Google-Trends Es geht schon wieder los: St.Galler suchen im Internet vermehrt nach Bananenbrot Die Coronapandemie verändert Gewohnheiten und legt andere offen. Ein Blick in die Google-Trends verrät, dass Thurgauer zu Hause trainieren, Appenzeller den Kommunikationsaufstand proben und St.Galler sich schon wieder am Bananenbrot versuchen. Ruben Schönenberger 27.01.2021, 11.59 Uhr

Es kommt zurück: Bananenbrot wird in St.Gallen schon wieder halb so oft gegoogelt wie noch im März. Bild: PD

Die Schweiz sitzt wieder im Homeoffice. Wer kann, muss von zu Hause aus arbeiten. Und wer zu Hause sitzt, kann seinen Bürogspänli nicht einfach zurufen, wenn er etwas wissen oder auch einfach nur tratschen möchte. Mit der Rückkehr ins Homeoffice steigt der Bedarf an virtueller Kommunikation.

Und weil das auch nach bald einem Jahr Pandemie noch nicht so ganz in Fleisch und Blut übergegangen ist, googeln Herr und Frau Schweizer nach der gängigsten Kommunikationssoftware. Teams, Zoom und Skype werden seit Mitte Oktober, als sich die Coronalage zu verschlechtern begann, wieder stärker gesucht.

Nur an Silvester schien das Interesse an virtueller Kommunikation gering. Dann also, wenn sonst regelmässig die Netze überlastet sind, weil der Sohn von der grossen Ballermann-Silvester-Sause in der Mehrzweckhalle nach Hause telefonieren muss, um zu sagen, dass alles okay ist, obwohl seine Aussprache längst das Gegenteil beweist.

Kommunikative Gräben durch die Schweiz

Die Google-Trend-Analyse zeigt auch, welcher Software die Schweizerinnen und Schweizer am meisten Beachtung schenken. Kommunikativ ist die Schweiz kein «einig Volk von Brüdern». Der Rösti- und der Polentagraben scheinen sich beim meistgesuchten Pandemie-Kommunikationsmittel deutlich zu zeigen. Wenn auch der Röstigraben etwas weiter östlich zu liegen kommt.

Dass der Kanton Zürich ausschert, mag zwar nicht überraschen. Dass er sich mit den West- und Südschweizern verbrüdert, schon eher. Eher nach Zürich als nach St.Gallen orientiert sich der Thurgau, wenn auch knapp.

Die Ostschweiz ist sich also nicht einig. Sezessionstendenzen gibt es aber gerade im eh schon geteilten Appenzell gerne mal. Auch hier: Innerrhoden versuchte in der zweiten Welle von Teams zu Zoom zu wechseln. In einer Vehemenz, die kein anderer Kanton zeigte. Das sagen zumindest die Daten. Aber es ist Vorsicht geboten: Appenzell Innerrhoden ist so klein, dass die Ausschläge schnell gross werden, der Einfluss aufs grosse Ganze aber klein bleibt. Ganz so wie im Alltag.

Thurgauer suchten am verzweifeltsten nach Hefe

Homeoffice verändert nicht nur die Kommunikation, es raubt uns auch den Arbeitsweg. Plötzlich sind wir gezwungen, ungeahnte Zeitreserven sinnvoll zu nutzen. Stundenlang Netflix zu schauen ist zwar gesellschaftlich fast schon so akzeptiert wie die Trainerhose als Arbeitskleidung, aber dem selbstoptimierenden Ich steht das Binge-Watching trotzdem nicht gut an. Viel besser ist es da, sich neue Fähigkeiten anzueignen. Brot backen zum Beispiel.

Das scheint man vor allem im Thurgau gerne zu machen. Nirgends wurde während der ersten Welle so verzweifelt nach Hefe gesucht. «Mostindien» wird zu «Brotistan». St.Gallen ist in dieser Betrachtung übrigens nur biederes Mittelfeld. Dafür macht sich im grössten Ostschweizer Kanton das Bananenbrot aktuell gerade in Runde 2 auf. In der vergangenen Woche wurde im Kanton St.Gallen nach dem Brot, das eigentlich ein Kuchen ist, schon wieder halb so oft gesucht wie im letzten März.

Mit Hefe und WC-Papier gefüllte Luftschutzkeller

Am Rande sei erwähnt: Die Hefesituation scheint in der zweiten Welle nicht mehr so dramatische Züge anzunehmen wie noch im letzten März. Entweder haben die Grossverteiler aufgestockt oder wir Pandemieerprobte lagern mittlerweile Unmengen an Hefe im Tiefkühler im Luftschutzkeller.

So googelte die Schweiz nach Hefe

Neben ebendiesem Tiefkühler liegt vermutlich bergeweise Toilettenpapier. Im März noch Mangelware, heute kaum noch eine Suche wert.

So googelte die Schweiz nach Toilettenpapier

Des Schweizers Problemzone hat sich gewissermassen nach oben verlagert: Das Sitzen auf Küchenstühlen schadet dem Rücken. Viele wollen sich das nicht mehr antun, für die zweite Homeofficewelle soll ein Bürostuhl her.

«Ist ja nicht für lange», dachten sich die meisten noch im März. Während Homeoffice damals schon stark gesucht wurde, blieb die Suche nach Bürostühlen auf tiefem Niveau. Seit Mitte Oktober zieht sie an.

So googelt die Schweiz nach Homeoffice und Bürostuhl

Und falls der Körper auch mit einem neuen Bürostuhl noch nach zusätzlicher Aufmerksamkeit schreit, bleibt ja immer noch Sport. Im Thurgau setzt man übrigens auf den Hometrainer, in St.Gallen sähe man die Fitnesscenter gerne wieder offen. In den beiden Appenzell hat man offenbar weder für das eine noch das andere etwas übrig. Hier wurde seit letztem März zu wenig nach den beiden Begriffen gesucht, als dass eine Aussage möglich wäre.