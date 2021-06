Stadtparlament bewilligt Tablets für Fünftklässler in Gossau

Gossauer Stadtparlament In Gossau bekommen schon die Fünftklässlerinnen und Fünftklässler eigene Tablets Alle Gossauer Schülerinnen und Schüler erhalten künftig schon ab der fünften Klasse ein persönliches Tablet. Das Stadtparlament hat dafür einen Kredit von rund 930'000 Franken mit 26 Ja-Stimmen und bei einer Enthaltung angenommen. Melissa Müller 29.06.2021, 20.26 Uhr

Digitale Geräte werden an Gossauer Schulen schon ab der fünften Klasse Alltag. Bild: Andrea Stalder

Das Thema polarisiert. Auch innerhalb der Lehrerschaft. Pädagogen sorgen sich darum, dass die Kinder von klein auf zu viel Zeit vor dem Bildschirm verbringen. Sollen nun in Gossau trotzdem schon ab der fünften Primarklasse Tablets eingesetzt werden? Ein vorberatende Kommission hat sich eingehend und kritisch damit befasst. «Es ist nicht unsere Rolle als Politiker, zu entscheiden, wie und ab welchem Alter die Geräte benutzt werden», sagt Kommissionspräsident Stefan Harder. Dies hätten Lehrerinnen, Medienpädagogen, Schulräte und IT-Spezialisten zu beurteilen. Schulpräsident Stefan Rindlisbacher sagt: «Wir müssen diesen Schritt gehen, um die Kinder zu befähigen, mit den digitalen Tatsachen umzugehen.»

Alle Parteien sprechen sich dafür aus, die Gossauer Schulkinder für 931'950 Franken mit persönlichen Tablets auszustatten. Laptops oder Tablets? Das war dann die Frage. Tablets erwiesen sich als kostengünstiger. Der Kredit wurde mit 26 Ja-Stimmen bewilligt.

Nur eine SP-Frau enthält sich ihrer Stimme: Itta Loher. Sie findet, dass die Kinder erst in der Oberstufe eigene Computer erhalten sollten:

«Die Auswirkungen auf das kindliche Gehirn sind nicht vollständig erforscht.»

Die Primarschüler sollen lieber basteln, Velo fahren, Freunde treffen. Und die Eltern die Bildschirmzeit der Kinder kontrollieren. Das Parlament bestimme hier nicht nur über einen Kredit. Sondern auch darüber, wie der Unterricht in Gossau in Zukunft aussehen wird. «Wenn schon Tablets, dann aber bitte unter Einhaltung gesundheitlicher und pädagogischer Aspekte», sagt Loher.

Fussgängerstreifen beim Freihof ist Kantonssache

Ein weiteres Thema an der Sitzung ist eine Interpellation, in der sich Parlamentarier erkundigen, ob der Stadtrat gewillt ist, beim Freihof wieder einen Fussgängerstreifen erstellen zu lassen. Dem Stadtrat sei die Fussgängersicherheit an diesem Ort ein grosses Anliegen, heisst es in der Mitteilung. Deshalb beantrage die Stadt dem kantonalen Tiefbauamt, eine sichere Querung zu realisieren.

Markus Bernhardsgrütter (CVP) bedankte sich beim Stadtrat für seinen Einsatz für mehr Fussgängersicherheit beim Freihof an der Flawilerstrasse. Der Stadtrat hatte in seiner Antwort darauf hingewiesen, dass er beim Kanton eine sichere Querung der Strasse beantragt habe. Dieser Antrag hat gemäss Bernhardsgrütter zumindest bereits bewirkt, dass der Kanton die Fussgängerfrequenzen beim Freihof neu erhebt. Denn nach einer Frequenzzählung im Jahr 2012 hatte der Kanton den Streifen entfernt, weil dieser zu wenig genutzt wurde. Der Stadtrat hatte in seiner Antwort auch darauf hingewiesen, dass die Stadt an Kantonsstrassen nicht selber bauliche Vorkehrungen treffen kann.

Die Situation vor dem Freihof ist für Fussgänger unbefriedigend. Bild: Ralph Ribi

Sana-Beitrag wird vorberaten

Die Sana Fürstenland AG verzeichnet durch die Coronapandemie massgebliche Einnahmenausfälle und Mehraufwand. Deshalb beantragt sie von den Aktionärsgemeinden einen einmaligen Beitrag von einer Million Franken, welcher nicht rückzahlbar ist. Der Anteil der Stadt Gossau beläuft sich auf 800'000 Franken. Das Parlament hat für den Kreditantrag eine vorberatende Kommission unter dem Vorsitz von Gallus Hälg (SVP) eingesetzt.

Die Sana ist in finanziellen Schwierigkeiten: Das Betagtenheim Schwalbe in Gossau. Bild: Michel Canonica

Eröffnet hat das Stadtparlament seine Sitzung mit einer Würdigung von Kantonsratspräsidentin Claudia Martin. Die Gossauer Stadträtin ist vor vier Wochen zur höchsten St.Gallerin gewählt worden. Parlamentspräsident Matthias Ebneter bedankte sich bei ihr dafür, dass sie in den nächsten Monaten die Stadt Gossau im ganzen Kanton ins beste Licht rücken werde. SVP-Fraktionspräsident Markus Rosenberger beleuchtete Stationen der politischen Laufbahn der Gossauer Senkrechtstarterin und würdigte die Arbeit seiner Parteikollegin.