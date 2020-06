Interview Grüne Nationalrätin Franziska Ryser will ins Parteipräsidium: «Die Unterstützung der Flugbranche ohne ökologische Bedingungen war ärgerlich» Die junge St.Galler Nationalrätin Franziska Ryser ist für das Vizepräsidium der Grünen Schweiz vorgeschlagen. Das am Mittwoch verabschiedete CO2-Gesetz war ihr bisher erfreulichster Moment in Bundesbern, ganz im Gegensatz zur Coronahilfe für die Flugbranche ohne Umweltschutz-Auflagen. Mit ihrem Sessions-WG-Partner Mike Egger (SVP) vermeidet sie die strittigen Ratsthemen, bei denen sie jeweils gegensätzlicher Meinung sind. Marcel Elsener 10.06.2020, 20.18 Uhr

Die 28-jährige St.Galler Nationalrätin Franziska Ryser soll Vizepräsidentin der Grünen Schweiz werden. Bild: Benjamin Manser

Franziska Ryser, Sie kandidieren fürs Vizepräsidium der Grünen Schweiz. Wie kommt es?

Franziska Ryser: Es passiert im Moment ein grosser Umbruch bei den Grünen, das Partei- und das Fraktionspräsidium werden verjüngt und neu formiert. Bisheriger Vize war der St.Galler Kantonalpräsident Thomas Schwager, der nun beide Ämter abgibt. Es lag auf der Hand, dass wir St.Galler Grünen uns für die ausgeschriebene Nachfolge bewerben – als Vertretung der Ostschweiz im siebenköpfigen Vizepräsidium.

Was reizt Sie an der Parteileitung?

Wir sind in den letzten Jahren stark gewachsen und fuhren bei den Wahlen grosse Erfolge ein. Es besteht ein Erwartungsdruck und wir stehen in der Verantwortung, zu liefern. Diese Herausforderung reizt mich.

Was bedeutet die Ostschweizer Vertretung im Präsidium?

Die Grünen versuchen seit jeher, die Diversität der Geschlechter, des Alters oder der Sprachregionen abzubilden. Die Regionen zu vertreten entspricht der Partei als Basisbewegung und dem Ausgleich von Stadt und Land. Und es soll helfen, die Zusammenarbeit der Kantonalparteien St.Gallen, Thurgau oder Glarus in Zukunft zu verstärken. Wir sind in der Ostschweiz stark gewachsen, aber personell und strukturell noch längst nicht dort, wo wir sein wollen.

Eben noch Stadtparlamentarierin in St.Gallen, nun seit einem halben Jahr in Bern und bald schon in der Parteispitze: Senkrechtstarterin in Ehren, aber ist das nicht alles etwas zu schnell und zu viel?

Die Spitze ist ja Balthasar Glättli, wir sind im Vizepräsidium zu siebt plus die Fraktionspräsidentin. So teilt sich die Arbeit auf. Ich traue mir die Aufgabe zu und sie lässt sich gut mit dem Nationalratsmandat vereinbaren – im Gegensatz zu einem St.Galler Stadtratssitz, weshalb ich eine Nominationsanfrage ablehnte.

In der Ostschweiz sei der Aufbau der Grünen weit fortgeschritten, freut sich der designierte Parteipräsident Balthasar Glättli. Wo läuft's gut, wo liegen noch unbegrünte Flecken?

Die soeben gegründeten Jungen Grünen Appenzellerland, die neu gebildete Regionalsektion in Rorschach, die auf Anhieb einen Kantonsratssitz gewann, die für den Herbst geplante Sektion Sarganserland: alles erfreulich. Hingegen fehlen Sektionen im Toggenburg und im Werdenberg, da gehen wir dahinter. Und überhaupt müssen wir auf dem Land zulegen, wir sind ja eigentlich die richtige Bauernpartei, nur machen wir das in der Landwirtschaftspolitik noch zu wenig klar.

Glättli lobt Sie als junge Frau der neuen Generation, die im Gewerbe verankert sei. Was meint er?

