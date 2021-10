Aaron Steinmann: Der neue Chef des Gossauer Sozialamts

Gossau Er steht auf Rammstein, Krimis und Finanzen: So tickt der neue Chef des Gossauer Sozialamts Mit Mitte 40 wollte der Winterthurer Aaron Steinmann wissen, was beruflich noch drin liegt. Er bewarb sich als Chef des Gossauer Sozialamts und setzte sich gegen zahlreiche Konkurrenten durch. Mit Argusaugen überwacht er das Budget und sagt: «Geld ist mir wichtig bei der Arbeit.» Melissa Müller Jetzt kommentieren 30.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Aaron Steinmann, der neue Leiter des Amts für Soziales, im Gossauer Rathaus. Bild: Tobias Garcia

Der neue Chef des Gossauer Sozialamts hat zwar jahrelang als Jugendarbeiter gearbeitet. Doch vom Klischee eines Gschpürschmi-Sozis mit kratzigem Pullover und Jesussandalen ist Aaron Steinmann weit entfernt. Er klingt eher wie ein Manager. «Ich will die Abläufe in der Verwaltung schlank halten», sagt der sportive 46-Jährige, der mit Gilet, Hemd, Brille und in schwarzen Turnschuhen durchs Rathaus federt. In seinem schmucklosen Büro stapeln sich Gesetzbücher über Scheidungs-, Ehe- und Erbrecht.

Seit vier Monaten im Amt, führt der Winterthurer ein 40-köpfiges Team und verantwortet das Jahresbudget des Departementes von rund zwölf Millionen Franken mit. Wobei es sich überwiegend um gebundene Ausgaben handelt, wie Pflegefinanzierung, Sozialhilfe und Unterstützung von Asylbewerbenden. «Geld ist mir wichtig bei der Arbeit», sagt der NZZ-Leser, der sich politisch als liberal in der Mitte des Links-Rechts-Spektrums verortet.

Eine Praktikantin öffnete ihm die Augen

Das Finanzwesen ist für ihn keine trockene Materie. Er mag es, Budgets im Dienst einer Sache zu erstellen, zu kontrollieren. Das war ihm lange nicht bewusst. Es war eine Praktikantin, die ihn vor Jahren darauf hinwies:

«Du solltest etwas mit Geld machen.»

Erst war er verblüfft. Dann merkte er, dass sie den Nagel auf den Kopf getroffen hatte - und nahm ein Masterstudium in Non-Profit-Management in Angriff.

Südamerikafan Aaron Steinmann spricht fliessend Spanisch und ist mit einer Peruanerin verheiratet. Bild: Tobias Garcia

Der direkte Kontakt mit den Klientinnen und Klienten fehlt ihm in seiner leitenden Position nicht. Nach einigen Jahren in der Sozialarbeit habe er leise Anzeichen einer Ermüdung von dieser Arbeit an der Front verspürt. Es waren feine Indizien, aber er nahm sie ernst und schlug eine neue Richtung ein. Die vielfältigen Kontakte in seiner neuen Funktion empfinde er als bereichernd.

Das deckt sich auch mit der Wahrnehmung von Stadträtin Helen Alder Frey. Sie schätze Steinmanns offene Art, «wie er aktiv auf Menschen zugeht». Er arbeite sich mit grossem persönlichem Engagement ein.

Stadträtin Helen Alder Frey Bild: PD

«Auf die Stelle hatten wir mehrere sehr gute Bewerbungen, Personen, die alle Voraussetzungen erfüllt hätten», sagt Alder Frey. «Auf der persönlichen Ebene hat uns dann aber Aaron Steinmann am meisten überzeugt.»

In der Jugend flickte er Lokomotiven

Steinmann, der ursprünglich eine Lehre als Maschinenmechaniker in einer Lokomotivfabrik absolvierte, hat die offene Jugendarbeit der Stadt Winterthur mitgeprägt. Obschon nicht religiös, war er bei reformierten Kirchgemeinden in der Jugendarbeit tätig. Auch aus der Schulsozialarbeit bringt er Erfahrung mit. Er war bei einer Zürcher Fachstelle für Lehrlingsunterstützung tätig und leitete eine Institution der Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime.

Was lockte den Winterthurer nach Gossau? «Mit Mitte 40 wollte ich wissen, was beruflich noch drin liegt.» Zwischen Weihnachten und Neujahr - er musste daheim herumhocken und auf das Ergebnis eines (negativen) Coronatests warten - wurde er auf das Stelleninserat der Stadt Gossau aufmerksam. Der 46-Jährige dachte sich: «Wow, das passt zu mir!» Denn er sei ein guter Generalist, aber ein schlechter Spezialist. Die Kaderstelle decke die ganze Palette ab: Integration und Sprachförderung, Asylwesen, Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, Alter und Gesundheit, Kitas. Die meisten dieser Bereiche sind ihm vertraut. Einzig in die rechtlichen Aspekte des Asylwesens und im Sozialrecht müsse er sich noch einarbeiten. Ein Umzug nach Gossau sei kein Thema, da er und seine Familie sich in Winterthur verwurzelt fühlen.

Noch ist er dran, die Leute in Institutionen wie Spitex und Pro Senectute kennen zu lernen. Begeistert zeigt er sich vom Friedeggtreff, wo gerade ein neuer Treff für Frauen mit Migrationshintergrund entsteht.

Jugendliche auf Youtube abholen

Steinmann will das Leitbild der Gossauer Jugendarbeit überarbeiten. Diese soll den Kontakt zu den Jugendlichen aktiver in den sozialen Medien knüpfen. Zum Beispiel in Form der beliebten Erklärvideos auf Youtube. «Ein entscheidender Teil der Sozialisierung passiert heute durch Social Media, nicht nur in Familie, Schule und Freizeit», sagt der Fachmann.

«Es ist ein Teil der Identitätsentwicklung.»

Viele Teenager würden täglich stundenlang im Netz surfen. Beim Joggen entlang der Töss sieht er oft junge Frauen und Männer, die sich am Ufer in Pose werfen und ihre Insta-Bildli schiessen. «Es fällt mir überall auf.»

Er selbst ist weder auf Facebook, Twitter oder Instagram. «Ich gebe meine Daten nicht her.» Seine Zeit sei ihm dafür zu schade. Er verbringt sie lieber mit seiner Frau, die aus Peru kommt, den beiden Töchtern, beim Biken und Tschutten mit seinen Latino-Kollegen. Oder er schaut auf Netflix die im Nahost spielende Miniserie «The Spy» und liest skandinavische Thriller. Zu seinen Lieblingsbüchern zählt «Kindeswohl» von Ian McEwan. Es handelt von einem 17-jährigen Jungen, der an Leukämie leidet und dringend eine Bluttransfusion benötigt. Aber seine Familie - Zeugen Jehovas - lehnt das aus religiösen Gründen ab. Genauso wie er selbst. Doch ohne Transfusion wird er qualvoll sterben. Eine Richterin muss über Leben und Tod entscheiden. «Das ist super recherchiert und erinnert an die Tätigkeit der Kesb in der Schweiz. Pflichtlektüre für jeden Sozialarbeiter.»

Der Amtsleiter hat einen breiten Musikgeschmack: Von Rammstein und Jazz über Fanta 4 bis hin zu Bach, «am liebsten live». Ende Jahr will er eine alte Leidenschaft auffrischen und sich mit dem Kauf eines Occassions-Schlagzeugs belohnen. Davor aber will er in Gossau noch einiges vorantreiben, wie das geplante Familienzentrum. Sein Fazit nach vier Monaten: «Das ist meine Traumstelle.»