können. Er fiel schon als Kantonsrat als rigoroser Sparer auf. So wie auch der Kanton St.Gallen auf nationaler Ebene immer wieder als Obersparfuchs auffällt.

Sie rufen die Departemente zu mehr Ungehorsam gegenüber dem Finanzchef auf?

Die aktuelle Situation muss für alle eine Aufforderung sein, Finanzierungen neu anzuschauen. Betriebswirtschaftliches Denken prägt die St.Galler Finanzdebatte. Betriebswirtschafter sind nun mal eher langweilige Leute. Das führt zu völliger Mutlosigkeit. Dasselbe gilt auch für den Umgang mit Schulden.

Soll sich der Kanton stärker verschulden?

Ja, und wenn er es dies in der aktuellen Situation nicht macht, dann ist dieser Staat wenig weitsichtig, ja sogar dumm.

Weshalb?

Die Mittel waren noch nie so wohlfeil. Zum Teil bekommt der Staat als solventer Schuldner ja sogar noch Geld dafür, dass er Geld aufnimmt.

«Die Mittel waren noch nie so wohlfeil», so der Fraktionschef der Grünen im Kantonsparlament. Ralph Ribi

Hätte die Coronahilfe demnach noch ausgebaut werden sollen?

Unbedingt. Es hätten etwa die Mittel für die Energieagentur aufgestockt werden können. So hätte man Hauseigentümern Geld für eine umweltfreundlichere Heizung vorschiessen können. Das Geld ist damit nicht vernichtet, der Hausbesitzer zahlt es ja über 25 Jahre zurück. Man hätte damit nicht nur für das Klima etwas getan, man hätte damit auch die Wirtschaft am Laufen gehalten.

Das Klima beschäftigte Bevölkerung stark. Dann kam Corona und das Klima war vergessen.

Das ist mit all den Themen, die stark bewegen. Sie bewegen – und sie sind schnell wieder weg. Das widerfährt jetzt auch dem Klima. Das ändert sich in den nächsten Monaten wieder. Die Grünen mussten als vermeintliche Einthemenpartei immer damit umgehen. Aber anders wie früher haben die grünen Anliegen heute einen Mindestsockel erreicht. Dies umso mehr als andere Parteien noch immer nicht gemerkt haben, wie wichtig die Klimafrage ist.

In der kantonalen Klimasession wurden die Anliegen der Grünen reihenweise abgeschmettert. Nun steht das neue Energiegesetz an. Droht eine Wiederholung?

Es ist zu befürchten. Es wird in einzelnen Punkten ein Entgegenkommen geben. Aber das reicht nicht.

Der grosse Wurf gelingt nicht?

Nein. Er ist auch schwierig, denn er wird wehtun. Es braucht das Eingeständnis, dass es mit Wachstum und sinnlosem Konsum nicht weitergehen kann. Wann das im Kantonsparlament spürbar wird, ist eine andere Frage.

Gretchenfrage: Wie halten Sie es mit Greta Thunberg und der jungen Klimaschutzbewegung?

«Die Überbewertung dieser Frau dient weder der Sache noch ihrer Person»: Meinrad Gschwend über Greta Thunberg. Ralph Ribi

Die Überbewertung dieser jungen Frau, indem man sie wie eine Staatschefin empfängt, dient weder der Sache noch ihrer Person. Ihren ersten Auftritt in Polen fand ich aber grossartig. Den jungen St.Galler Exponenten bin ich schon deshalb nahe, weil sich mein 22-jähriger Sohn bei ihnen engagiert.

Gehen Sie mit den Umweltverbänden einig, das jetzige Hochwasserschutzprojekt Rhesi sei eine verpasste Chance?

Absolut, ich befürchte, dass man die Chance dieser Milliardeninvestition nicht sehen will und nicht nutzt. Die Gegner spielen aufgrund von Sonderinteressen mit dem Feuer: Es wurde alles verteufelt, was ökologisch einen Fortschritt brächte. Nun besteht das Risiko, dass das Projekt nicht bewilligungsfähig ist. Dann steht das Alpenrheintal mit leeren Händen da, weil es noch andere Projekte gibt.

Welche Chancen hat die Umweltprüfung gemäss EU-Recht, wie sie die Verbände in Österreich fordern?

Die Chancen sind sehr wohl da. Diese Prüfung wäre notwendig, weil für die Ökologie viel zu wenig gemacht worden ist. In der Schweiz unterliegt das Projekt dem verschärften Gewässerschutzgesetz. Die unselige Allianz der Gegner verstehe ich nicht. Nun will ein Vorstoss im Kantonsrat, dass das ganze Rheinvorland zur Ernährungssicherheit Wiesland bleiben soll. Unglaublich.

Grüne Politik hat es im Rheintal schwer. Sehen Sie Lichtblicke?

Einiges hat sich verbessert, auch dank einiger Vorzeigeprojekte. Aber Naturschutz darf nicht zu einer Scheinheiligkeit verkommen. Da werden Millionen in kleine Schutzprojekte investiert, und wenige hundert Meter daneben geht baulich die Post ab. Zwiespältig sind auch die Fortschritte im ÖV: Ein gutes Netz auf dem Land ist schön und gut, aber die Raumplanung darf die Pendlerei nicht fördern. Sonst ist die ÖV-Erschliessung ein trojanisches Pferd.

Ihr liebster Flecken im Rheintal?

«Und dann macht es wie auf einer Schaukel schwupp»: Meinrad Gschwend über die Bahnfahrt von Gais nach Altstätten. Ralph Ribi

Wenn man mit der Bahn von Gais nach Altstätten fährt, wähnt man sich kurz vor dem Stoss einen Moment lang im Himmel, dann macht es wie auf einer Schaukel schwupp und man hat die ganze Rheintaler und Vorarlberger Ebene vor sich. Das ist ein erhabener Moment einer Weite, wie sie in der Schweiz selten ist, und man spürt im Unterbewusstsein, dass da einst ein See war. Solche Momente sind unbezahlbar.

Welches Buch würden Sie den Kantonsratskollegen empfehlen?

«Eine Messe für die Stadt Arras» von Andrzej Szczypiorski. Es schildert am Beispiel der Pest im ausgehenden Mittelalter eindrücklich, wie eine Bedrohung von aussen die Gesellschaft zum Schlechten verändern kann.