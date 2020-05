Grosse Mengen Bohrschlamm in die Abwasserreinigungsanlage geflossen: Massive Gewässerverschmutzung in der Region um Uznach

Zwischen Montag, 4. Mai und Mittwoch 13. Mai, ist Bohrschlamm oder ähnliches Material unkontrolliert in die ARA Obersee in Schmerikon geflossen. Der Schaden an der Anlage sowie die dadurch anfallenden Arbeiten und die fachgerechte Entsorgungen sind hoch. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen.