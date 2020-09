Grosserfolg für Paganini im Nationalrat:

Fast einstimmiges Ja zur Finanzhilfe für Reisebüros und Eventbranche Der Bund soll Reisebüros, Schausteller und Veranstaltungsfirmen in Härtefällen finanziell unterstützen: Dieser Forderung des St.Galler CVP-Nationalrats und Tourismusverbandspräsidenten Nicolo Paganini hat die Grosse Kammer am Mittwoch überraschend deutlich zugestimmt. Adrian Vögele aus Bern 09.09.2020, 17.47 Uhr

Der Rettungsplan für die Reisebüros ist aufgegleist: Nicolo Paganini (links) am Mittwoch im Nationalratssaal, im Gespräch mit Lorenz Hess (BDP/BE). Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Sogar die SVP war dafür: Der Nationalrat hat am Mittwoch fast einstimmig eine Härtefallunterstützung für Unternehmen beschlossen, die von der Coronakrise stark betroffen sind und bislang keine besondere Hilfe erhalten haben. Es geht insbesondere um Reisebüros, touristische Betriebe, Schausteller und Veranstaltungsfirmen. Der Antrag stammt von Nicolo Paganini, St.Galler CVP-Nationalrat und Präsident des Schweizer Tourismusverbands und wurde mit 192 zu 1 Stimmen bei einer Enthaltung angenommen. Die Mitte-Fraktion hatte den Einzelantrag, den Paganini am Dienstag erst eingereicht hatte, geschlossen unterstützt, andere Anträge zum gleichen Thema wurden zu dessen Gunsten zurückgezogen. Im Lauf des Mittwochs gelang es, auch die anderen Fraktionen zu überzeugen.

Voraussetzung für diese Finanzhilfe ist, dass die Unternehmen vor Ausbruch von Covid-19 wirtschaftlich gesund waren - und dass sie nicht bereits eine andere besondere Unterstützung im Zusammenhang mit der Coronakrise erhalten, wie dies etwa im Sport- und Kulturbereich der Fall ist. Diese Argumente überzeugten auch die SVP, obwohl sie dem Covid-19-Gesetz insgesamt kritisch gegenübersteht. Dieses gebe dem Bundesrat zu viel Macht, sagt etwa David Zuberbühler (SVP/AR). Doch Paganinis Forderung sei notwendig. «Diese Branchen haben bis heute praktisch keinen Umsatz», sagt Zuberbühler, der aus einer Marktfahrerfamilie stammt.

«Giesskannenprinzip wäre falsch»

Die FDP schloss sich dem Antrag an, «obwohl er sehr offen formuliert ist», wie Marcel Dobler (FDP/SG) sagte. Da aber der Bundesrat die Verordnung nochmals den zuständigen Kommissionen des Parlaments vorlegen müsse, sei das Vorgehen vertretbar.

Die Grünliberalen äusserten gewisse Vorbehalte gegenüber Paganinis Antrag. Jörg Mäder (GLP/ZH) sagte, es sei heikel, im Covid-Gesetz einzelne Branchen gezielt zu benennen – verwies auf das aggressive Lobbying, das die Reisebranche in den vergangenen Tagen betrieben habe. «Diejenigen, die am lautesten schreien, sind nicht immer diejenigen mit den grössten Problemen.» Demgegenüber betont Paganini nach der Abstimmung: «Ich fordere eine Unterstützung nur für Härtefälle. So steht es im Antrag. Eine Finanzhilfe nach dem Giesskannenprinzip wäre falsch.» In allen Branchen zeige sich in dieser Krise ein heterogenes Bild: Manche Betriebe seien stärker betroffen, andere weniger. Das gelte etwa für die Hotellerie: «Stadthotels leiden stark, auf dem Land hingegen ist die Situation anders.»

Jetzt ist der Ständerat am Zug

Bundeskanzler Walter Thurnherr gab im Namen des Bundesrats zu bedenken, dass sich an einer solchen Härtefallunterstützung auch die Kantone beteiligen sollten. Seit vergangener Woche befindet sich der Bundesrat in Gesprächen mit den Kantonen, in denen es etwa um die Situation in der Reisebranche geht. Doch Paganini befürchtet, dass sich diese Verhandlungen und die Ausarbeitung einer Regelung auf diesem Weg noch lange hinziehen könnten. «Bis ein Entscheid gefallen ist, könnte es Winter werden.» Die betroffenen Betriebe seien aber auf rasche Hilfe angewiesen.

Unter Dach und Fach ist die neue Regelung noch nicht: Am Donnerstag berät der Ständerat das Covid-19-Gesetz, samt der Härtefallregelung für Tourismus und Eventbranche. Paganini ist gespannt, aber auch zuversichtlich. «Das eindeutige Resultat im Nationalrat kann der Ständerat nicht einfach ignorieren.»