Grossveranstaltungen wieder erlaubt: Das sagen eine Musikerin und eine Messebauerin, die nun endlich wieder arbeiten dürfen

Ab Oktober finden wieder Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern statt. Für eine St.Galler Musikerin und eine Messebauerin ein Lichtblick – doch viele Ungewissheiten bleiben. Notiert: Janina Gehrig 15.08.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schutzwände statt Messestände

Ich kann mich gut an den Freitag, 28. Februar, erinnern. Noch immer bekomme ich Gänsehaut, wenn ich daran denke. Unser über 2000 Quadratmeter grosses Lager war voll mit Material für die Immo Messe in St.Gallen. Wir hätten dort zehn Stände aufstellen sollen.

Das Messematerial, etwa Rückwände aus Stoff, Theken und Böden, hätten am Montag auf vier Lastwagen geladen werden müssen. Um 10 Uhr stand ein Mitarbeiter in meinem Büro und sagte: «Was machen wir jetzt?» Kurz zuvor hatte der Bundesrat Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen verboten. Der Lockdown stand aber erst noch bevor.

Die Messebau-Branche sei die letzte, die wieder auf Touren komme, sagt Karin Zimmermann. Michel Canonica

Im Verlaufe dieses Morgens hagelte es Absagen, etwa von der Luzerner Messe FEA, der Wega Weinfelden, der Grindtec in Augsburg, der Bea in Bern und vielen anderen Gewerbeausstellungen. Mir kam es vor, als würden alle Aufträge wie Dominosteine nacheinander wegbrechen.

Plötzlich lief nichts mehr «wie am Schnürli», sondern wir mussten einzelne Puzzleteile zusammentragen, um uns ein Bild der Zukunft machen zu können. Es war ein Riesenschlag. Lange hofften wir, dass es nicht so schlimm werden würde und zumindest Offa oder Olma noch stattfinden könnten. Doch auch den 5. Juni vergesse ich nicht mehr. Damals wurde bekannt, dass die Olma erstmals nicht stattfinden würde.

Die Monteure, Projektleiter und Zeichner, die normalerweise Zehnstundentage leisteten, mussten von einem Tag auf den anderen zu Hause hocken. Ich versuchte, die rund 20 Mitarbeiter mit Teileinsätzen bei Laune zu halten.

Statt individuelle Messestände boten wir jetzt Hygieneschutzwände und Desinfektionsspender an.

Ich versuchte, die Kontakte zu den Kunden nicht zu verlieren. Es war eine Kunst, ruhig zu bleiben. Für Showrooms in Firmen konnten wir in der letzten Zeit vereinzelt wieder Konzepte realisieren. Und ab nächster Woche bauen wir kleine Stände für verschiedene Ärztekongresse.

Zwar wurde die Kurzarbeit automatisch von drei auf sechs Monate verlängert. Doch der Messebaubranche geht es nach wie vor schlecht. Wir rechnen bis Ende Jahr mit null Umsatz.

Wir waren die ersten, die getroffen wurde und werden die letzten sein, die wieder auf Touren kommen.

Ab 1. Oktober dürfen wieder Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern stattfinden. Alle reden von Sportevents und Konzerten. Für uns ist die Nachricht nur ein kleiner Stern am Horizont, denn die Auflagen sind in jedem Kanton anders, die Unsicherheiten nach wie vor gross.

Jeder Messeveranstalter hat sein eigenes Schutzkonzept, jeder Standbetreiber muss Bewilligungen einholen – und dann müssen auch die Messebesucher wieder kommen. So kann einem die Freude vergehen. Doch ich stecke den Kopf nicht in den Sand. Wir müssen jetzt einfach das Beste daraus machen.

Zurück auf die Bühne

Es standen die letzten Proben für die Barockoper «Giulio Cesare» an, die Premiere wäre am 21. März gewesen. Kurz nachdem der Bundesrat den Lockdown verkündet hatte, erhielten wir Musiker vom Sinfonieorchester St.Gallen eine Nachricht vom Konzertdirektor, dass sämtliche Proben und Konzerte nicht mehr stattfinden würden. Dass später auch die Festspiele auf dem Klosterplatz abgesagt wurden, war keine Überraschung mehr. Wir ahnten, dass die Normalität in unserem Job länger nicht zurückkehren würde.

Zustand der Ostschweizer Veranstaltungsbranche Ilaria Sieber Pedrotti, Violinistin beim St. Galler Sinfonieorchester.

Michel Canonica

Zu Beginn des Lockdowns war ich vor allem mit der neuen Schulsituation meiner drei Kinder beschäftigt. Doch schon bald brauchte ich wieder ein Ziel vor Augen, um meinen Alltag zu strukturieren. Denn das Spielen im Orchester ist nicht nur meine Passion, sondern bedeutet auch Zeit für mich. Mit einer Kollegin aus dem Orchester, ebenfalls eine Violinistin, begannen wir, in den Gärten von Alters- und Pflegeheimen zu spielen. Es waren Geigenduette, vor allem Klezmermusik und Leclair-Sonaten. Später veranstalteten wir Konzerte im Stadtpark oder auf Drei Weieren. Meine Kinder, die nicht zur Schule gehen konnten, nahm ich einfach mit.

Jede und jeder von uns rund 70 Musikern übte zu Hause, manche unterrichteten ihre Musikschüler online. Einige spielten in Kammermusikgruppen. Die Videos wurden auf unserer Website aufgeschaltet für die Menschen daheim. Ich habe viele meiner Kolleginnen und Kollegen seit März nicht mehr gesehen.

Unser Dirigent, der Litauer Modestas Pitrenas, schickte uns einmal eine emotionale Videobotschaft, in der er uns mitteilte, dass er uns vermisse und alles Gute wünsche.

Als das Versammlungsverbot Anfang Juni gelockert wurde, spielten einige von uns in kleineren und alternierenden Formationen und vor weniger Publikum bei den Parkspielen im Stadtpark mit. Am 1. September werde ich erstmals seit März wieder an eine Probe für unser Willkommenskonzert gehen.

Ich freue mich riesig darauf, im Orchester wieder mitzuwirken.

Am 4. und 5. September finden die Konzerte mit Johannes Brahms’ zweiter Sinfonie in der Tonhalle statt. Der Spielplan der neuen Saison ist aber noch voller Fragezeichen. Wir müssen flexibel bleiben, da wir nicht wissen, wie sich die Situation entwickelt. Weil in der Tonhalle ohnehin nicht über 1000 Besucher reinpassen, hat die Lockerung des Veranstaltungsverbots aber keinen direkten Einfluss auf den Spielplan.

Zum Glück führen wir Händels «Giulio Cesare» nun doch noch auf. Ich hatte nie Angst, dass die Kultur die Krise nicht übersteht. Ich habe in dieser Zeit aber gemerkt, wie sehr ich meinen Job liebe. Die kleinen Konzerte unter freiem Himmel waren sehr dankbare Momente. Aber inmitten von 70 Musikern die grossen Werke zu spielen, ist einfach wahnsinnig bewegend.