Unser Familienunternehmen, das St.Galler Optikgeschäft, in dem ich Verwaltungsratspräsidentin bin. Auch wenn ich nicht jeden Tag im Laden stehe: Die Sorgen wie attraktive Arbeitsplätze und gute Anschlüsse im Osten kenne ich aber, eben auch aus Arbeitgebersicht.

Freuen Sie sich über den Stadtratsentscheid, die Ladenöffnungszeiten in den Abend zu verlängern?

Nein, das verstehe ich nicht. Für kleinere Geschäfte ist das nicht profitabel und führt nur zu grösserem Druck. Mit dieser Liberalisierung werden die grossen Detaillisten und Ketten bevorzugt.

Sie sitzen mit Esther Friedli (SVP) und Markus Ritter (CVP) in der einflussreichen Wirtschaftskommission. Konnten Sie schon etwas bewirken?

Wir drei spannten bei den Standesinitiativen aus St.Gallen und dem Thurgau zur Verminderung des Einkaufstourismus zusammen. Da erreichte ich auch einen Meinungsumschwung in der eigenen Fraktion. Und im Kampf um Mieterlasse bei Gewerbeliegenschaft gelang dank der CVP gegen den Widerstand der Immobilienlobby die 40-Prozent-Lösung.

Das CO2-Gesetz ist das derzeit wichtigste grüne Anliegen. Was entgegnen Sie dem rechtsbürgerlichen Gegenargument, die Schweiz verursache nur 0,1 Prozent des weltweiten CO2-Aussstosses?

Ach, das kommt immer wieder. Die Schweizer Bevölkerung macht auch nur 0,1 Prozent der Weltbevölkerung aus, es wäre tragisch, wenn ihr Ausstoss höher wäre. Unser Ziel ist eine Nettonull, da spielt der prozentuale Anteil keine Rolle. Wir müssen alle unsere Emissionen reduzieren. Und relativ gesehen ist die Schweiz genauso wichtig wie andere Länder. Als eines der reichsten Länder müssen wir vorangehen und dürfen nicht erwarten, dass andere, die nicht so weit entwickelt sind, Massnahmen ergreifen, wenn wir es nicht tun. Und ein letzter Punkt: Wir spüren die Klimakrise auch lokal, gerade auf dem Land, angesichts der trockenen Sommer und der schneearmen Winter.

Wie, wenn nicht mit Sparpaketen, wollen Sie die finanziellen Ausfälle wegen der Coronakrise auffangen?

30 Milliarden sind happig, klar. Aber unsere Verschuldung ist vergleichsweise nach wie vor gering. Das gibt uns einen Spielraum. Statt Sparpläne braucht es in den nächsten zwei Jahren antizyklische Förderungsmassnahmen. Den Vorschlag von Regula Rytz für befristete Abgaben auf Dividenden für jene Unternehmen, die von der Krise profitierten, begrüsse ich. Die Ausschüttungen der Nationalbank für den Schuldenabbau zu verwenden, wie es die SVP fordert, ist momentan der falsche Ansatz, aber längerfristig brauchbar. Besser wäre eine einmalige zusätzliche Ausschüttung oder ein befristeter Coronafonds.

Ihr WG-Partner Mike Egger ist beim CO2-Gesetz Wortführer der SVP. Das riecht nach Krach in der Hütte.

Den vermeiden wir, obwohl wir bei diesem Thema, und übrigens auch bei der Begrenzungsinitiative, natürlich diametral anderer Meinung sind. Aber nach Tagen mit zwölf Stunden Diskussionen reden wir in der Küche lieber über anderes. So funktioniert es gut.

Ihre WG-Einweihungsfeier mussten Sie wegen Corona ein weiteres Mal verschieben. Gibt's noch eine?

Unter diesen Umständen wäre eine Feier auch in kleiner Runde keine schlaue Idee gewesen. Wir holen das in der Herbstsession nach.

Was war bisher ihr Tiefpunkt im Bundeshaus, und was der erfreulichste Moment?

In der Sondersession die Flugbranche ohne Bedingungen für den ökologischen Umbau zu unterstützen, war enttäuschend und ärgerlich. Freude machte hingegen das CO2-Gesetz, bei dem wir diese Woche einige Verbesserungen einfügen konnten.