Politisches Fremdgehen Die Grünliberalen sind unter Druck: Sie sind im St.Galler Kantonsparlament Zaungäste – einer ihrer Kämpfer ist parteilos – wann platzt ihm der Kragen? Der Altstätter Stadtpräsident Ruedi Mattle ist der einzige Parteilose im St.Galler Kantonsparlament. Gemeinsam mit den Grünliberalen kämpft er für mehr Mitwirkung. Weshalb schliesst er sich nicht einfach einer Fraktion an? «Das wäre nicht ehrlich», sagt er. Regula Weik 23.06.2021, 12.00 Uhr

Ruedi Mattle in der Junisession des St.Galler Kantonsparlaments. Bild: Benjamin Manser

Er holte für die GLP Rheintal einen Sitz im St.Galler Kantonsparlament – als Parteiloser, der Altstätter Stadtpräsident Ruedi Mattle. Seither kämpft er engagiert für mehr Mitwirkung, bislang erfolglos. Denn: Die Grünliberalen sind zu klein, um eine eigene Fraktion zu bilden, und ihre Bemühungen, bei einer anderen Fraktion anzudocken, scheiterten. So gehören sie zwar dazu, aber irgendwie doch nicht richtig. Sie können nicht in Kommissionen mitarbeiten, gelangen nicht an wichtige Informationen. Wann hat Mattle genug von diesem mühsamen Abseitsstehen? Wann zieht der Parteilose die Reissleine und schlüpft bei einer Fraktion unter?