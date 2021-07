Gossauer Gewerbeverein belohnt beste Lehrlinge mit einem Auto

Gossau Dem Sieger winkt ein Auto: Gossauer Gewerbeverein zeichnet beste Lehrabgänger aus Der Gewerbeverein Gossau verleiht zum dritten Mal den Bildungspreis an die Lehrabgängerin oder den Lehrabgänger mit der besten Note. Rita Bolt 28.07.2021, 12.05 Uhr

BIld: Rita Bolt

Die Gossauerin Laura De Martini hat ein spezielles Jahr hinter sich: Sie durfte einen VW Polo gratis fahren; Versicherung und Strassenverkehrssteuer inklusive. Sie musste lediglich das Benzin selber bezahlen. Das Auto war der Bildungspreis für die beste Lehrabschlussprüfung. Verliehen hat ihn der Gewerbeverein Gossau.

Für den Bildungspreis wird nur nominiert, wer sich bewirbt. Ihre Freunde und ihre Familie haben die junge Berufsfrau dazu ermuntert, sich anzumelden. «Ich hatte damals noch keinen Lernfahrausweis», erzählt sie. Das sei eine Bedingung für die Anmeldung. Sie entschied sich, ihr Glück zu versuchen. Alles lief dann wie am Schnürchen: Sie hat Theorie gebüffelt, die Theorieprüfung bestanden, den Lernfahrausweis beantragt, sich beworben - und das Auto gewonnen. Die Polygrafin erinnert sich gerne an die Preisverleihung im vergangenen August:

«Ich hörte meinen Namen und konnte es zuerst gar nicht glauben.»

Ja, sie habe gewusst, dass sie mit der Note 5,8 Chancen habe. Aber dass es für den Sieg reichen würde, habe sie sich nicht vorstellen können. Ihr Fazit nach einem Jahr mit Auto: «Ohne Auto geht es nicht mehr.» Sie habe den VW Polo bereits zurückgeben müssen. «Ich habe mir einen Seat gekauft.»

Preis wird zum dritten Mal vergeben

Der Bildungspreis für die besten Lehrabgänger wurde 2019 vom Gewerbeverein Gossau ins Leben gerufen. «Wir wollten unseren Lehrlingen und ihren Lehrbetrieben mehr Beachtung schenken und Wertschätzung entgegenbringen», sagt Remo Schönenberger, Präsident des Gewerbevereins Gossau. Der Vorstand habe zudem einen Preis vergeben wollen, der die Lehrlinge ansporne. Er soll eine Belohnung zum Abschluss der beruflichen Grundausbildung sein.

Für den Bildungspreis können sich alle Abgänger mit einer Durchschnittsnote von 5,0 oder höher bewerben. Neben dem Hauptgewinn erhalten die zehn Besten ein 20er-Goldvreneli - der Wert beträgt etwa 300 Franken - sowie eine Urkunde.

Bedingung sei, dass die jungen Frauen oder die jungen Männer die Lehre in einem Betrieb gemacht haben, welcher Mitglied im Gewerbeverein Gossau ist, sagt der Präsident. Alle Bewerberinnen und Bewerber müssen im Besitz eines gültigen Lernfahrausweises; noch besser eines gültigen Führerausweises Kat. B sein. Anmeldeschluss ist der 31. Juli. Die Preisverleihung findet am Mittwoch, 25. August, im BBC beim Gossauer Bahnhof statt. Es wurden 320 Gewerbebetriebe angeschrieben. Wer dieses Jahr die Laudatio halten wird, ist noch nicht bestimmt.

Gewerbevereine haben fusioniert

Der Gewerbevereine Gossau und der Gewerbeverein Andwil-Arnegg haben im September des vergangenen Jahres fusioniert; die bisherigen Mitglieder des Gewerbevereins Andwil-Arnegg wurden in den Gewerbeverein Gossau überführt. Die Fusion habe für beide Vereine Vorteile, sagt der Präsident. «Die Andwil-Arnegger können von einem grösseren Netzwerk profitieren, von einem Programm mit vielen Anlässen, und es gibt nur noch einen Vorstand.» Als Vertreter des Andwil-Arnegger Gewerbes ist neu Gallus Hälg im Vorstand; er ist auch Bindeglied zur Stadt und zum Parlament. So werde sichergestellt, dass die Interessen der Andwil-Arnegger berücksichtigt würden. Erste gemeinsame Anlässe haben bereits stattgefunden. Am Vollmondanlass auf der Schwägalp haben über 80 Mitglieder teilgenommen.