Grenze Rheinbrücke zwischen Au und Lustenau soll neu gebaut werden Die Grenzbrücke zwischen Au und Lustenau muss in einigen Jahren ersetzt werden. Der Kanton St.Gallen und das Land Vorarlberg erarbeiten verschiedene Varianten. Ein Ziel ist, den Stau in der Region zu verringern. (red) 11.02.2021, 17.03 Uhr

Auf der Brücke zwischen Au und Lustenau gibt es oft Stau. 2032 soll sie neu gebaut werden. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Täglich fahren im Durchschnitt 14.500 Fahrzeuge über die Rheinbrücke zwischen Au und Lustenau. Wie das Land Vorarlberg mitteilt, soll sie nun neu gebaut werden. «Mit einem Variantenstudium suchen St.Gallen und Vorarlberg in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Lustenau und Au die zweckmäßigste Lösung für den Neubau», lässt sich Landesrat Tittler in einer Medienmitteilung zitieren. Die Varianten würden nach den Kriterien Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt bewertet, daraus der Nutzen beurteilt und damit wird die beste Lösung abgeleitet. Anfang 2024 soll ein Wettbewerb für den Neubau ausgeschrieben werden. Nach heutigem Kenntnisstand ist mit einem Baubeginn im Jahr 2032 zu rechnen.

Weniger Stau für die Region

Mit dem Neubau der Brücke soll der Grenzverkehr künftig besser fließen. Heute kommt es an dieser Stelle regelmässig zu Staus. Grund dafür ist nicht nur das hohe Verkehrsaufkommen. Auf Schweizer Seite liegen der Zoll und Autobahnanschluss nah beisammen. Deshalb werde mit dem Variantenstudium auch untersucht, ob ein neuer Standort der Brücke zu einer Verkehrsentlastung der Anwohnerschaft und Betriebe führen könnte, hesst es in der Mitteilung weiter. Als möglichen anderen Standort ist in der Mitteilung das Gebiet zwischen Unterfahr (Höhe Rheinstraße) und Engelkreisel (Höhe Dornbirnerstraße) genannt.

Der Kanton St.Gallen und das Land Vorarlberg arbeiten im Projekt mit der Gemeinde Lustenau, der Marktgemeinde Au sowie mit den Zollverwaltungen und der Grenzpolizei zusammen. Die Kosten für das Variantenstudium betragen rund 400.000 Euro und werden je zur Hälfte vom Kanton St.Gallen und vom Land Vorarlberg getragen. Wie viel der Neubau der Brücke genau kosten wird, kann erst nach dem Wettbewerb ermittelt werden. In St.Gallen entscheidet der Kantonsrat über das Vorhaben, in Vorarlberg die Landesregierung.