Grosser Rat Geht es auch ein bisschen kleiner? Der Thurgau leistet sich das fünftgrösste Kantonsparlament der Schweiz Mittelgross, Mittelland, Mittelstand: Der Thurgau repräsentiert in vielerlei Hinsicht Schweizer Mittelmass. Nur beim Parlament gestattet man sich ein bisschen Luxus: Mit 130 Sitzen ist der Kanton vorne dabei. Christian Kamm 16.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick in den Weinfelder Rathaussaal, in dem der Thurgauer Grosse Rat in Nicht-Coronazeiten jeweils im Winterhalbjahr tagt. Bld: Donato Caspari

Das Echo fiel für die Initianten ernüchternd aus. Ganze 31 Parlamentarier konnten sich für die Idee eines eigenen Saals für den Thurgauer Grossen Rat erwärmen und unterschrieben kürzlich eine Motion von vier Ratskollegen. Damit könnte das Anliegen in Anbetracht von insgesamt 130 Seelen im Kantonsparlament schon vor der Beratung bereits gestorben sein.

Doch vielleicht wurde auch nur die falsche Frage gestellt. Denn vor dem Bau eines Grossratssaals, der auch das kuriose halbjährliche Zügeln zwischen den Sitzungsorten Frauenfeld und Weinfelden beenden würde, müsste zuerst einmal geklärt werden: Wie gross soll er sein, der Saal? Wie viele Parlamentarier braucht eigentlich der Kanton? Damit stellt sich eine Frage neu, die das Parlament in den vergangenen Jahren bereits zweimal beschäftigt hatte.

Nur die grossen Vier haben mehr Parlamentarier

Nicht von ungefähr. Schliesslich sprechen die Zahlen für sich: Nur gerade die vier bevölkerungsreichsten Kantone haben grössere Parlamente: Zürich (180), Bern (160), Waadt (150) und Aargau (140). Ex aequo mit dem Thurgau rangiert mit 130 Sitzen das Wallis, das aber rund einen Viertel mehr Einwohner hat. Zum Vergleich: St.Gallen als grösster Ostschweizer Kanton mit fast doppelt so viel Bevölkerung wie der Thurgau begnügt sich mit 120 Parlamentariern. Was seinen Grossen Rat angeht, schwelgt der ansonsten auf Bescheidenheit getrimmte Thurgau im Überfluss.

Als Thurgauer Referenzgrösse bietet sich das praktisch gleich grosse Solothurn mit seinen 100 Parlamentssitzen an. Überhaupt fällt auf, dass in den mittelgrossen Kantonen 100er Parlamente die Regel sind. Neben dem Thurgau gibt es mit Graubünden (120 Sitze) noch einen zweiten Ausreisser nach oben, was wohl dem grossen Kantonsgebiet geschuldet ist. Und einen Ausreisser nach unten: Baselland genügen 90 Parlamentssitze, obwohl es noch etwas bevölkerungsreicher ist als der Thurgau.

Nur ein einziges klares Ja

Daniel Frischknecht, EDU-Fraktionspräsident. Bild: PD

Höchste Zeit also für die überfällige Verkleinerung des Thurgauer Grossen Rats? Bis auf die EDU zeigen sich die Chefs sämtlicher Fraktionen im Parlament für eine Diskussion grundsätzlich offen. Einzig EDU-Fraktionspräsident Daniel Frischknecht sagt, er sehe diesbezüglich keinen Bedarf:

«Auch heute drängt sich keine Debatte auf.»

Bei den anderen angefragten Fraktionsvorsitzenden schliesst Diskussionsbereitschaft aber noch lange nicht Zustimmung mit ein. Eindeutig tut es das nur bei Anders Stokholm (FDP): «Die Sitzzahl könnte meines Erachtens auf 100 reduziert werden.» Die Repräsentanz wäre mit 100 Parlamentariern weiterhin gegeben. «Noch kleiner wäre nicht gut», findet jedoch auch Stokholm.

Es überwiegt die Skepsis

Am entgegengesetzten Pol platziert sich neben Frischknecht SP-Fraktionschefin Sonja Wiesmann Schätzle:

«Weniger Parlamentarier heisst höhere Arbeitslast für den Einzelnen.»

Unter einer Verkleinerung würde deshalb die Vereinbarkeit von Beruf und Politik leiden. Also Nein.

Das Gros der Fraktionschef listet in der Umfrage Pro und Contra auf – ohne sich endgültig zu entscheiden. Peter Dransfeld (GP) würde eine geringfügige Verkleinerung auf 120 bis 100 Sitze nicht ausschliessen. Betont aber ebenso, dass ein grösseres Parlament Leuten ohne Parteikarriere – «wie ich es war» – eher die Chance biete, einen Sitz zu erlangen. Ueli Fisch (GLP) gibt zu bedenken, dass eine Erhöhung der Arbeitslast dazu führen könnte, dass noch mehr Berufspolitiker beziehungsweise Gemeindepräsidenten im Rat sässen «und noch weniger Unternehmer».

Stephan Tobler, SVP-Fraktionspräsident. Bild: PD

Stephan Toblers (SVP) Urteil fällt unter anderem deshalb skeptisch aus, weil bei einer Verkleinerung tendenziell die Landbevölkerung Mandate verlieren würde. «Und auf dem Land ist die SVP eher stark.» Gallus Müller (CVP/EVP) sieht als möglichen Vorteil eines kleineren Parlaments effizientere Ratsdebatten. Aber auch Müller betont: Es gebe gute Gründe gegen eine Reduktion.

Die Chancen sind also gut, dass das Thurgauer Kantonsparlament noch ein ganzes Weilchen auf seinen 130 Sitzen sitzen bleibt.