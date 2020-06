Gossauer Geschäfte sammeln mit Crowdfunding 150'000 Franken: «Ich habe nicht damit gerecht, dass unsere Kundinnen und Kunden so treu sind» 15 Gossauer Fachgeschäfte und Wirte nutzen die Crowdfunding-Plattform lokalhelden.ch, um die Krise zu überstehen. Manche mit gutem, andere mit bescheidenem Erfolg. Es gehe jedoch auch darum, das Image der Stadt Gossau zu stärken, betont Geschäftsmann Patrick Ammann. Er hat die Kampagne lanciert. Melissa Müller 11.06.2020, 16.22 Uhr

Patrick Ammann-Schäftler, Inhaber der Pius Schäfler AG in Gossau mit 150 Angestellten. PD

Herr Ammann, als Inhaber der Pius Schäfler AG waren Sie zu Beginn der Coronakrise unsicher, ob die Leute am 11. Mai wieder in Ihre sieben Papeteriegeschäfte kommen. Was ist inzwischen passiert?

Patrick Ammann: Wir wurden vom Ansturm überrascht und mussten schauen, dass wir die Abstandsregeln einhalten konnten. Wir haben an allen sieben Standorten sehr gute Umsätze gemacht. Ich habe nicht damit gerecht, dass unsere Kundinnen und Kunden so treu sind. Wie es sich einpendelt, wissen wir nicht. Ich bin auch im Büroeinrichtungsgeschäft tätig, wo die Zukunft nach wie vor sehr ungewiss ist.

Am 4. Mai haben Sie zusammen mit der Raiffeisenbank Gossau-Andwil-Niederwil die Aktion «Gossau hilft Gossau» ins Leben gerufen. Wie ist Ihre Bilanz?

Zusammenfassend lässt sich sagen: Sie ist ein Erfolg. 15 Gossauer Gewerbler und Gastronomen haben mitgemacht. Wir haben knapp 100 000 Franken gesammelt, um das lokale Gewerbe zu unterstützen. Mit Klebern an den Schaufenstern, Plakaten und Zeitungsinseraten haben wir auf die Aktion aufmerksam gemacht.

Mit welcher Wirkung?

Die Kampagne wurde wahrgenommen. Ich wurde ein paar mal drauf angesprochen. Die Leute haben gespürt, dass für die Gewerbler in Gossau durch die Coronakrise viel auf dem Spiel steht.

Manche St.Galler Restaurants haben durch die Plattform lokalhelden.ch über 20 000 Franken gesammelt. In Gossau kann das Restaurant Werk 1 gerade mal 2'450 Franken verbuchen, Schloss Oberberg kommt trotz kreativen Ideen «nur» auf 12'301 Franken.

Die Städte St.Gallen und Gossau sind von der Grösse her unterschiedlich. Aber es liegt an jedem einzelnen Geschäft, sich zu bewerben. Es geht uns auch nicht nur darum, Gutscheine zu verkaufen, sondern auch um Imagewerbung für Gossau.

Was bezwecken Sie damit genau?

Generell wollten wir die Nachhaltigkeit und Solidarität fördern. Viele, die früher zum Einkaufen ins nahe Ausland fuhren, sagen sich heute: Hey, ich kann ja auch vor der Haustüre posten. Es geht auch um den Erhalt unserer Ausbildungsplätze.

Ist die Aktion «Gossau hilft Gossau» nun zu Ende?

Nein, wir schicken noch einen Flyer in die Haushalte, mit der Bitte, das lokale Gewerbe auch weiterhin zu berücksichtigen. Jetzt erst recht, wo die Grenzen wieder aufmachen.