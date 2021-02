Grenzverkehr Coronatests für Vorarlberger Pendler: Das Chaos an der Grenze bleibt aus – doch das Unverständnis für die Regel hält an Seit Mittwoch müssen Grenzgänger bei der Einreise nach Österreich einen negativen Coronatest vorweisen können. Ein in der Schweiz durchgeführter Test genügt allerdings nicht. In Österreich wird im grossen Stil kostenlos getestet – dennoch ist auch dort für Pendler der Test nicht immer gratis. Adrian Lemmenmeier-Batinić 11.02.2021, 17.35 Uhr

Ab Mittwoch soll man sich auf Verzögerungen an der Grenze einstellen. Das rät der Vorarlberger Grenzgängerverband seinen Mitgliedern auf seiner Homepage. Denn seit gestern muss in Österreich, wer regelmässig aus beruflichen oder familiären Gründen ins benachbarte Ausland fährt, einen negativen Coronatest vorzeigen können. Dieser darf nicht älter sein als sieben Tage. Kontrolliert wird an der Grenze, aber auch in normalen Verkehrskontrollen.

Zu einem Chaos an den Grenzen zwischen Vorarlberg und dem Kanton St.Gallen ist es deswegen nicht gekommen. Der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner hat denn auch klargemacht, dass man anfänglich nicht scharf kontrollieren werde. «Ich habe die Behörden angewiesen, kulant vorzugehen», sagte er gegenüber dem Onlineportal «vol.at». Denn nun beginne eine Übergangsphase und die Grenzgänger müssten sich erst an die neue Regel gewöhnen. «Es soll für die Pendler keine Schikane sein.»

Rheintaler Arbeitgeber: Schweizer Pendler sind im Nachteil

Auch Markus Bänziger, Direktor der Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell IHK, sagt, die neue Regelung scheine bis anhin verhältnismässig gut zu funktionieren. Beschwerden von Rheintaler Unternehmern über Verzögerungen an der Grenze oder fehlende Tests habe er keine vernommen. «Dennoch ist es aus Sicht der Ostschweizer Wirtschaft inakzeptabel, dass Österreich eine solche Regel ohne internationale Absprache erlassen hat.» Denn in der stark verwobenen Grenzregion beidseits des Rheins gelten nun unterschiedliche Regeln.

So werden etwa an der Grenze nur österreichische PCR- oder Schnelltests akzeptiert. Lässt sich ein Arbeitnehmer in der Schweiz testen, braucht er zusätzlich ein ärztliches Zeugnis. Für Thomas Bolt, Sekretär des Arbeitgeberverbandes Rheintal, eine stossende Ungleichbehandlung: «Wenn zum Beispiel ein grosses Unternehmen auf der Schweizer Seite alle Mitarbeiter testen lässt, können gerade die Grenzgänger diese Tests für die Einreise nicht verwenden.» Das sei nicht nachvollziehbar.

Tests für Pendler nicht in jedem Fall gratis

Um dem Ansturm auf Coronatests gerecht zu werden, hat Vorarlberg die Testkapazität erhöht. In acht Zentren in Dornbirn, Bludenz, Bregenz Feldkirch, Bezau, Schruns, Altach und im Kleinwalsertal kann sich die Bevölkerung kostenlos testen lassen. Kleine Dörfer bedient ein Testbus. Daneben führen auch diverse Apotheken Schnelltests durch. Auch diese sind kostenlos, allerdings nicht für alle: Gerade viele Grenzgänger, die wöchentlich einen Test brauchen, müssen die 25 bis 35 Euro dafür selbst in die Hand nehmen. Der Grund ist folgender: Gemäss dem Vorarlberger Grenzgängerverband sind rund 80 Prozent der Grenzgänger im Gegensatz zu den Arbeitnehmern in Österreich nicht über die gesetzliche Österreichischer Krankenkasse versichert. Sie haben deshalb keine sogenannte E-Card, über welche die Apotheken abrechnen.

Vonseiten der Mittepartei Neos kam deshalb Kritik an der Bundesregierung in Wien, man habe die Pendler beim neuen Testregime vergessen. Doch auch das Land Vorarlberg konnte nach Rücksprache mit dem Bundesministerium keine kostenlosen Tests in Apotheken für Grenzgänger erwirken, wie die «Vorarlberger Nachrichten» schreiben. Pendler sind deshalb angehalten, sich in den Zentren testen zu lassen. Diese sind seit dieser Woche deutlich länger geöffnet als bisher. Pro Woche sollen in Vorarlberg 50'000 Tests durchgeführt werden können.