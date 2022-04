Live-Ticker aus dem Thurgauer Grossen Rat

10:03 Uhr

Christian Mader (EDU) moniert, dass bis jetzt noch nicht viel von einer Wiedergeburt der Holzbrücken im Thurgau zu sehen ist. Die EDU ist für ein sorgfältiges Abwägen und will alle relevanten Faktoren berücksichtigen beim Brückbau. Denn: «Eine Holzbrücke ist eine Augenweide».