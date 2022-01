Gossauer SVP reicht Interpellation wegen Glasfasernetz ein

Gossau Verspätungen beim Ausbau des Glasfasernetzes? SVP-Fraktion wendet sich in Interpellation an den Gossauer Stadtrat 2013 genehmigte die Bevölkerung den Bau eines Glasfasernetzes. Die Stadt Gossau versprach damals, bis 2022 rund 96 Prozent der Liegenschaften zu erschliessen. Nun verlangt die SVP-Fraktion Antworten der Regierung. Mehrere Weiler und Aussengebiete seien immer noch nicht erschlossen. Alain Rutishauser 14.01.2022, 17.00 Uhr

Die Stadt Gossau versprach, bis 2022 rund 96 Prozent der Gossauer Wohnungen und Liegenschaften mit Glasfasernetz zu versorgen. Symbolbild: Carlo Reguzzi

Am 22. September 2013 stimmte die Bevölkerung der Stadt Gossau einem Glasfasernetz zu und genehmigte den entsprechenden Kredit von 15,8 Millionen Franken. Innerhalb von acht Jahren, also bis 2022, versprachen die Stadt Gossau und die Swisscom, rund 96 Prozent der Gossauer Wohnungen und Gewerbeliegenschaften mit einem leistungsfähigen Glasfasernetz zu erschliessen.

Vergangenen März sagte Patrik Schönenberger, Geschäftsführer der Gossauer Stadtwerke, auf Anfrage des «Tagblatts»: «Vor sechs Jahren haben wir mit dem Glasfasernetzbau begonnen, im Februar 2022 sind wir fertig. Wir schaffen es pünktlich.» Schönenberger führte dies damals auf die gute Bauplanung und Zusammenarbeit mit dem Baupartner Swisscom zurück.

SVP-Fraktion hat Fragen an die Regierung

Nun hat die SVP-Fraktion aber eine Interpellation eingereicht, in der sie den Entwicklungsprozess des Gossauer Glasfasernetzes in Frage stellt. Darin schreibt sie, dass in einigen Weilern und Aussengebieten zwar Leerrohre errichtet wurden, diese bisher aber leer blieben und angrenzende Grundeigentümer noch nicht vom Glasfasernetz profitieren können. «Stattdessen wurden die Grundeigentümer seitens Stadtwerke angehalten, die Erschliessung selbst zu berappen», heisst es in der Interpellation.

Die Fraktion hat den Stadtrat um die Beantwortung von mehreren Fragen gebeten. So will sie beispielsweise wissen, wie der Stadtrat gedenke, der Abstimmungsvorlage gerecht zu werden und die Aussengebiete an das Glasfasernetz anzuschliessen. Und: «Ist der Stadtrat bereit, zusammen mit den Stadtwerken und der Swisscom einen ergänzenden Kooperationsvertrag für die Erschliessung der letzten Gebiete auszuhandeln?»

Die Interpellation vom 11. Januar haben nebst den neun Mitgliedern der SVP-Fraktion auch 19 Mitglieder der anderen Fraktionen mitunterzeichnet.