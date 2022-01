Gossauer Sana Fürstenland AG nach Finanzspritze wieder wohlauf

Ende Dezember 2020 trat der ehemalige Gossauer Schulpräsident Urs Blaser sein neues Amt als Verwaltungsratspräsident der Sana Fürstenland AG an. Nur rund zwei Monate später musste der frischgebackene Verwaltungsratspräsident gesundheitsbedingt eine Auszeit nehmen. Ursprünglich war eine baldige Rückkehr geplant, doch ach sechs Monaten Krankheitsstatus gab Blaser im August schliesslich seinen sofortigen Rücktritt bekannt. Die Sana Fürstenland AG kündigte bis Ende 2021 eine Nachfolge an. Bislang bleib es diesbezüglich aber still. «Der Rekrutierungsprozess wurde Mitte Dezember abgeschlossen. Das Problem: Die Person muss noch von den Aktionären offiziell gewählt werden», erklärt Helen Alder. Bislang konnte allerdings noch kein Termin organisiert werden. Ausserdem sei es zurzeit unklar, ob die Wahl physisch durchgeführt werden könne. Alder sagt: «Der definitive Entscheid wird also wohl noch einen Moment dauern.» (alr)