Grenzverkehr Pendeln nur mit Coronatest: Ab Mittwoch gilt in Österreich ein neues Grenzregime – was das für die Ostschweizer Wirtschaft bedeutet Nach Österreich einreisen darf ab Mittwoch nur, wer sich registriert hat und einen negativen Coronatest vorlegen kann. Davon sind auch Grenzgänger betroffen. Die Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell rechnet mit einer «schwierigen Situation». Adrian Lemmenmeier-Batinić 08.02.2021, 05.00 Uhr

Ab Mittwoch darf nur über die Grenze nach Österreich, wer einen negativen Test vorzeigt. Bild: Ralph Ribi

Sie waren stets die Ausnahme: Berufspendler konnten auch während des harten Lockdowns im Frühling weiterhin die Grenzen überqueren. Nun hat Österreich einseitig eine neue Regel eingeführt, die ab Mittwoch gilt: Wer aus einem Risikogebiet wie der Schweiz einreist, muss sich registrieren und ein Arztzeugnis oder einen negativen PCR- oder Schnelltest im Gepäck haben. Das gilt auch für jene, die täglich in ein Nachbarland fahren – sei es aus beruflichen oder familiären Gründen: Pendler müssen bei der Einreise einen negativen Test vorweisen, der nicht älter ist als sieben Tage. Sie müssen sich also ab Mittwoch jede Woche testen lassen.

Davon betroffen sind Tausende Arbeitnehmende, auch in der Ostschweiz. Rund 20000 Pendler zählt das österreichische Bundesland Vorarlberg; über 6500 fahren zur Arbeit in den Kanton St. Gallen. Nicht nur sie erhöhen die Nachfrage nach Coronatests. Ab heute lockert Österreich den Lockdown, auch «körpernahe Dienstleister» wie Coiffeure dürfen wieder öffnen. Besuchen darf sie allerdings nur, wer einen negativen Test vorweist, der nicht älter ist als 48 Stunden. Vorarlberg verdoppelt deshalb die Testkapazität. Ab Montag sollen wöchentlich 50'000 Tests durchgeführt werden können – gratis, acht Testzentren sind in Betrieb, entlegene Täler versorgt ein mobiles Testteam.

IHK fordert schnelle internationale Absprache

Wie reagiert die Ostschweizer Wirtschaft auf die neue Regel? Grundsätzlich habe man Verständnis für Ernsthaftigkeit, mit der die österreichische Regierung die Pandemie bekämpfe, sagt Markus Bänziger, Direktor der Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell (IHK). Zumal die Ansteckungszahlen in angrenzenden Regionen deutlich höher seien als in Österreich, so in Tschechien, aber auch in der Schweiz. «Höchst bedauerlich» findet Bänziger, dass der Entscheid ohne internationale Absprache gefällt worden sei. Bänziger sagt:

Markus Bänziger, Direktor IHK St.Gallen-Appenzell. Bild: Urs Bucher

«Die Grenzregionen beidseits des Rheins sind wirtschaftlich und gesellschaftlich stark verflochten. Die neue Regel kommt einer Grenzschliessung nahe.»

Für Ostschweizer Unternehmen, die auf Pendler aus Österreich angewiesen seien, bedeute das neue Testregime möglicherweise ein erheblicher Mehraufwand. Derzeit herrsche grosse Unsicherheit. So sei zum Beispiel unklar, ob an der Grenze auch Schweizer Coronatests akzeptiert würden, da in der österreichischen Verordnung explizit von österreichischen Tests die Rede sei. Auch unklar sei, wie an der Grenze kontrolliert werde. «Solche Fragen müssen dringend international geklärt werden», sagt Bänziger. Er ist trotz der ausgebauten Testkapazität skeptisch, ob in den nächsten Tagen alle Pendler in Österreich rechtzeitig einen Termin für einen Test erhalten.

«Wir rechnen nicht gerade mit einem Chaos an der Grenze, aber mit einer schwierigen Situation.»

Grundsätzlich befürworte die IHK aber eine Testoffensive, wie sie Österreich durchführt. «Gerade die Ostschweiz hat hier grossen Nachholbedarf.»

Unterschiedlicher Umgang bei Arbeitgebern

Hunderte Grenzgänger aus Österreich arbeiten allein beim Rheintaler Industrieriesen SFS, der mechanische Befestigungssysteme und Präzisionskomponenten herstellt. Was bedeutet das neue Grenzregime für das Unternehmen? «Für uns ist wichtig, dass Personen und Güter auch mit der neuen Regelung ohne Verzögerung die Grenze passieren können», schreibt die Kommunikationsbeauftragte Yvonne Geiling auf Anfrage. Man hoffe, dass dies der Fall sein werde. Würde das Unternehmen allfällige Kosten für Coronatests ihrer Mitarbeiter übernehmen? Dazu sehe man derzeit keinen Anlass, zumal das Land Vorarlberg die Testkapazität ausbaue und die Kosten für diese Tests trage.

Anders klingt es in der Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland, wo rund 120 Pendler aus Österreich arbeiten. «Unsere Mitarbeitenden, die aus Österreich anreisen, können sich in den dortigen Testzentren testen lassen oder bei uns in den Spitälern», sagt Sprecherin Andrea Bachmann. Die Kosten für die Tests im Spital werde der Arbeitgeber übernehmen.

Sich testen lassen und sich mit einem Formular registrieren müssen natürlich auch Grenzgänger, die von der Schweiz nach Österreich pendeln. Wer beim Übertritt der Grenze keinen Test vorweisen kann, muss diesen innerhalb von 24 Stunden nachliefern – und selber bezahlen. Wer aus anderen Gründen aus einem Risikogebiet nach Österreich reist, muss zusätzlich zum negativen Test zehn Tage in Quarantäne. Gemäss Informationen der österreichischen Botschaft in Bern kann diese Quarantäne verkürzen, wer nach fünf Tagen einen weiteren negativen Test vorlegt. Kontrollen seien überall möglich.